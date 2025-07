KSeF 2026: koniec z papierowymi fakturami, zmiany w obiegu dokumentów i obsłudze procesu sprzedaży w firmie

Koniec z papierowymi fakturami VAT

Z procedowanych przepisów wynika zasadnicza zmiana formy podstawowego dokumentu w obrocie gospodarczym, jakim jest faktura. Od lutego 2026 roku faktura będzie miała przede wszystkim postać dokumentu elektronicznego, czyli zapisu cyfrowego bez formy materialnej. Konsekwencje tej zmiany będą ogromne i dziś trudno w pełni przewidzieć wszystkie jej skutki. Najłatwiej dostrzec aspekty prawne: można przeczytać treść przepisów, zidentyfikować nowe prawa i obowiązki wynikające z wprowadzonych modyfikacji. Aspekt prawny wyznacza więc ramy wdrożenia KSeF, określając konkretne obowiązki, terminy oraz wymagania techniczne.

Konieczne zmiany w obiegu dokumentów w firmie

Zmiana formy faktury z analogowej na cyfrową wpłynie oczywiście na technologię wykorzystywaną przez przedsiębiorców do gromadzenia i przetwarzania informacji gospodarczych. Dane z faktur są niezbędne do rozpoznania takich pozycji jak przychody, koszty, należności i zobowiązania, a w konsekwencji do ustalenia wyniku finansowego i podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym – nie tylko w zakresie rozliczeń VAT. Skoro faktura ma postać elektroniczną, to i elektronicznie należy ją przetwarzać. Przygotowując się do wdrożenia KSeF, należy zatem ocenić, czy organizacja posiada już elektroniczny obieg dokumentów i czy potrafi funkcjonować w środowisku cyfrowym, a także upewnić się, że dostawca oprogramowania wykorzystywanego w firmie zapewni jego integrację z Krajowym Systemem e-Faktur. To właśnie integracja, czyli połączenie pomiędzy systemem informatycznym firmy a KSeF, będzie kluczowym zagadnieniem. W przypadku jej braku dane będą musiały być wprowadzane ręcznie, co niweczy podstawowe korzyści płynące z pracy z dokumentami cyfrowymi – takie jak ograniczenie liczby błędów, skrócenie czasu operacji, zdalny dostęp czy większe bezpieczeństwo danych. Połączenie z KSeF musi działać w obie strony – konieczna będzie możliwość zarówno wysyłania faktur do systemu, jak i ich odbierania.

Zmiany w procesie sprzedaży

Trzecią perspektywą jest organizacja przetwarzania informacji fakturowych wewnątrz i na zewnątrz firmy. Proces ten często określany jest mianem obsługi procesów biznesowych, rozumianych jako realizacja krok po kroku ściśle określonej procedury w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Przykładem może być proces sprzedaży: rozpoczyna się on od przyjęcia zamówienia, następnie – poprzez przygotowanie i wydanie towaru – dochodzi do realizacji umowy sprzedaży, która zostaje udokumentowana fakturą. Jednak na tym etapie proces się nie kończy – faktura musi zostać dostarczona nabywcy, ujęta w ewidencji, a przychody i należności odpowiednio rozpoznane; kolejnym etapem jest uzyskanie płatności. Zmiana formy faktury z papierowej na elektroniczną (ustrukturyzowaną) wpłynie na niemal każdy etap realizacji tego procesu. Już na etapie przyjmowania zamówienia należy zidentyfikować, kim jest klient i czy prowadzi działalność gospodarczą, ponieważ od tego zależy obowiązek wystawienia faktury w formacie KSeF lub w tradycyjnej formie.

Załączniki do faktur

Kolejna istotna zmiana dotyczy załączników. Dotychczas do faktury papierowej można było dołączyć dowolny dokument, np. specyfikację dostawy. Faktura ustrukturyzowana w KSeF będzie mogła zawierać w dedykowanej sekcji (traktowanej jako załącznik) wyłącznie ściśle określone dane wynikające z przepisów branżowych – np. billingi telekomunikacyjne. Specyfikacji dostawy nie będzie można przekazać tą drogą, co zmusza przedsiębiorców do opracowania nowego, odrębnego kanału przesyłania tego typu dokumentacji, który trzeba będzie powiązać z konkretną fakturą w KSeF. Podobne wyzwania pojawią się nie tylko w procesie sprzedaży – niematerialna forma faktury zrewolucjonizuje również procesy zakupowe. To wszystko pokazuje, że wdrożenie KSeF to nie tylko zmiana technologiczna, ale także konieczność głębokiej analizy i adaptacji kluczowych procesów biznesowych w firmie.

Z przygotowaniami do wdrożenia KSeF nie można zwlekać. Warto już teraz powołać w firmie zespół projektowy i zaplanować odpowiednie szkolenia, ponieważ dogłębne zrozumienie wieloaspektowości nadchodzącej zmiany jest kluczowe dla prawidłowego wdrożenia. Pamiętajmy, że dobrze zaimplementowany KSeF to nie tylko spełnienie ustawowego obowiązku – to również szansa na uzyskanie realnej przewagi operacyjnej poprzez szybszy obieg dokumentów, poprawę jakości raportowania – zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego – oraz, co równie istotne, zwiększenie bezpieczeństwa i pewności rozliczeń podatkowych.

Bogdan Zatorski, Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych