Tajemnica przedsiębiorstwa pod ochroną – rząd szykuje rewolucję w przepisach o znakach towarowych

Rząd pracuje nad długo wyczekiwaną nowelizacją Prawa własności przemysłowej. Projekt UDER85 wprowadzi skuteczne mechanizmy ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Urzędem Patentowym. To przełom, który zmieni zasady gry w sporach o znaki towarowe i zwiększy bezpieczeństwo firmowych danych.

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa przed Urzędem Patentowym – rządowy projekt UDER85

Rządowy Zespół do spraw Deregulacji zaproponował ważną zmianę w obszarze prawa własności przemysłowej, która ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców i podmiotów operujących w sferze znaków towarowych. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, oznaczony numerem UDER85, to inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, która ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa przepisów chroniących tajemnicę przedsiębiorstwa w postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

REKLAMA

Autopromocja

Dlaczego ta zmiana jest potrzebna?

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170) nie regulują wprost kwestii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym. W aktualnym stanie prawnym możliwe jest jedynie wyłączenie jawności rozprawy, jeśli strona powoła się na informacje chronione prawnie – w tym tajemnicę przedsiębiorstwa. Niemniej jednak nawet wtedy strony postępowania mają zagwarantowaną obecność na rozprawie, co oznacza, że pełna ochrona poufnych danych nie jest możliwa.

Co zakłada projekt ustawy?

Projekt przewiduje wprowadzenie konkretnych narzędzi prawnych chroniących informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w toku określonych postępowań przed Urzędem Patentowym – w szczególności w sprawach związanych z używaniem znaków towarowych. Nowe przepisy znajdą zastosowanie m.in. w:

postępowaniach w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego,

wobec zgłoszenia znaku towarowego, postępowaniach o unieważnienie prawa ochronnego z powodu nieużywania wcześniejszego znaku,

z powodu nieużywania wcześniejszego znaku, postępowaniach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z uwagi na jego nieużywanie.

W takich sprawach strony często muszą przedkładać materiały dowodowe, które mogą zawierać informacje wrażliwe – np. dane dotyczące sprzedaży, struktury dystrybucji, klientów czy strategii marketingowych.

Mechanizm ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

REKLAMA

Projekt zakłada, że Urząd Patentowy RP będzie mógł – na wniosek strony – wydać postanowienie ograniczające wgląd do określonych materiałów i dowodów. Wniosek taki musi zawierać uzasadnienie oraz wersję dokumentów z wyłączeniem poufnych informacji. W razie braków formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia – pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ważne, projekt dba o zachowanie równowagi procesowej – ograniczenie dostępu do dowodów musi być niezbędne z punktu widzenia ochrony tajemnicy, ale nie może naruszać prawa drugiej strony do obrony.

Kiedy projekt trafi do Rady Ministrów?

Prace nad projektem prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a za jego przygotowanie odpowiada Michał Jaros, Sekretarz Stanu. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2025 roku.

Projekt UDER85 to odpowiedź na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców, którzy coraz częściej operują w środowisku wymagającym zachowania poufności informacji, także w kontekście sporów o znaki towarowe. Wprowadzenie regulacji wzmacniających ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Urzędem Patentowym stanowi krok w stronę bardziej nowoczesnego, przyjaznego dla biznesu systemu prawnego. To także istotny element deregulacji – upraszczania i dostosowywania przepisów do praktycznych potrzeb rynku i realiów funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw.