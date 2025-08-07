Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane

Znamy już nowe górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok. Większość limitów wzrosła o około 4,5% względem 2025 r. Sprawdź szczegółowe porównanie stawek, terminy płatności oraz zasady ustalania stawek przez gminy. To ważne dla przedsiębiorców i samorządów.

Z dniem 1 sierpnia 2025 r. ogłoszono nowe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026. Zmiany te, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki, zostały opublikowane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą one m.in. podatku od środków transportowych, który jest istotnym zobowiązaniem dla właścicieli pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

Nowe stawki maksymalne w podatku od środków transportowych na 2026 rok – przegląd zmian

W porównaniu do roku 2025, większość limitów została podniesiona średnio o około 4,5%, co jest zgodne z poziomem inflacji przewidzianym na 2025 r. Oznacza to realny wzrost obciążeń podatkowych dla firm transportowych oraz samorządów ustalających lokalne stawki maksymalne. Poniżej przedstawiamy szczegółowe porównanie stawek maksymalnych obowiązujących w 2025 i 2026 roku:

1. Samochody ciężarowe (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

Masa całkowita pojazdu Stawka 2025 Stawka 2026 Wzrost 3,5 t – 5,5 t 1204,87 zł 1259,09 zł +54,22 zł 5,5 t – 9 t 2009,97 zł 2100,42 zł +90,45 zł powyżej 9 t 2411,94 zł 2520,48 zł +108,54 zł

2. Samochody ciężarowe (art. 10 ust. 1 pkt 2) – ponadnormatywne

Rok Stawka maksymalna 2025 4602,58 zł 2026 4809,70 zł (+207,12 zł)

3. Ciągniki siodłowe / balastowe (art. 10 ust. 1 pkt 3)

Rok Stawka maksymalna 2025 2813,88 zł 2026 2940,51 zł (+126,63 zł)

4. Ciągniki siodłowe / balastowe (art. 10 ust. 1 pkt 4)

Masa zespołu 2025 2026 Wzrost do 36 t 3557,48 zł 3717,57 zł +160,09 zł powyżej 36 t 4602,58 zł 4809,70 zł +207,12 zł

5. Przyczepy / naczepy (art. 10 ust. 1 pkt 5)

Rok Stawka maksymalna 2025 2411,94 zł 2026 2520,48 zł (+108,54 zł)

6. Przyczepy / naczepy (art. 10 ust. 1 pkt 6)

Masa zespołu 2025 2026 Wzrost do 36 t 2813,88 zł 2940,51 zł +126,63 zł powyżej 36 t 3557,48 zł 3717,57 zł +160,09 zł

7. Autobusy (art. 10 ust. 1 pkt 7)

Liczba miejsc 2025 2026 Wzrost poniżej 22 2848,04 zł 2976,21 zł +128,17 zł 22 i więcej 3600,69 zł 3762,73 zł +162,04 zł

Obowiązek płatności podatku – ważne terminy

Zgodnie z art. 11 ustawy, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach rocznie:

I rata – do 15 lutego danego roku,

danego roku, II rata – do 15 września danego roku.

Jeśli obowiązek podatkowy powstanie w trakcie roku, raty ustala się proporcjonalnie do okresu obowiązywania. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstanie po 1 września, podatek płatny jest jednorazowo – w ciągu 14 dni od jego powstania.

Czy każda gmina ustala stawkę podatku odrębnie?

Tak. Górne granice określone w obwieszczeniu resortu finansów są limitem, którego gminy nie mogą przekroczyć. Jednak w ramach tych granic rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając m.in.:

wpływ pojazdu na środowisko,

rok produkcji,

liczbę miejsc siedzących (w przypadku autobusów).

Wzrost stawek maksymalnych podatku od środków transportowych w 2026 roku oznacza, że gminy będą mogły podnieść lokalne podatki. Choć nie muszą tego robić, wielu samorządowców może zdecydować się na aktualizację uchwał podatkowych, by zrekompensować inflacyjne straty z poprzednich lat.

Z kolei firmy transportowe powinny już teraz uwzględnić te zmiany w planowaniu budżetu na przyszły rok. Nawet niewielkie wzrosty stawek, w przypadku dużych flot, mogą przełożyć się na znaczące obciążenia podatkowe.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 - (Monitor Polski - rok 2025 poz. 726).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 707).