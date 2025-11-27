Darmowe e-wydanie czasopisma Biuletyn VAT: Wszystko, co ważne na temat KSeF i VAT 2026
Nadchodzą ogromne zmiany w rozliczeniach podatkowych. KSeF i VAT 26 to tematy, które już dziś warto zrozumieć i poznać, aby bez stresu przygotować się na nowe obowiązki. Pobierz DARMOWE e-wydanie czasopisma Biuletyn VAT i dowiedz się wszystkiego, co ważne na temat KSeF i VAT 2026.
Wydanie omawia aktualne tematy związane z rozliczeniem VAT i akcyzy, a w szczególności z wdrożeniem KSeF.
Z ebooka dowiesz się m.in.:
- Błędy i awarie w KSeF – kto odpowiada i jak ograniczyć ryzyko
- Obowiązkowy KSeF – jak w okresie przejściowym będą wystawiane i otrzymywane faktury
- Usługi medyczne, edukacyjne, kulturalne – kiedy wystawia się fakturę w KSeF i jak ją raportować
- Czy polski podatnik wystawiający faktury za granicą będzie obowiązany przesyłać je do KSeF
- Kiedy trzeba będzie zapewniać dostęp anonimowy do faktur ustrukturyzowanych
Ponadto w omawianym wydaniu jest napisane o projekcie rozporządzenia, który wprowadzi zmiany w dokonywaniu zapisów w JPK_VAT w związku z wdrożeniem KSeF oraz o nowym projekcie ustawy zmieniającej przewidującym liczne zmiany w VAT od 1 lipca 2026 r.
Link do pobrania: Darmowe e-wydanie czasopisma Biuletyn VAT: Wszystko, co ważne na temat KSeF i VAT 2026
