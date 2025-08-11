REKLAMA

Zwolnienie SD-Z2 przy darowiźnie. Czy zawsze trzeba składać formularz?

Zwolnienie SD-Z2 przy darowiźnie. Czy zawsze trzeba składać formularz?

11 sierpnia 2025, 14:01
Adam Kuchta
Zwolnienie SD-Z2 przy darowiźnie. Czy zawsze trzeba składać formularz?
Zwolnienie SD-Z2 przy darowiźnie. Czy zawsze trzeba składać formularz?
Shutterstock

Zwolnienie z obowiązku składania formularza SD-Z2 przy darowiźnie budzi wiele pytań. Czy zawsze trzeba zgłaszać darowiznę urzędowi skarbowemu? Wyjaśniamy, kiedy zgłoszenie jest wymagane, a kiedy obowiązek ten jest wyłączony, zwłaszcza w przypadku najbliższej rodziny i darowizny w formie aktu notarialnego.

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia na formularzu SD-Z2 w praktyce

W sytuacji, gdy osoba z najbliższej rodziny otrzymuje darowiznę np. nieruchomości, często pojawiają się wątpliwości dotyczące obowiązków podatkowych oraz związanych z nimi formalności. Przykładowo, jeśli babcia zamierza przekazać wnukowi działkę budowlaną w formie darowizny, a umowa darowizny zostanie sporządzona u notariusza, powstaje pytanie, czy i jakie obowiązki podatkowe musi wówczas spełnić obdarowany.

Szkolenie: VAT w 2025/2026 r.

Z punktu widzenia ustawy o podatku od spadków i darowizn, osoby należące do tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli najbliższa rodzina (m.in. małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha), korzystają z całkowitego zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że pod warunkiem spełnienia określonych formalności, obdarowany nie ponosi obowiązku zapłaty podatku od nabycia majątku w drodze darowizny.

Obowiązek zgłoszenia darowizny na formularzu SD-Z2

Ważnym elementem umożliwiającym skorzystanie ze zwolnienia podatkowego jest złożenie przez obdarowanego stosownego zawiadomienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Formularz SD-Z2 służy do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny i jest instrumentem, który pozwala urzędowi skarbowemu zweryfikować zasadność zastosowania zwolnienia podatkowego.

Termin na złożenie formularza SD-Z2 wynosi 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od momentu nabycia nieruchomości. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zapłaty podatku, pomimo przysługującego zwolnienia.

Wyjątki od obowiązku zgłoszenia na SD-Z2

Jednakże nie każda darowizna wymaga składania zgłoszenia SD-Z2. Ustawa przewiduje wyjątki, które zwalniają z tego obowiązku. Należą do nich:

  1. Niska wartość nabywanego majątku – gdy łączna wartość nabywanego od tej samej osoby majątku (łącznie z nabyciami w ciągu ostatnich pięciu lat) nie przekracza kwoty 36.120 zł, wówczas zgłoszenie SD-Z2 nie jest konieczne.
  2. Forma aktu notarialnego – nabycie nieruchomości w drodze darowizny może być dokonane wyłącznie w formie aktu notarialnego, co automatycznie zwalnia z obowiązku składania formularza SD-Z2.

W praktyce oznacza to, że w przypadku darowizny nieruchomości, sporządzonej w formie aktu notarialnego, obdarowany nie musi dodatkowo zgłaszać nabycia na formularzu SD-Z2, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

Podsumowanie i praktyczne wskazówki

W podanym przykładzie wnuk, jako członek najbliższej rodziny darczyńcy (babci), nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od darowizny nieruchomości, pod warunkiem skorzystania z całkowitego zwolnienia podatkowego przewidzianego dla zerowej grupy podatkowej. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że darowizna nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego, nie powstaje obowiązek składania formularza SD-Z2.

Mimo to, zawsze warto upewnić się, czy sytuacja nie wymaga innych działań, np. zgłoszenia darowizny w przypadku, gdyby przekazany majątek miał inną wartość lub formę. W razie wątpliwości, rekomenduje się konsultację z doradcą podatkowym lub notariuszem, który sporządza umowę darowizny, celem potwierdzenia zgodności wszystkich formalności.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn - Dz.U. 2024 poz. 1837

11 sie 2025

Zwolnienie z obowiązku składania formularza SD-Z2 przy darowiźnie budzi wiele pytań. Czy zawsze trzeba zgłaszać darowiznę urzędowi skarbowemu? Wyjaśniamy, kiedy zgłoszenie jest wymagane, a kiedy obowiązek ten jest wyłączony, zwłaszcza w przypadku najbliższej rodziny i darowizny w formie aktu notarialnego.
