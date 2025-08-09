Zerowy PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice

Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice z "Planu 21". W Kolbuszowej podpisał projekt ustawy o zerowym PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci. „Polskie rodziny mogą liczyć na swojego prezydenta” – podkreślił. To odpowiedź na kryzys demograficzny i pierwszy krok w stronę realnego wsparcia klasy średniej.

Prezydent RP Karol Nawrocki w piątek 8 sierpnia w Kolbuszowej na Podkarpaciu podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Propozycja ta stanowiła element „Planu 21” przedstawionego przez Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej.

Zerowy PIT dla rodzin – podpis prezydenta pod projektem ustawy. Obietnice wyborcze w praktyce

- Podpisanie przeze mnie projektu ustawy to nic więcej, jak wywiązywanie się przeze mnie z moich obietnic wyborczych - przekonywał nowy prezydent. Zadeklarował, że tak będzie wyglądać cała jego prezydentura.

Zapewnił, że będzie realizował swój „Plan 21”, który ogłosił w czasie kampanii wyborczej i przekonywał do niego polityków, bo „Polacy na to czekają”. Jak podkreślił Nawrocki, polskie rodziny "zawsze będą mogły liczyć na swojego prezydenta". Zaznaczył, że w budżecie muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin.

Prezydent o kryzysie demograficznym i ideologiach

W ocenie prezydenta w rodzinach zapisany jest nasz „kod kulturowy, nasza tożsamość i nasze trwanie w przyszłości”. Nawrocki zauważył w tym kontekście, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym, za który - jego zdaniem - nie jest odpowiedzialna żadna z partii politycznych, ale m.in. „presja liberalno-lewicowych ideologii, które odstraszają ludzi od zakładania rodzin”.

Prezydent powiedział w Kolbuszowej, że projekt dotyczący zwolnienia z podatku VAT rodzin z dwójką dzieci nie jest skierowany przeciw komukolwiek. Zastrzegł, nie jest sprawą prezydenta, żeby „recenzował” decyzje obywateli, którzy nie zakładają rodzin.

- Każdy w wolnym kraju może dokonywać swoich decyzji i spotykają go różne w życiu okoliczności. Natomiast wszystkie polskie rodziny i ci, którzy marzą o założeniu rodziny muszą mieć świadomość, że państwo polskie ten proces wspiera - podkreślił.

Kolejne kroki – II próg podatkowy w górę

To druga inicjatywa ustawodawcza podpisana przez prezydenta od zaprzysiężenia. Pierwsza, podpisana w czwartek 7 sierpnia w Kaliszu, dotyczyła projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nawrocki zapowiedział także, że w poniedziałek do Sejmu trafi inicjatywa ws. podwyższenia II progu podatkowego do 140 tys. zł.

- Musimy budować siłę polskiej klasy średniej i tych, którzy są ambitni - mówił prezydent. Zdaniem prezydenta, II próg podatkowy należy podnieść ze 120 tys. zł do 140 tys. zł, aby „nie wrzucać do jednego worka i jednej puli z milionerami” osób ambitnych.

Nawrocki w swoim wystąpieniu odniósł się również do informacji o środkach rozdysponowanych w ramach KPO. - Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 mln Polaków, którzy wybrali „Plan 21” na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin – powiedział prezydent.

„Pancerz budżetowy” i walka z luką VAT

Prezydent powiedział również, że w jego inicjatywach ustawodawczych „pojawiają się już pierwsze elementy pancerza budżetowego”. Dodał, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy luka VAT-owska była zdecydowanie mniejsza.

- Są mechanizmy w państwie polskim i one znajdują swoje odzwierciedlenie w tych inicjatywach ustawodawczych, które dają nam możliwość zgromadzenia środków finansowych za sprawą pancerza budżetowego (…) To jasne wsparcie dla Krajowej Administracji Skarbowej. To jasny kierunek, aby podwyższyć ściągalność podatków VAT i CIT szczególnie od zagranicznych korporacji, które tego podatku nie płacą tak, jak należy – stwierdził Nawrocki.

Przed przyjazdem do Kolbuszowej prezydent w Cmolasie spotkał się z rodziną wielopokoleniową. Natomiast przed podpisaniem projektu ustawy złożył kwiaty przed Pomnikiem Żołnierzy i Bohaterów Walczących i Poległych za Wolność, Niepodległość i Suwerenność Ojczyzny.

„Plan 21” Karola Nawrockiego. Niskie, proste i prorodzinne podatki – podatkowy kontrakt

Podwyższenie II progu podatkowego to jeden z filarów „Planu 21”, ogłoszonego przez Karola Nawrockiego w marcu podczas konwencji w Szeligach pod Warszawą. Podobnie jak zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci, ma służyć wzmocnieniu polskiej klasy średniej i wsparciu rodzin. A oto cały plan podatkowy Karola Nawrockiego, zamieszczony na stronie https://karolnawrocki2025.pl/podatki/:

Tama przed podwyżką podatków

Nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków!

Obniżka VAT do 22%

Pierwszego dnia urzędowania 6 sierpnia 2025 r., złożę projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23% do 22%

Pakiet „Niższe i prorodzinne podatki”

Również 6 sierpnia 2025 r. złożę do Sejmu projekty ustaw zawierające następujące rozwiązania:

PIT 0% dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci - zwolnienie z podatku dochodowego do 140 tysięcy zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej 2 dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się do 25. roku życia).

Korzyści z ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców – ulgi podatkowe obejmą także przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (19%) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podwyższenie II progu podatkowego – podwyższenie drugiego progu do 140 000 zł.

Likwidacja podatku Belki – zniesienie podatku od zysków kapitałowych do 140 000 zł dochodu rocznie.

Sprawiedliwa waloryzacja emerytur Waloryzacja emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji.

Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym

Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady zakazującej wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów polskich rodzin.

Konstytucyjna gwarancja dziedziczenia bez podatku

Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku.

„Budżetowy pancerz” – ochrona finansów publicznych

Złożę projekt ustawy „Budżetowy pancerz” zapewniający skuteczną ochronę budżetu państwa przed nadużyciami. Ukróci to działalność mafii VAT-owskich oraz innych grup wyłudzających publiczne pieniądze. Z ostatnich danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że znowu po 8 latach dramatycznie spadają wpływy podatkowe. Pracownicy KAS alarmują, że Polsce grozi przez to zapaść finansów publicznych. Trzeba to powstrzymać!