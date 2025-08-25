Dramatyczne dane o wypadkach rolniczych w 2025 r. KRUS stawia na profilaktykę i zdrowie rolników

Dane za pierwsze półrocze 2025 roku pokazują, że w rolnictwie wciąż dochodzi do tysięcy wypadków przy pracy – odnotowano ponad 4,4 tys. zdarzeń, w których zginęło 26 osób. KRUS podkreśla, że profilaktyka i dbanie o zdrowie rolników stają się priorytetem, aby zmniejszyć ryzyko i poprawić bezpieczeństwo w pracy na wsi.

W Warszawie 21 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, podczas którego omówiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i ubezpieczeń w rolnictwie. W centrum uwagi znalazła się ocena działalności TUW AGRO Ubezpieczenia, współpraca zagraniczna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), bieżące działania Kasy oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a także ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2025 roku.

W obradach uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stefan Krajewski, który podkreślił strategiczne znaczenie KRUS w systemie ubezpieczeń społecznych. – „Bardzo dziękuję za wielki wysiłek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w obszarze obsługi ubezpieczeń, świadczeń i działalności prewencyjnej. To ważna misja” – zaznaczył minister.

Wypadki i choroby rolnicze generują ogromne koszty

Dane Biura Statystyki KRUS za pierwsze półrocze 2025 roku wskazują, że rolnicy otrzymali ponad 42 mln zł w ramach jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Wypłaty zasiłków chorobowych w tym okresie przekroczyły 293 mln zł, a tylko w czerwcu 2025 roku rolnicy spędzili na zwolnieniach lekarskich niemal 1,93 mln dni.

Łącznie w tym czasie odnotowano 4416 wypadków rolniczych, w których zginęło 26 osób. Choć liczba wypadków była o 13% niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej, to nadal generuje poważne koszty społeczne i finansowe dla całego sektora rolnego.

Profilaktyka zdrowotna – priorytet KRUS

W odpowiedzi na te wyzwania KRUS w strategii na lata 2026–2030 zapowiada zwiększenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Od marca 2025 roku instytucja prowadzi kampanię „Dobrostan rolnika”, której celem jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu, profilaktyce oraz bezpieczeństwie pracy na wsi.

Minister Krajewski podkreślał podczas spotkania, że promocja profilaktyki zdrowotnej jest kluczowa dla środowiska wiejskiego. – „Powinniśmy znacznie mocniej akcentować dostępność programów profilaktyki zdrowotnej, które wspierają zdrowie rolników. To procentuje, programy są nieodpłatne i powszechnie dostępne. Na ten cel przeznaczamy spore środki, choćby dofinansowując działalność Kół Gospodyń Wiejskich, i będziemy tę politykę kontynuowali w kolejnych latach” – mówił minister.

Podobnie prezes KRUS, Dariusz Rohde, zwraca uwagę, że profilaktyka zdrowotna ma wymierne skutki dla bezpieczeństwa pracy na roli. – „Wczesne wykrycie chorób może znacząco poprawić rokowania i jakość życia. Rolnicy są zachęcani do regularnych badań oraz dbania o swoje zdrowie, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków i poprawy bezpieczeństwa pracy” – podkreślił Rohde.

Składki na ubezpieczenie – ustalenia na IV kwartał 2025

Podczas posiedzenia Rady omówiono również ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na nadchodzący IV kwartał 2025 roku. Choć szczegółowe kwoty nie zostały jeszcze upublicznione, decyzje te są kluczowe dla rolników, którzy chcą zapewnić sobie pełną ochronę ubezpieczeniową.

Współpraca zagraniczna i rozwój TUW AGRO

Nie mniej istotnym tematem posiedzenia była ocena działalności TUW AGRO Ubezpieczenia oraz współpraca międzynarodowa KRUS. Oba aspekty mają znaczenie nie tylko dla finansów sektora rolnego, ale także dla wymiany doświadczeń i wdrażania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia rolników.

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników jednoznacznie wskazała, że działania profilaktyczne, zwiększenie świadomości rolników i skuteczna współpraca z zagranicą będą kluczowe dla dalszego ograniczania wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie.

Wnioski z posiedzenia wskazują, że mimo spadku liczby wypadków w 2025 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, nadal potrzebne są intensywne działania edukacyjne, inwestycje w programy profilaktyczne i systematyczne monitorowanie sytuacji zdrowotnej rolników.