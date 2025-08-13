REKLAMA

Czym jest faktura ustrukturyzowana? Czy jej papierowa wersja jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT?

Czym jest faktura ustrukturyzowana? Czy jej papierowa wersja jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT?

13 sierpnia 2025, 12:27
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
VAT, faktura ustrukturyzowana
Czym jest faktura ustrukturyzowana? Czy jej papierowa wersja jest fakturą w rozumieniu art. 2 pkt. 31 ustawy o VAT?

Sejm już uchwalił nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą obowiązek wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pomocą KSeF. To dla podatników jest bardzo ważna informacja: gdy zostaną wydane bardzo szczegółowe akty wykonawcze (są już opublikowane kolejne wersje projektów) oraz pojawi się zgodnie z tymi rozporządzeniami urzędowe oprogramowanie interfejsowe (dostęp na stronach resortu finansów) można będzie zacząć interesować się tym przedsięwzięciem.

Czym jest faktura ustrukturyzowana? Jakie formy może przybierać?

Aby to zrobić trzeba jakoś zmierzyć się z chaosem legislacyjnym, który miłosiernie nam króluje w tych przepisach oraz półoficjalnych i oficjalnych wypowiedziach na ich temat. W zależności o tego, którą część tych nowelizacji czytamy, to odnajdujemy inną wizję statusu faktur ustrukturyzowanych. W pierwszej koncepcji, zgodnej zresztą z ustawową definicją, faktura ta jest wyłącznie bytem wirtualnym, który „leży” w KSeF od momentu jej autoryzacji przez władzę poprzez nadanie numeru: nie ma ona innego bytu i poza KSeF nie istnieje (art. 2 pkt. 32a tej ustawy). Może być ona dostępna dla tych, którzy mają do niej dostęp zgodnie z ustawą: potwierdza ten pogląd nowy ust. 1 art. 112aa tej ustawy. Okazuje się jednak, że w innych częściach tej nowelizacji faktura ta istnieje również w innej formie a przede wszystkim można tej innej formy „użyć poza KSeF”: zgodnie z art. 106gb ust. 5 i 5a pkt. 2 (nowy przepis tej ustawy) mowa jest tam o tym, że nie tylko podatnik, ale również każdy inny podmiot może „użyć poza KSeF” tej faktury. Wniosek z tego rozumowania jest dość oczywisty: faktura ustrukturyzowana ma wiele form, w tym papierową i elektroniczną i każdy może jej używać tak jak chce.

Czy papierowa wersja faktury ustrukturyzowanej jest fakturą w rozumieniu art. 2 pkt. 31 ustawy o VAT?

Ten pogląd został jednak zanegowany przez domniemanych autorów tych przepisów, którzy twierdzą, że owa papierowa wersja tego dokumentu nie jest fakturą w rozumieniu tej ustawy i nie można odliczyć z niej podatku naliczonego, mimo że została „użyta poza KSeF”. Czy użyto więc „kopii” tego dokumentu czy „faktury”? Ustawa mówi o „użyciu faktury poza KSeF”.

Czujemy się jak w czeskim filmie, bo na szkoleniach księgowi zadają pytanie: czy jeżeli dostawcy oczekują od kontrahenta tzw. wizualizacji papierowej tego dokumentu, to czy mam ją traktować jako DOWÓD, czyli oryginał, czy też informacja, że gdzieś jest jej oryginał (w KSeF). Jeśli „ewidencjonuje fakturę”, to musi być w jej posiadaniu, a fizycznie podatnik posiada tylko dokument papierowy. Czy mam go przechowywać? Jeśli prawdą jest, że faktura ustrukturyzowana ma wiele form, to każda z nich jest „fakturą” w rozumieniu tej ustawy, a KSeF jest tylko urzędowym archiwum ich wersji elektronicznych, a podatnik powinien przechowywać jej papierową lub elektroniczną wersję doprowadzoną do jakiejś czytelności.

Lecz to nie koniec opowieści: czy dla nabywców (usługobiorców), którzy nie są podatnikami VAT czynnymi, momentem otrzymania faktury ustrukturyzowanej jest jej udostępnienie w sposób „uzgodniony”? Jeśli tak, to udostępniona będzie tylko wersja papierowa lub elektroniczna, a nie wirtualna wersja tego dokumentu w KSeF.

Starając się odpowiedzieć racjonalnie na powyższe dylematy pragnę stwierdzić, że ustawa jest wewnętrznie sprzeczna i nie można jej w sposób poprawny zinterpretować. Poza KSeF może być użyty tylko jakiś inny dokument, który nie jest „fakturą” w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o VAT. Bo jeśli on jest również „fakturą”, to dana czynność jest dokumentowana dwoma odrębnymi fakturami (mają różne daty faktycznego wystawienia) i do jednej z nich ma zastosowanie (tej papierowej) art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (pusta faktura).

Najlepszym rozwiązaniem byłaby (poza rezygnacją z tego pomysłu) kolejna „nowelizacja nowelizacji” i odwrócenie zasady: faktura jest wystawiana w tradycyjny sposób, a potem jest przesyłana do KSeF, co powinno mieć wymiar tylko materialno-techniczny, a nie być jej „wystawieniem”.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
Odpowiedzialność osobista członków zarządu za długi i podatki spółki. Co zrobić, by jej uniknąć?
13 sie 2025

Odpowiedzialność osobista członków zarządu bywa często bagatelizowana. Tymczasem kwestia ta może urosnąć do rangi rzeczywistego problemu na skutek zaniechania. Wystarczy zbyt długo zwlekać z oceną sytuacji finansowej spółki albo błędnie zinterpretować oznaki niewypłacalności, by otworzyć sobie drogę do realnej odpowiedzialności majątkiem prywatnym.

