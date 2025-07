Ustawa o obowiązkowym KSeF uchwalona przez Sejm. Terminy wdrożenia przesądzone

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą obowiązkowy Krajowy System e-Faktur

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Za ustawą głosowało 239 posłów, przeciwko było 182 posłów, wstrzymało się 11.

Kogo i kiedy obejmie obowiązek fakturowania przy użyciu KSeF?

Zgodnie z ustawą od 1 lutego 2026 r. firmy ze sprzedażą przekraczającą 200 mln zł w roku 2024 będą musiały wystawiać faktury za pośrednictwem KSeF. Obowiązek ten obejmie mniejsze firmy od 1 kwietnia 2026 r. Dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy – od kwietnia do grudnia 2026 r. nie będą oni musieli wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto.

KSeF i inne zmiany w VAT

Celem ustawy jest uproszczenie i stopniowe wprowadzenie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur – teleinformatycznej platformy do wystawiania, przesyłania i przechowywania e-faktur. System ma ujednolicić obieg dokumentów oraz obniżyć koszty działalności przedsiębiorców. W związku z wejściem w życie KSeF podstawowy termin zwrotu VAT ulegnie skróceniu z 60 do 40 dni.



Ustawa utrzymuje możliwość wystawiania faktur na kasach rejestrujących do końca 2026 r. Wprowadza też na stałe tryb "offline24", umożliwiający wystawienie faktury bez dostępu do internetu np. w momencie awarii sieci. Do końca 2026 r. nie będą też stosowane kary za błędy we wdrażaniu nowych przepisów. Znika konieczność drukowania faktur i ręcznego wprowadzania ich do systemów księgowych. Faktury będą przechowywane przez 10 lat w KSeF.



Wprowadzenie KSeF ma zwiększyć dochody budżetu z tytułu uszczelnienia luki VAT, resort finansów szacuje, że wzrosną o ok. 10 mld zł w okresie 10 lat.

Ustawa trafi teraz do Senatu (PAP)ms/ mmu/

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie RP.