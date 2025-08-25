Prezydencka propozycja zerowego PIT-u dla rodzin z dwójką dzieci dzieli opinię publiczną

Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego wprowadzenia zerowego PIT-u dla rodzin z dwójką dzieci i dochodem do 140 tys. zł budzi wyraźne podziały w społeczeństwie. Według sondażu, popiera ją 47,5 proc. ankietowanych, a przeciwko jest 47,9 proc., reszta nie ma zdania.

W ostatnim czasie opublikowano wyniki sondażu, który pokazuje wyraźne podziały w społeczeństwie wobec propozycji prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o zerowy PIT dla rodzin, których dochód roczny nie przekracza 140 tys. zł i które mają co najmniej dwoje dzieci. Z badań wynika, że 47,5 proc. ankietowanych popiera tę inicjatywę, natomiast 47,9 proc. jest przeciwna. Pozostałe 4,6 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii. Wyniki pokazują, że opinie Polaków w sprawie ulg podatkowych dla rodzin są mocno zróżnicowane i zależą od wielu czynników, w tym od elektoratu oraz korzystania z programów społecznych.

Ankietowanych pytano bezpośrednio, czy zgadzają się z propozycją prezydenta, aby rodzic z dwójką dzieci, którego roczny dochód nie przekracza 140 tys. zł, w ogóle nie płacił podatku dochodowego. Największą grupę stanowili przeciwnicy tej propozycji, z których 29,8 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 18,1 proc. „raczej nie”. Po stronie zwolenników rozwiązania znalazło się 25,5 proc. respondentów, którzy odpowiedzieli „zdecydowanie tak” oraz 22 proc., którzy wskazali „raczej tak”.

Elektorat a poparcie dla prezydenckiego zerowego PIT-u

Sondaż ujawnia wyraźną zależność między poparciem dla zerowego PIT-u a przynależnością polityczną respondentów. Jak podaje „Rzeczpospolita”, rozwiązanie proponowane przez prezydenta popiera przede wszystkim elektorat opozycji – 67 proc. badanych, w tym wyborcy PiS, Konfederacji i Partii Razem, wyraziło aprobatę dla tej inicjatywy. W tej grupie zdecydowanie przeciwnych było 16 proc. respondentów, a raczej nie zgodziło się 11 proc. ankietowanych.

Z kolei wśród wyborców PiS liczba przeciwników zerowego PIT-u przekracza jedną piątą badanych, co pokazuje, że temat nie jest jednoznaczny nawet wśród sympatyków partii rządzącej. W przypadku wyborców obecnej koalicji rządzącej, jedynie 14 proc. ankietowanych popiera propozycję prezydenta, natomiast aż 83 proc. jest przeciwko. Interesujące jest także poparcie wśród wyborców Trzeciej Drogi i Lewicy – w pierwszej grupie blisko połowa jest za zerowym PIT-em, a wśród wyborców Lewicy co trzeci respondent wyraził aprobatę.

Programy społeczne a poparcie dla propozycji Nawrockiego

Z sondażu wynika również, że poparcie dla zerowego PIT-u jest silnie związane z korzystaniem z programów socjalnych, takich jak 500+ i 800+. Osoby pobierające 800+ na dwoje lub więcej dzieci w 63 proc. popierają propozycję prezydenta, a 36 proc. jest przeciwna. W przypadku osób pobierających świadczenie na jedno dziecko, liczby te są bardziej wyrównane – 47 proc. za i 49 proc. przeciw.

Co ciekawe, wśród respondentów, którzy nie korzystają z 800+, dokładnie połowa jest przeciwna zerowemu PIT-owi, a 45 proc. popiera propozycję. Wynika z tego, że doświadczenie w korzystaniu z programów socjalnych znacząco wpływa na stosunek do ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi.

Szczegóły badania

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” w dniach 13–14 sierpnia 2025 roku. Ankietowanych było 1067 osób, co pozwala uznać wyniki za reprezentatywne dla opinii publicznej w Polsce. Sondaż dokładnie obrazuje podziały społeczne i polityczne w kraju w kontekście propozycji wprowadzenia zerowego PIT-u dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci oraz dochodem do 140 tys. zł rocznie.

Wyniki te pokazują, że temat ulg podatkowych nadal budzi silne emocje i wywołuje spory wśród różnych grup społecznych i politycznych. Jednocześnie sondaż podkreśla, że decyzje podatkowe w dużym stopniu zależą od indywidualnych doświadczeń rodzin z programami socjalnymi, takimi jak 500+ i 800+, a także od poglądów politycznych respondentów.