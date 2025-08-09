Kategorie
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » PIT » Zerowy PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice

Zerowy PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice

09 sierpnia 2025, 09:42
Adam Kuchta
Zerowy PIT dla rodzin z dziećmi. Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice
Zerowy PIT dla rodzin z dziećmi. Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice
Tomasz Wojtasik
PAP

Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice z "Planu 21". W Kolbuszowej podpisał projekt ustawy o zerowym PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci. „Polskie rodziny mogą liczyć na swojego prezydenta” – podkreślił. To odpowiedź na kryzys demograficzny i pierwszy krok w stronę realnego wsparcia klasy średniej.

Prezydent RP Karol Nawrocki w piątek 8 sierpnia w Kolbuszowej na Podkarpaciu podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Propozycja ta stanowiła element „Planu 21” przedstawionego przez Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej.

Zerowy PIT dla rodzin – podpis prezydenta pod projektem ustawy. Obietnice wyborcze w praktyce

- Podpisanie przeze mnie projektu ustawy to nic więcej, jak wywiązywanie się przeze mnie z moich obietnic wyborczych - przekonywał nowy prezydent. Zadeklarował, że tak będzie wyglądać cała jego prezydentura.

Zapewnił, że będzie realizował swój „Plan 21”, który ogłosił w czasie kampanii wyborczej i przekonywał do niego polityków, bo „Polacy na to czekają”. Jak podkreślił Nawrocki, polskie rodziny "zawsze będą mogły liczyć na swojego prezydenta". Zaznaczył, że w budżecie muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin.

Prezydent o kryzysie demograficznym i ideologiach

W ocenie prezydenta w rodzinach zapisany jest nasz „kod kulturowy, nasza tożsamość i nasze trwanie w przyszłości”. Nawrocki zauważył w tym kontekście, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym, za który - jego zdaniem - nie jest odpowiedzialna żadna z partii politycznych, ale m.in. „presja liberalno-lewicowych ideologii, które odstraszają ludzi od zakładania rodzin”.

Prezydent powiedział w Kolbuszowej, że projekt dotyczący zwolnienia z podatku VAT rodzin z dwójką dzieci nie jest skierowany przeciw komukolwiek. Zastrzegł, nie jest sprawą prezydenta, żeby „recenzował” decyzje obywateli, którzy nie zakładają rodzin.

- Każdy w wolnym kraju może dokonywać swoich decyzji i spotykają go różne w życiu okoliczności. Natomiast wszystkie polskie rodziny i ci, którzy marzą o założeniu rodziny muszą mieć świadomość, że państwo polskie ten proces wspiera - podkreślił.

Kolejne kroki – II próg podatkowy w górę

To druga inicjatywa ustawodawcza podpisana przez prezydenta od zaprzysiężenia. Pierwsza, podpisana w czwartek 7 sierpnia w Kaliszu, dotyczyła projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nawrocki zapowiedział także, że w poniedziałek do Sejmu trafi inicjatywa ws. podwyższenia II progu podatkowego do 140 tys. zł.

- Musimy budować siłę polskiej klasy średniej i tych, którzy są ambitni - mówił prezydent. Zdaniem prezydenta, II próg podatkowy należy podnieść ze 120 tys. zł do 140 tys. zł, aby „nie wrzucać do jednego worka i jednej puli z milionerami” osób ambitnych.

Nawrocki w swoim wystąpieniu odniósł się również do informacji o środkach rozdysponowanych w ramach KPO. - Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 mln Polaków, którzy wybrali „Plan 21” na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin – powiedział prezydent.

„Pancerz budżetowy” i walka z luką VAT

Prezydent powiedział również, że w jego inicjatywach ustawodawczych „pojawiają się już pierwsze elementy pancerza budżetowego”. Dodał, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy luka VAT-owska była zdecydowanie mniejsza.

- Są mechanizmy w państwie polskim i one znajdują swoje odzwierciedlenie w tych inicjatywach ustawodawczych, które dają nam możliwość zgromadzenia środków finansowych za sprawą pancerza budżetowego (…) To jasne wsparcie dla Krajowej Administracji Skarbowej. To jasny kierunek, aby podwyższyć ściągalność podatków VAT i CIT szczególnie od zagranicznych korporacji, które tego podatku nie płacą tak, jak należy – stwierdził Nawrocki.

Przed przyjazdem do Kolbuszowej prezydent w Cmolasie spotkał się z rodziną wielopokoleniową. Natomiast przed podpisaniem projektu ustawy złożył kwiaty przed Pomnikiem Żołnierzy i Bohaterów Walczących i Poległych za Wolność, Niepodległość i Suwerenność Ojczyzny.

„Plan 21” Karola Nawrockiego. Niskie, proste i prorodzinne podatki – podatkowy kontrakt

Podwyższenie II progu podatkowego to jeden z filarów „Planu 21”, ogłoszonego przez Karola Nawrockiego w marcu podczas konwencji w Szeligach pod Warszawą. Podobnie jak zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci, ma służyć wzmocnieniu polskiej klasy średniej i wsparciu rodzin. A oto cały plan podatkowy Karola Nawrockiego, zamieszczony na stronie https://karolnawrocki2025.pl/podatki/:

Tama przed podwyżką podatków

Nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków!

Obniżka VAT do 22%

Pierwszego dnia urzędowania 6 sierpnia 2025 r., złożę projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23% do 22%

Pakiet „Niższe i prorodzinne podatki”

Również 6 sierpnia 2025 r. złożę do Sejmu projekty ustaw zawierające następujące rozwiązania:

  • PIT 0% dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci - zwolnienie z podatku dochodowego do 140 tysięcy zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej 2 dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się do 25. roku życia).
  • Korzyści z ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców – ulgi podatkowe obejmą także przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (19%) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  • Podwyższenie II progu podatkowego – podwyższenie drugiego progu do 140 000 zł.
  • Likwidacja podatku Belki – zniesienie podatku od zysków kapitałowych do 140 000 zł dochodu rocznie.
  • Sprawiedliwa waloryzacja emerytur Waloryzacja emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji.

Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym

Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady zakazującej wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów polskich rodzin.

Konstytucyjna gwarancja dziedziczenia bez podatku

Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku.

„Budżetowy pancerz” – ochrona finansów publicznych

Złożę projekt ustawy „Budżetowy pancerz” zapewniający skuteczną ochronę budżetu państwa przed nadużyciami. Ukróci to działalność mafii VAT-owskich oraz innych grup wyłudzających publiczne pieniądze. Z ostatnich danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że znowu po 8 latach dramatycznie spadają wpływy podatkowe. Pracownicy KAS alarmują, że Polsce grozi przez to zapaść finansów publicznych. Trzeba to powstrzymać!

Źródło: INFOR
Zapisz się na newsletter

Księgowość
