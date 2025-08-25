REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki na wsi » Dramatyczne dane o wypadkach rolniczych w 2025 r. KRUS stawia na profilaktykę i zdrowie rolników

Dramatyczne dane o wypadkach rolniczych w 2025 r. KRUS stawia na profilaktykę i zdrowie rolników

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 sierpnia 2025, 12:17
Adam Kuchta
Dramatyczne dane o wypadkach rolniczych! KRUS stawia na profilaktykę i zdrowie rolników
Dramatyczne dane o wypadkach rolniczych! KRUS stawia na profilaktykę i zdrowie rolników
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dane za pierwsze półrocze 2025 roku pokazują, że w rolnictwie wciąż dochodzi do tysięcy wypadków przy pracy – odnotowano ponad 4,4 tys. zdarzeń, w których zginęło 26 osób. KRUS podkreśla, że profilaktyka i dbanie o zdrowie rolników stają się priorytetem, aby zmniejszyć ryzyko i poprawić bezpieczeństwo w pracy na wsi.

REKLAMA

W Warszawie 21 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, podczas którego omówiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i ubezpieczeń w rolnictwie. W centrum uwagi znalazła się ocena działalności TUW AGRO Ubezpieczenia, współpraca zagraniczna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), bieżące działania Kasy oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a także ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2025 roku.

REKLAMA

W obradach uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stefan Krajewski, który podkreślił strategiczne znaczenie KRUS w systemie ubezpieczeń społecznych. – „Bardzo dziękuję za wielki wysiłek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w obszarze obsługi ubezpieczeń, świadczeń i działalności prewencyjnej. To ważna misja” – zaznaczył minister.

Wypadki i choroby rolnicze generują ogromne koszty

Dane Biura Statystyki KRUS za pierwsze półrocze 2025 roku wskazują, że rolnicy otrzymali ponad 42 mln zł w ramach jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Wypłaty zasiłków chorobowych w tym okresie przekroczyły 293 mln zł, a tylko w czerwcu 2025 roku rolnicy spędzili na zwolnieniach lekarskich niemal 1,93 mln dni.

Łącznie w tym czasie odnotowano 4416 wypadków rolniczych, w których zginęło 26 osób. Choć liczba wypadków była o 13% niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej, to nadal generuje poważne koszty społeczne i finansowe dla całego sektora rolnego.

Profilaktyka zdrowotna – priorytet KRUS

REKLAMA

W odpowiedzi na te wyzwania KRUS w strategii na lata 2026–2030 zapowiada zwiększenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Od marca 2025 roku instytucja prowadzi kampanię „Dobrostan rolnika”, której celem jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu, profilaktyce oraz bezpieczeństwie pracy na wsi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minister Krajewski podkreślał podczas spotkania, że promocja profilaktyki zdrowotnej jest kluczowa dla środowiska wiejskiego. – „Powinniśmy znacznie mocniej akcentować dostępność programów profilaktyki zdrowotnej, które wspierają zdrowie rolników. To procentuje, programy są nieodpłatne i powszechnie dostępne. Na ten cel przeznaczamy spore środki, choćby dofinansowując działalność Kół Gospodyń Wiejskich, i będziemy tę politykę kontynuowali w kolejnych latach” – mówił minister.

Podobnie prezes KRUS, Dariusz Rohde, zwraca uwagę, że profilaktyka zdrowotna ma wymierne skutki dla bezpieczeństwa pracy na roli. – „Wczesne wykrycie chorób może znacząco poprawić rokowania i jakość życia. Rolnicy są zachęcani do regularnych badań oraz dbania o swoje zdrowie, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków i poprawy bezpieczeństwa pracy” – podkreślił Rohde.

Składki na ubezpieczenie – ustalenia na IV kwartał 2025

Podczas posiedzenia Rady omówiono również ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na nadchodzący IV kwartał 2025 roku. Choć szczegółowe kwoty nie zostały jeszcze upublicznione, decyzje te są kluczowe dla rolników, którzy chcą zapewnić sobie pełną ochronę ubezpieczeniową.

Współpraca zagraniczna i rozwój TUW AGRO

Nie mniej istotnym tematem posiedzenia była ocena działalności TUW AGRO Ubezpieczenia oraz współpraca międzynarodowa KRUS. Oba aspekty mają znaczenie nie tylko dla finansów sektora rolnego, ale także dla wymiany doświadczeń i wdrażania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia rolników.

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników jednoznacznie wskazała, że działania profilaktyczne, zwiększenie świadomości rolników i skuteczna współpraca z zagranicą będą kluczowe dla dalszego ograniczania wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie.

Wnioski z posiedzenia wskazują, że mimo spadku liczby wypadków w 2025 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, nadal potrzebne są intensywne działania edukacyjne, inwestycje w programy profilaktyczne i systematyczne monitorowanie sytuacji zdrowotnej rolników.

