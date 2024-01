Przyznano już 454 mln zł z KPO na małe przetwórstwo. Wnioski można składać już tylko do 5 lutego

Tylko do 5 lutego 2024 roku można składać wnioski o wsparcie z KPO na małe przetwórstwo. Dotychczas rozdysponowano kwotę w wysokości 454 mln zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPOiZO) na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej można się starać do 5 lutego 2024 roku. Agencja informuje, że dotychczas złożono 1240 wniosków o pomoc w wysokości blisko 454 mln zł.

Wniosków o wsparcie z KPO na małe przetwórstwo

Nabór z KPOiZO w ramach działania A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR: https://epue.arimr.gov.pl/. Rozpoczął się 3 stycznia i ma się zakończyć 5 lutego 2024 r. Do tej pory zarejestrowano 1240 wniosków o wsparcie na kwotę blisko 454 mln zł.



Ważne! Aby złożyć wniosek należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR. Jeśli ktoś nie posiada jeszcze tego numeru, powinien odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc ta skierowana jest do rolników, ich małżonków i rybaków, którzy: prowadzą lub rozpoczynają działalność, podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub otrzymują płatności bezpośrednie, a także mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.



Wsparcie będzie realizowane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo zwrot wynosi 60 proc., w przypadku beneficjentów z sektora rybackiego – 50 proc., a dla młodych rolników – 70 proc. Minimalna wielkość dofinansowania jednego przedsięwzięcia to 20 tys. zł, a pomoc nie może przekroczyć limitu 500 tys. zł.

Na co mogą być przeznaczone środki z KPO?

Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone m.in. na budowę czy remont infrastruktury i urządzeń służących przetwarzaniu produktów, ich przechowywaniu, przygotowywaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu. W katalogu podlegających zwrotowi wydatków wymienione zostały także koszty zakupu nowych maszyn, terminali płatniczych, domen internetowych czy środków transportu służących do wykonywania działalności.

Kto dokładnie może ubiegać się o wsparcie na małe przetwórstwo?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, jeżeli jest:



1) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich;



2) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego;



3) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;



4) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;



5) rolnikiem będącym producentem wina wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;



6) osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb,



oraz pod warunkiem, że wyżej wymieniony podmiot:



1) prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącej działalnością gospodarczą w zakresie:



a) destylowania, rektyfikowania i mieszania alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia, sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem 11.01.Z,

b) produkcji pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.04.Z,

c) produkcji piwa, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.05.Z,

d) produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 12.00.Z.



2) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337, 641, 1429) jako rolnik lub małżonek rolnika lub przyznano jemu płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775, 2727) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem – nie dotyczy osoby fizycznej uprawnionej do chowu, hodowli lub połowu ryb,



3) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz.885);



4) jest pełnoletni.



Powyższe warunki powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

