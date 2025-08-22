REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Od 2026 roku o 50% wzrośnie stawka podatku od wygranych i nagród (np. w lotto, konkursach, grach, sprzedaży premiowej) – z 10% do 15% [projekt]

Od 2026 roku o 50% wzrośnie stawka podatku od wygranych i nagród (np. w lotto, konkursach, grach, sprzedaży premiowej) – z 10% do 15% [projekt]

22 sierpnia 2025, 16:26
Od 2026 roku o 50% wzrośnie stawka podatku od wygranych i nagród (np. w lotto, konkursach, grach, sprzedaży premiowej) – z 10% do 15% [projekt]
Od 2026 roku o 50% wzrośnie stawka podatku od wygranych i nagród (np. w lotto, konkursach, grach, sprzedaży premiowej) – z 10% do 15% [projekt]
Budżet państwa jest chyba naprawdę w trudnej sytuacji, skoro Ministerstwo Finansów planuje podnieść od przyszłego roku (i to o 50%) stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie stawka ta wynosi 10% wartości wygranej lub nagrody a ma wzrosnąć do 15%. Ten podatek płacimy np. od wygranej w lotto (choć dopiero od wygranej większej niż 2000 zł).

Podatek dochodowy od wygranych. Jak jest obecnie

Aktualnie, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Ten zryczałtowany podatek pobiera płatnik, czyli w tym przypadku podmiot wypłacający lub wydający wygraną (nagrodę) bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Obowiązek pobrania podatku od wygranych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Warto też wiedzieć, że na podstawie art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nie są pieniądze, podatnik ma obowiązek wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Dochodów opodatkowanych tym podatkiem podatnik (czyli osoba, która otrzymała wygraną lub nagrodę) nie łączy z innymi dochodami (np. uzyskanymi z pracy, czy zleceń) i nie wykazuje w zeznaniach podatkowych.
Obowiązek poinformowania fiskusa o tym podatku mają natomiast podmioty organizujące takie gry, konkursy, zakłady wzajemne, czy sprzedaż premiową. Są to bowiem płatnicy tego podatku – czyli podmioty obowiązane do pobrania podatku i wpłacenia do urzędu skarbowego. Na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy o PIT, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, mają obowiązek przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Zwolnienie podatkowe do 2000 zł

Trzeba też wiedzieć, że na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Przy czym zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Ale gdy przychód nie podlega ww. zwolnieniu lub wartość nagrody przekracza 2000,00 zł wówczas podmiot wypłacający czy wydający nagrody ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% i przekazać kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W ten sposób są opodatkowane wygrane np. w Lotto, konkursach telewizyjnych, czy uzyskane w ramach tzw. sprzedaży premiowej.

Wyższa stawka podatku od wygranych i nagród od 2026 roku [projekt nowelizacji ustawy o PIT]

 W dniu 21 sierpnia 2025 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UD289) - przygotowywanego w Ministerstwie Finansów. W projekcie tym (obok propozycji podwyższenia stawek akcyzy od alkoholi) znalazła się propozycja zmiany w art. 30 ust. 1 pkt 2  ustawy o PIT, polegającą na podwyższeniu stawki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z 10% do 15% wygranej lub nagrody.

Jak argumentuje Ministerstwo Finansów: Uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące stawki podatku od wygranych nie były zmieniane od 2001 r. - pomimo znacznego wzrostu na przestrzeni lat wartości wygranych zarówno w ramach konkursów/nagród organizowanych przez podmioty m.in. z branży medialnej, bankowej czy też spożywczej jak i w ramach gier i zakładów wzajemnych organizowanych w ramach podmiotów działających na rynku gier hazardowych.

Projekt tej ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany do Sejmu w IV kwartale 2025 roku. Za przygotowanie projektu odpowiada wiceminister finansów Jarosław Neneman. Wejście w życie nowych przepisów jest planowane na 1 stycznia 2026 r.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
