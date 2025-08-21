Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2025: tylko do 1 września! Sprawdź, ile możesz odzyskać! Trzeba pamiętać o dokumentach

Rolnicy mają kolejną szansę na odzyskanie części kosztów związanych z zakupem paliwa. Od 1 sierpnia do 1 września 2025 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, który obejmuje olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej.

rozwiń >

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2025

Od 1 sierpnia do 1 września 2025 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. To coroczna możliwość odzyskania części poniesionych kosztów, ale tylko pod warunkiem, że rolnik złoży komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wnioski należy składać w urzędach gmin lub miast, a do formularza trzeba dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), które potwierdzają zakup oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2025 r. do 31 lipca 2025 r.. Brak kompletu dokumentów oznacza, że wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Jakie są limity zwrotu podatku akcyzowego w 2025 roku?

Wysokość zwrotu nie jest przypadkowa – obowiązują ściśle określone limity. W 2025 r. ustalono je w następujący sposób:

160,60 zł pomnożone przez ilość hektarów użytków rolnych,

pomnożone przez ilość hektarów użytków rolnych, 58,40 zł pomnożone przez średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni,

pomnożone przez średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni, 5,84 zł pomnożone przez średnią roczną liczbę świń.

Dodatkowo, przyjęto jednolitą stawkę zwrotu podatku w wysokości 1,46 zł za każdy litr zakupionego oleju napędowego. To oznacza, że im większe gospodarstwo i im więcej zwierząt w stadzie, tym wyższy zwrot może otrzymać rolnik.

Dodatkowe dokumenty dla hodowców bydła, owiec, kóz, koni i świń

Rolnicy, którzy ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego w związku z posiadaniem bydła, owiec, kóz, koni czy świń, muszą pamiętać o jeszcze jednym wymogu. Do wniosku trzeba dołączyć specjalny dokument wydawany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W tym zaświadczeniu znajdują się dane o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, które były w posiadaniu rolnika w 2024 roku. Bez tego załącznika urząd gminy lub miasta nie przyzna zwrotu podatku w części dotyczącej zwierząt gospodarskich.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Wniosek musi być złożony najpóźniej do 1 września 2025 r. – spóźnienie choćby o jeden dzień skutkuje utratą prawa do zwrotu za ten okres. To dlatego urzędnicy radzą, by nie czekać do ostatniej chwili i przygotować wszystkie dokumenty odpowiednio wcześniej.

Warto podkreślić, że zwrot podatku akcyzowego stanowi realne wsparcie finansowe dla gospodarstw rolnych. Koszty paliwa należą do największych obciążeń w produkcji rolnej, a możliwość odzyskania części wydatków może być istotnym elementem w bilansie rocznym rolnika.

Jak odzyskać zwrot podatku akcyzowego? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien:

w terminie od 1 lutego 2025 r. do 28 lutego 2025 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.,

w terminie od 1 sierpnia 2025 r. do 1 września 2025 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2025 r. do 31 lipca 2025 r.

Wnioski składa się w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2025 r.

Limit zwrotu podatku w 2025 r. wynosi:

160,60 zł × ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł × średnia roczna liczba świń

lub/i

58,40 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 – 30 kwietnia 2025 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2025 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Środki będą wypłacane gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2025 roku

1. W 2025 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2025 r., w dwóch terminach, tj.:

od 1 lutego 2025 r. do 28 lutego 2025 r. – producent składa wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r., od 1 sierpnia 2025 r. do 1 września 2025 r. – producent składa wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2025 r. do 31 lipca 2025 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni oraz średniej rocznej liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, we wniosku podaje numer z tego rejestru.

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, po ogłoszeniu w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

7. Faktura musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego oblicza się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, udokumentowanego fakturami VAT, oraz stawki zwrotu za 1 litr określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2025 (Dz. U. poz. 1917). Jednocześnie kwota zwrotu podatku nie może przekroczyć sumy:

wartości będącej iloczynem stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych znajdujących się w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, wartości będącej iloczynem stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wartości będącej iloczynem stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

8. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

9. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

10. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

1 - 30 kwietnia 2025 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 1 - 31 października 2025 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna:

