Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane

Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane

07 sierpnia 2025, 12:27
Adam Kuchta
Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane
Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane
Shutterstock

Znamy już nowe górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok. Większość limitów wzrosła o około 4,5% względem 2025 r. Sprawdź szczegółowe porównanie stawek, terminy płatności oraz zasady ustalania stawek przez gminy. To ważne dla przedsiębiorców i samorządów.

Z dniem 1 sierpnia 2025 r. ogłoszono nowe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026. Zmiany te, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki, zostały opublikowane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą one m.in. podatku od środków transportowych, który jest istotnym zobowiązaniem dla właścicieli pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

Nowe stawki maksymalne w podatku od środków transportowych na 2026 rok – przegląd zmian

W porównaniu do roku 2025, większość limitów została podniesiona średnio o około 4,5%, co jest zgodne z poziomem inflacji przewidzianym na 2025 r. Oznacza to realny wzrost obciążeń podatkowych dla firm transportowych oraz samorządów ustalających lokalne stawki maksymalne. Poniżej przedstawiamy szczegółowe porównanie stawek maksymalnych obowiązujących w 2025 i 2026 roku:

1. Samochody ciężarowe (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

Masa całkowita pojazdu

Stawka 2025

Stawka 2026

Wzrost

3,5 t – 5,5 t

1204,87 zł

1259,09 zł

+54,22 zł

5,5 t – 9 t

2009,97 zł

2100,42 zł

+90,45 zł

powyżej 9 t

2411,94 zł

2520,48 zł

+108,54 zł

2. Samochody ciężarowe (art. 10 ust. 1 pkt 2) – ponadnormatywne

Rok

Stawka maksymalna

2025

4602,58 zł

2026

4809,70 zł

(+207,12 zł)

3. Ciągniki siodłowe / balastowe (art. 10 ust. 1 pkt 3)

Rok

Stawka maksymalna

2025

2813,88 zł

2026

2940,51 zł

(+126,63 zł)

4. Ciągniki siodłowe / balastowe (art. 10 ust. 1 pkt 4)

Masa zespołu

2025

2026

Wzrost

do 36 t

3557,48 zł

3717,57 zł

+160,09 zł

powyżej 36 t

4602,58 zł

4809,70 zł

+207,12 zł

5. Przyczepy / naczepy (art. 10 ust. 1 pkt 5)

Rok

Stawka maksymalna

2025

2411,94 zł

2026

2520,48 zł

(+108,54 zł)

6. Przyczepy / naczepy (art. 10 ust. 1 pkt 6)

Masa zespołu

2025

2026

Wzrost

do 36 t

2813,88 zł

2940,51 zł

+126,63 zł

powyżej 36 t

3557,48 zł

3717,57 zł

+160,09 zł

7. Autobusy (art. 10 ust. 1 pkt 7)

Liczba miejsc

2025

2026

Wzrost

poniżej 22

2848,04 zł

2976,21 zł

+128,17 zł

22 i więcej

3600,69 zł

3762,73 zł

+162,04 zł

Obowiązek płatności podatku – ważne terminy

Zgodnie z art. 11 ustawy, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach rocznie:

  • I rata – do 15 lutego danego roku,
  • II rata – do 15 września danego roku.

Jeśli obowiązek podatkowy powstanie w trakcie roku, raty ustala się proporcjonalnie do okresu obowiązywania. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstanie po 1 września, podatek płatny jest jednorazowo – w ciągu 14 dni od jego powstania.

Czy każda gmina ustala stawkę podatku odrębnie?

Tak. Górne granice określone w obwieszczeniu resortu finansów są limitem, którego gminy nie mogą przekroczyć. Jednak w ramach tych granic rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając m.in.:

  • wpływ pojazdu na środowisko,
  • rok produkcji,
  • liczbę miejsc siedzących (w przypadku autobusów).

Wzrost stawek maksymalnych podatku od środków transportowych w 2026 roku oznacza, że gminy będą mogły podnieść lokalne podatki. Choć nie muszą tego robić, wielu samorządowców może zdecydować się na aktualizację uchwał podatkowych, by zrekompensować inflacyjne straty z poprzednich lat.

Z kolei firmy transportowe powinny już teraz uwzględnić te zmiany w planowaniu budżetu na przyszły rok. Nawet niewielkie wzrosty stawek, w przypadku dużych flot, mogą przełożyć się na znaczące obciążenia podatkowe.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 - (Monitor Polski - rok 2025 poz. 726).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 707).

Źródło: INFOR
