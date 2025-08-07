Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane
REKLAMA
REKLAMA
Znamy już nowe górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok. Większość limitów wzrosła o około 4,5% względem 2025 r. Sprawdź szczegółowe porównanie stawek, terminy płatności oraz zasady ustalania stawek przez gminy. To ważne dla przedsiębiorców i samorządów.
- Nowe stawki maksymalne w podatku od środków transportowych na 2026 rok – przegląd zmian
- Obowiązek płatności podatku – ważne terminy
- Czy każda gmina ustala stawkę podatku odrębnie?
Z dniem 1 sierpnia 2025 r. ogłoszono nowe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026. Zmiany te, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki, zostały opublikowane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą one m.in. podatku od środków transportowych, który jest istotnym zobowiązaniem dla właścicieli pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.
REKLAMA
Nowe stawki maksymalne w podatku od środków transportowych na 2026 rok – przegląd zmian
W porównaniu do roku 2025, większość limitów została podniesiona średnio o około 4,5%, co jest zgodne z poziomem inflacji przewidzianym na 2025 r. Oznacza to realny wzrost obciążeń podatkowych dla firm transportowych oraz samorządów ustalających lokalne stawki maksymalne. Poniżej przedstawiamy szczegółowe porównanie stawek maksymalnych obowiązujących w 2025 i 2026 roku:
1. Samochody ciężarowe (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
Masa całkowita pojazdu
Stawka 2025
Stawka 2026
Wzrost
3,5 t – 5,5 t
1204,87 zł
1259,09 zł
+54,22 zł
5,5 t – 9 t
2009,97 zł
2100,42 zł
+90,45 zł
powyżej 9 t
2411,94 zł
2520,48 zł
+108,54 zł
2. Samochody ciężarowe (art. 10 ust. 1 pkt 2) – ponadnormatywne
Rok
Stawka maksymalna
2025
4602,58 zł
2026
4809,70 zł
(+207,12 zł)
3. Ciągniki siodłowe / balastowe (art. 10 ust. 1 pkt 3)
Rok
Stawka maksymalna
2025
2813,88 zł
2026
2940,51 zł
(+126,63 zł)
4. Ciągniki siodłowe / balastowe (art. 10 ust. 1 pkt 4)
Masa zespołu
2025
2026
Wzrost
do 36 t
3557,48 zł
3717,57 zł
+160,09 zł
powyżej 36 t
4602,58 zł
4809,70 zł
+207,12 zł
5. Przyczepy / naczepy (art. 10 ust. 1 pkt 5)
Rok
Stawka maksymalna
2025
2411,94 zł
2026
2520,48 zł
(+108,54 zł)
6. Przyczepy / naczepy (art. 10 ust. 1 pkt 6)
Masa zespołu
2025
2026
Wzrost
do 36 t
2813,88 zł
2940,51 zł
+126,63 zł
powyżej 36 t
3557,48 zł
3717,57 zł
+160,09 zł
7. Autobusy (art. 10 ust. 1 pkt 7)
Liczba miejsc
2025
2026
Wzrost
poniżej 22
2848,04 zł
2976,21 zł
+128,17 zł
22 i więcej
3600,69 zł
3762,73 zł
+162,04 zł
Obowiązek płatności podatku – ważne terminy
Zgodnie z art. 11 ustawy, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach rocznie:
- I rata – do 15 lutego danego roku,
- II rata – do 15 września danego roku.
Jeśli obowiązek podatkowy powstanie w trakcie roku, raty ustala się proporcjonalnie do okresu obowiązywania. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstanie po 1 września, podatek płatny jest jednorazowo – w ciągu 14 dni od jego powstania.
Polecamy: Komplet podatki 2025
Czy każda gmina ustala stawkę podatku odrębnie?
Tak. Górne granice określone w obwieszczeniu resortu finansów są limitem, którego gminy nie mogą przekroczyć. Jednak w ramach tych granic rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając m.in.:
- wpływ pojazdu na środowisko,
- rok produkcji,
- liczbę miejsc siedzących (w przypadku autobusów).
REKLAMA
Wzrost stawek maksymalnych podatku od środków transportowych w 2026 roku oznacza, że gminy będą mogły podnieść lokalne podatki. Choć nie muszą tego robić, wielu samorządowców może zdecydować się na aktualizację uchwał podatkowych, by zrekompensować inflacyjne straty z poprzednich lat.
Z kolei firmy transportowe powinny już teraz uwzględnić te zmiany w planowaniu budżetu na przyszły rok. Nawet niewielkie wzrosty stawek, w przypadku dużych flot, mogą przełożyć się na znaczące obciążenia podatkowe.
Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 - (Monitor Polski - rok 2025 poz. 726).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 707).
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA