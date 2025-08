2 mln zł zamiast 1 mln! Rząd luzuje zasady w podatku PIT – to przełom dla przedsiębiorców

Rząd szykuje istotną zmianę w podatku dochodowym – limit przychodów uprawniający do kasowego PIT ma wzrosnąć z 1 mln do 2 mln zł. To ogromna ulga dla tysięcy firm, które dzięki nowym przepisom poprawią swoją płynność finansową i uproszczą rozliczenia z fiskusem.

Rządowy Zespół Deregulacyjny nie zwalnia tempa. W ramach planu gospodarczego „Polska. Rok przełomu”, którego celem jest pobudzenie przedsiębiorczości i uproszczenie systemu podatkowego, pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznaczony numerem UDER88, projekt ten niesie ze sobą konkretne, długo oczekiwane przez przedsiębiorców ułatwienia – przede wszystkim rozszerzenie możliwości stosowania kasowej metody PIT.

Kasowy PIT na nowych zasadach – podwojenie limitu

Projekt przewiduje podwyższenie limitu przychodów, który uprawnia do stosowania kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów. Obecnie, zgodnie z art. 14c ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, z tego rozwiązania mogą korzystać podatnicy, których przychody nie przekraczają 1 mln zł. Po zmianach limit ten wzrośnie do 2 mln zł.

To fundamentalna zmiana, która ma realnie zwiększyć dostępność uproszczonej formy rozliczania podatków. W praktyce oznacza to, że tysiące mikro- i małych przedsiębiorstw, które do tej pory nie mogły korzystać z kasowego PIT-u, będą mogły odetchnąć z ulgą.

Czym jest kasowy PIT i dlaczego to takie ważne?

Kasowa metoda ustalania przychodów i kosztów – potocznie nazywana kasowym PIT-em – pozwala na opodatkowanie dopiero po otrzymaniu zapłaty, a nie na etapie wystawienia faktury. To rozwiązanie idealne dla przedsiębiorców, którzy często czekają tygodniami (albo i miesiącami) na płatności od kontrahentów.

Dzięki kasowej metodzie, firmy nie muszą płacić podatku od „papierowych” przychodów – takich, które istnieją tylko na fakturze, ale jeszcze nie zostały faktycznie opłacone. To realna poprawa płynności finansowej. Podwojenie progu do 2 mln zł oznacza, że wiele rozwijających się firm, które wcześniej musiały porzucić tę formę rozliczenia z powodu przekroczenia limitu, teraz będą mogły z niej znowu skorzystać.

Projekt deregulacyjny, czyli mniej biurokracji, więcej przejrzystości

Zmiana ta jest częścią szerszego planu deregulacji, wpisanego w Filar VI: „Wsparcie dla biznesu i deregulacja” strategii „Polska. Rok przełomu” na 2025 rok. Rząd stawia na eliminację zbędnych procedur administracyjnych, zmniejszenie obciążeń fiskalnych oraz uproszczenie systemu podatkowego, który przez lata był źródłem frustracji dla przedsiębiorców i biur rachunkowych.

Projekt UDER88 to konkretna odpowiedź na postulaty środowisk biznesowych. Został przygotowany w ramach realizacji tzw. fiszki deregulacyjnej MF-39-112, której celem jest właśnie poszerzenie i uproszczenie kasowego PIT.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Finansów i Gospodarki (MFiG), a konkretnie Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu. Projekt ma trafić pod obrady Rady Ministrów w III kwartale 2025 roku.

Jeśli projekt przejdzie pełną ścieżkę legislacyjną, zmiany mogą wejść w życie już na początku 2026 roku. A to pozwoli przedsiębiorcom planować swoją działalność podatkową w oparciu o nową, korzystniejszą rzeczywistość prawną.

Kto zyska na zmianach w ustawie o PIT?

Najwięcej skorzystają mikro- i mali przedsiębiorcy z przychodami między 1 a 2 mln zł rocznie, a także:

podmioty świadczące usługi z długimi terminami płatności (np. branża kreatywna, IT, konsulting),

nowe firmy, które dynamicznie się rozwijają i szybko przekraczają dotychczasowy próg 1 mln zł,

księgowi i doradcy podatkowi, którzy zyskają narzędzie bardziej elastyczne i dostosowane do realiów rynku.

Jakie są kolejne kroki legislacyjne?

W najbliższych miesiącach projekt ustawy będzie analizowany w konsultacjach wewnątrz rządu, a następnie skierowany do Sejmu. Choć projekt ma charakter deregulacyjny (typ dokumentu DER), to jego wpływ będzie odczuwalny w codziennym funkcjonowaniu tysięcy firm w Polsce.

To nie jest jedynie kosmetyczna poprawka – to ważny krok w stronę bardziej sprawiedliwego i elastycznego systemu podatkowego, który nagradza rzetelność i nie karze za to, że pieniądze „utknęły” gdzieś po drodze w łańcuchu płatności... Będziemy informować o kolejnych etapach legislacyjnych tego projektu.