Czym jest faktura ustrukturyzowana? Czy jej papierowa wersja jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT?
13 sie 2025

Sejm już uchwalił nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą obowiązek wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pomocą KSeF. To dla podatników jest bardzo ważna informacja: gdy zostaną wydane bardzo szczegółowe akty wykonawcze (są już opublikowane kolejne wersje projektów) oraz pojawi się zgodnie z tymi rozporządzeniami urzędowe oprogramowanie interfejsowe (dostęp na stronach resortu finansów) można będzie zacząć interesować się tym przedsięwzięciem.
Czy wadliwa forma faktury zakupu pozbawi prawa do odliczenia podatku naliczonego w 2026 roku?
13 sie 2025

To pytanie zadają sobie dziś podatnicy VAT czynni biorąc pod uwagę perspektywę przyszłego roku: jest bowiem rzeczą pewną, że miliony faktur będą na co dzień wystawiane w dotychczasowych formach (papierowej i elektronicznej), mimo że powinny być wystawione w formie ustrukturyzowanej – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

KSeF 2026. Jak dokumentować transakcje od 1 lutego? Prof. Modzelewski: Podstawą rozliczeń będzie dokument handlowy (nota obciążeniowa, faktura handlowa)
13 sie 2025

Jak od lutego 2026 roku będzie wyglądała rewolucja fakturowa w Polsce? Profesor Witold Modzelewski wskazuje dwa możliwe warianty dokumentowania i fakturowania transakcji. W obu tych wariantach – jak przewiduje prof. Modzelewski - podatnicy zrezygnują z kodowania faktur ustrukturyzowanych, a podstawą rozliczeń będzie dokument handlowy i on będzie dowodem rzeczywistości ekonomicznej. A jeśli treść faktury ustrukturyzowanej będzie inna, to jej wystawca będzie mieć problem, bo potwierdził nieprawdę na dokumencie i musi go poprawić.

Fakturowanie od 1 lutego 2026 r. Prof. Modzelewski: Nie da się przerobić faktury ustrukturyzowanej na dokument handlowy
13 sie 2025

Faktura ustrukturyzowana kompletnie nie nadaje się do roli dokumentu handlowego, bo jest wysyłana do KSeF a nie do kontrahenta, czyli nie występuje tu kluczowy dla stosunków handlowych moment świadomego dla obu stron umowy doręczenia i akceptacji (albo braku akceptacji) tego dokumentu - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Firma w Szwajcarii - przewidywalne, korzystne podatki i dobry klimat ... do prowadzenia biznesu
12 sie 2025

Kiedy myślimy o Szwajcarii w kontekście prowadzenia firmy, często pojawiają się utarte skojarzenia: kraj zarezerwowany dla globalnych korporacji, potentatów finansowych, wielkich struktur holdingowych. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej. Szwajcaria jest przede wszystkim przestrzenią dla tych, którzy potrafią działać mądrze, przejrzyście i z wizją. To kraj, który działa w oparciu o pragmatyzm, dzięki czemu potrafi stworzyć szanse również dla debiutantów na arenie międzynarodowej.
Fundacje rodzinne w Polsce: Rewolucja w sukcesji czy podatkowa pułapka? 2500 zarejestrowanych, ale grozi im wielka zmiana!
12 sie 2025

Fundacji rodzinnych w Polsce już ponad 2500! To narzędzie chroni majątek i ułatwia przekazanie firm kolejnym pokoleniom. Ale uwaga — nadciągają rządowe zmiany, które mogą zakończyć okres ulg podatkowych i wywołać prawdziwą burzę w środowisku przedsiębiorców. Czy warto się jeszcze spieszyć? Sprawdź, co może oznaczać nowelizacja i jak uniknąć pułapek!
Cypryjskie spółki znikają z rejestru. Polscy przedsiębiorcy tracą milionowe aktywa
12 sie 2025

Cypr przez lata były synonimem niskich podatków i minimum formalności. Dziś staje się prawną bombą zegarową. Właściciele cypryjskich spółek – często nieświadomie – tracą nieruchomości, udziały i pieniądze. Wystarczy 350 euro zaległości, by stracić majątek wart miliony.

Zwolnienie SD-Z2 przy darowiźnie. Czy zawsze trzeba składać formularz?
11 sie 2025

Zwolnienie z obowiązku składania formularza SD-Z2 przy darowiźnie budzi wiele pytań. Czy zawsze trzeba zgłaszać darowiznę urzędowi skarbowemu? Wyjaśniamy, kiedy zgłoszenie jest wymagane, a kiedy obowiązek ten jest wyłączony, zwłaszcza w przypadku najbliższej rodziny i darowizny w formie aktu notarialnego.
KSeF od 1 lutego 2026: firmy bez przygotowania czeka paraliż. Ekspertka ostrzega przed pułapką „dwóch obiegów”
13 sie 2025

Już od 1 lutego 2026 wszystkie duże firmy w Polsce będą musiały wystawiać faktury w KSeF, a każdy ich kontrahent – także z sektora MŚP – odbierać je przez system. To oznacza, że nawet najmniejsze przedsiębiorstwa mają tylko pół roku, by przygotować się do cyfrowej rewolucji. Brak planu grozi chaosem, błędami i kosztownymi opóźnieniami.