Zobacz również:
Powiązane
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi? Sprawdź!
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi? Sprawdź!
Gotówka od matki: Skarbówka nie odpuszcza, kluczowy jest sposób przekazania darowizny
Gotówka od matki: Skarbówka nie odpuszcza, kluczowy jest sposób przekazania darowizny
500 plus dla małżeństw i niezwykłe jubileusze! Czy najstarsze pary w Polsce doczekają się gratyfikacji?
500 plus dla małżeństw i niezwykłe jubileusze! Czy najstarsze pary w Polsce doczekają się gratyfikacji?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ukryte zyski w estońskim CIT – co to jest i dlaczego warto uważać?
25 sie 2025

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, to atrakcyjna forma opodatkowania, która pozwala na odroczenie podatku dochodowego do momentu faktycznej dystrybucji zysków. Jednak korzystając z tej formy opodatkowania, przedsiębiorcy muszą być szczególnie czujni na pojęcie ukrytych zysków, które mogą skutkować nieoczekiwanym opodatkowaniem.
Dramatyczne dane o wypadkach rolniczych w 2025 r. KRUS stawia na profilaktykę i zdrowie rolników
25 sie 2025

Dane za pierwsze półrocze 2025 roku pokazują, że w rolnictwie wciąż dochodzi do tysięcy wypadków przy pracy – odnotowano ponad 4,4 tys. zdarzeń, w których zginęło 26 osób. KRUS podkreśla, że profilaktyka i dbanie o zdrowie rolników stają się priorytetem, aby zmniejszyć ryzyko i poprawić bezpieczeństwo w pracy na wsi.
Rewolucja w opłacie cukrowej w Polsce! Nowe prawo wprowadza radykalne zmiany
25 sie 2025

Jest projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, który zakłada kompleksową nowelizację przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej oraz uproszczenie systemu jej poboru. Celem zmian jest zwiększenie skuteczności działań prozdrowotnych oraz eliminacja dotychczasowych problemów interpretacyjnych i ograniczeń prawnych.
Wspólne KPI w usługach BPO - praktyczne podejście do optymalizacji procesów
25 sie 2025

Efektywne zarządzanie projektami BPO wymaga jasnych wskaźników efektywności, które pozwalają na obiektywną ocenę realizowanych procesów. Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie wspólnych KPI, realizowanych równolegle przez dostawcę usług i klienta. Takie podejście, oparte na pomiarze czasu pracy i dodatkowych metryk, umożliwia lepsze zrozumienie procesów i ich systematyczne doskonalenie.

REKLAMA

Prezydencka propozycja zerowego PIT-u dla rodzin z dwójką dzieci dzieli opinię publiczną
25 sie 2025

Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego wprowadzenia zerowego PIT-u dla rodzin z dwójką dzieci i dochodem do 140 tys. zł budzi wyraźne podziały w społeczeństwie. Według sondażu, popiera ją 47,5 proc. ankietowanych, a przeciwko jest 47,9 proc., reszta nie ma zdania.
Zmiana limitów amortyzacji samochodów i kosztów leasingu od 2026 r. Jak ochronić swoje rozliczenia? Niekoniecznie przez zakupy do końca grudnia 2025 r.
22 sie 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmniejszy się o 1/3 limit wartości amortyzacji dla większości samochodów osobowych – z 150 tys. zł do 100 tys. zł. Przepisy co ciekawe nie są nowe, bo pochodzą z końca 2021 r., ale wchodzą w życie dopiero za kilka miesięcy i dlatego znowu zrobiło się o nich głośno. Te kilka miesięcy to także ostatni dzwonek, aby zapobiec negatywnym konsekwencjom tych zmian.
Od 2026 roku o 50% wzrośnie stawka podatku od wygranych i nagród (np. w lotto, konkursach, grach, sprzedaży premiowej) – z 10% do 15% [projekt]
22 sie 2025

Budżet państwa jest chyba naprawdę w trudnej sytuacji, skoro Ministerstwo Finansów planuje podnieść od przyszłego roku (i to o 50%) stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie stawka ta wynosi 10% wartości wygranej lub nagrody a ma wzrosnąć do 15%. Ten podatek płacimy np. od wygranej w lotto (choć dopiero od wygranej większej niż 2000 zł).
Podatek dla banków idzie ostro w górę! Rząd podał nowe stawki. Jest komentarz prezes ZBP
25 sie 2025

Rząd szykuje istotne zmiany w podatkach dla sektora finansowego. Nowy projekt przewiduje podwyższenie CIT dla banków, instytucji kredytowych i SKOK-ów oraz korekty podatku od niektórych instytucji finansowych. Celem reformy jest pozyskanie środków na modernizację i rozbudowę polskiej armii.

REKLAMA

Nowe przepisy restrukturyzacyjne już od 23 sierpnia! Druga szansa dla firm czy większe ryzyko upadłości?
22 sie 2025

Polskie firmy czekają na ważne zmiany w prawie – od 23 sierpnia zaczyna obowiązywać unijna dyrektywa drugiej szansy. Nowe zasady restrukturyzacji mają chronić przedsiębiorców przed upadłością, ale eksperci ostrzegają: okres przejściowy może być trudny, a sądy i doradcy będą uczyć się nowych reguł w praktyce.
Ile zdrożeje piwo i inne trunki od 2026 roku? Ministerstwo Finansów szykuje podwyżkę akcyzy na alkohol oraz opłaty cukrowej
22 sie 2025

Ministerstwo Finansów informuje, że przedstawiło dwa projekty ustaw dotyczących zdrowia publicznego. Jako pierwsze proponuje aktualizację (czytaj: podniesienie) stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe, co ma na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, a w konsekwencji redukcję negatywnych skutków jego nadużycia. Ministerstwo Finansów przygotowuje również aktualizację ustawy o zdrowiu publicznym, której celem jest ograniczenie ekonomicznej dostępności napojów słodzonych.

REKLAMA