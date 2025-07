Fakty i mity o obowiązkowym KseF. Kto w firmie jest odpowiedzialny za wdrożenie?

Fakty i mity o KSeF – co naprawdę musisz wiedzieć, by nie popełnić błędu

REKLAMA

Powszechnie spotykanym nieporozumieniem pozostaje przekonanie, że za przygotowanie organizacji do KSeF odpowiada wyłącznie dział księgowości. Tymczasem faktura nie jest punktem wyjścia, lecz produktem finalnym procesu biznesowego, który angażuje wiele komórek organizacyjnych – od sprzedaży, przez logistykę i obsługę klienta, po controlling. KSeF wymusza konieczność precyzyjnego zdefiniowania, kto i w jakim momencie weryfikuje dane, które znajdą odzwierciedlenie w dokumencie o randze dowodu księgowego i podatkowego. W kontekście faktury ustrukturyzowanej, której po wysłaniu nie można skorygować w sposób analogiczny do klasycznych dokumentów (brak możliwości wycofania, brak formy roboczej), ryzyko popełnienia błędu rośnie, a konsekwencje organizacyjne i prawne stają się nieproporcjonalnie większe.

REKLAMA

Niepokojące jest również zjawisko odwlekania przygotowań do KSeF pod pretekstem formalnego terminu wejścia w życie obowiązku. O ile przedsiębiorstwa o statusie dużego podatnika zobowiązane będą do wystawiania faktur przez KSeF od 1 lutego 2026 roku, o tyle od tego samego dnia wszyscy podatnicy – niezależnie od skali działalności – będą zobligowani do odbierania faktur wystawionych w systemie. Oznacza to konieczność uprzedniego przygotowania procesów odbioru, dekretacji i zatwierdzania dokumentów zakupowych w formacie ustrukturyzowanym. Brak wdrożonego i przetestowanego rozwiązania w tym zakresie może prowadzić do zakłóceń w ciągłości operacyjnej przedsiębiorstwa – w szczególności w obszarze płatności, zarządzania kosztami oraz zatwierdzania zobowiązań.

Przygotowanie firmy na KSeF to prawdziwa rewolucja – jak ją skutecznie przeprowadzić

REKLAMA

Transformacja wymuszona przez KSeF nie ogranicza się wyłącznie do zmian technologicznych. To złożony projekt organizacyjny, w ramach którego należy zmapować i dostosować zarówno procesy wystawiania faktur sprzedażowych (w tym obsługę podpisów, mechanizmów wysyłki, integracji z systemem ERP, obsługi trybu offline24), jak i procesy związane z obsługą faktur zakupowych. Te ostatnie często są mniej zautomatyzowane, a ich digitalizacja wymaga wdrożenia elektronicznych obiegów dokumentów, systemów akceptacyjnych oraz jednoznacznych reguł przypisania odpowiedzialności.

Nie sposób pominąć aspektów związanych z zarządzaniem uprawnieniami, generowaniem tokenów, instalacją i odnawianiem certyfikatów, ustaleniem ścieżek zatwierdzania, czy procedur postępowania w sytuacjach wyjątkowych (np. awarii systemów, obsługi faktur z załącznikami, danych wrażliwych przesyłanych poza strukturą KSeF). To wszystko wymaga zaangażowania nie tylko działu IT, lecz także compliance, audytu wewnętrznego oraz kadry zarządzającej.

W tym kontekście szczególnej uwagi wymaga również relacja z biurami rachunkowymi. Choć dla wielu przedsiębiorstw to naturalny partner w obszarze podatkowym, nie należy zakładać, że biuro rachunkowe przejmie odpowiedzialność za proces fakturowania lub komunikację z KSeF. Przesunięcie odpowiedzialności merytorycznej za treść faktur na podmiot zewnętrzny wiąże się z ryzykiem prawnym, którego nie każde biuro będzie skłonne się podjąć. Należy pamiętać, że to podatnik – nie jego usługodawca – ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i zgodność dokumentacji podatkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

KSeF jako szansa, nie tylko obowiązek

KSeF to nie kosmetyczna zmiana w obiegu dokumentów, ale systemowa redefinicja procesów biznesowych i relacji podatnik – administracja publiczna. Wdrożenie nie powinno być traktowane wyłącznie jako obowiązek regulacyjny, lecz jako okazja do zwiększenia transparentności, automatyzacji i poprawy kontroli wewnętrznej.

Organizacje, które rozpoczną przygotowania odpowiednio wcześnie i potraktują projekt strategicznie, zyskają nie tylko zgodność z przepisami, ale również realną przewagę operacyjną. Te, które zlekceważą skalę wyzwania, mogą zostać zaskoczone jego konsekwencjami – zarówno na poziomie technicznym, jak i organizacyjnym.



Bogdan Zatorski, kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych w Symfonii