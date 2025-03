Czy zegarek od szefa jest bez PIT? Skarbówka: To nie przychód, ale może być darowizna

Czy upominki na jubileusz pracy i dla odchodzących na emeryturę podlegają opodatkowaniu? Skarbówka potwierdza – nie trzeba płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W grę może jednak wchodzić podatek od spadków i darowizn.

Czy jubileuszowy zegarek od pracodawcy podlega PIT? Skarbówka: To nie jest przychód pracownika, ale może być darowizna

Czy jubileuszowy prezent od pracodawcy to dochód podlegający opodatkowaniu? Spółka, która wręcza pracownikom z 25-letnim stażem zegarki z dedykacją, zapytała skarbówkę, czy powinna potrącać PIT. Podkreśliła, że to forma gratulacji, a pracownik może go przyjąć lub odmówić. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził: wartość zegarka nie jest przychodem ze stosunku pracy ani żadnym innym przychodem w rozumieniu ustawy o PIT. Jednak fiskus zwrócił uwagę, że w grę może wchodzić podatek od spadków i darowizn.

Podobnie sprawa wygląda z prezentami dla odchodzących na emeryturę – skarbówka uznała, że to gest uznania, a nie wynagrodzenie, więc PIT nie obowiązuje. Może natomiast pojawić się obowiązek podatkowy na gruncie przepisów o darowiznach. Warto więc pamiętać, że jeśli wartość otrzymanych darowizn nie przekroczy ustawowych limitów z ostatnich pięciu lat, podatek nie będzie naliczony.

Poniżej prezentujemy pełną treść interpretacji podatkowej dotyczącej obowiązków płatnika w związku z przekazaniem prezentu pamiątkowego z okazji jubileuszu pracy. W dokumencie tym wyjaśniono, kiedy pracodawca powinien potrącać PIT oraz jakie są zasady opodatkowania prezentów wręczanych pracownikom, zarówno z okazji jubileuszu, jak i przy przejściu na emeryturę. W szczególności zwrócono uwagę na sytuacje, w których przekazanie upominku może być traktowane jako darowizna i podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Opis stanu faktycznego w interpretacji podatkowej: spółka dopytuje o upominki dla pracowników

X Sp. z o.o. przyznaje swoim pracownikom z okazji Jubileuszu 25 lat zatrudnienia (…) zegarek pamiątkowy. Każdy zegarek pamiątkowy posiada dedykację uwzględniającą uhonorowanie 25-letniego stażu (…). Zgodnie z Regulaminem (…) X Sp. z o.o. – pracownicy, którzy przepracowali 25 lat (…) otrzymują zegarek pamiątkowy. Przez pracę (…) rozumie się okresy zatrudnienia w (…). Ponadto w powszechnie obowiązujących przepisach (…) również uwzględnione jest przyznanie zegarka pamiątkowego po przepracowaniu co najmniej 25 lat (…).

Otrzymanie zegarka pamiątkowego nie wynika z zawartych ze Spółką umów o pracę. Przekazanie pracownikom prezentu, jakim jest zegarek pamiątkowy jest formą gratulacji, uhonorowania 25-letniego stażu pracy (…), nie jest elementem wynagrodzenia, do zapłaty którego zobowiązana jest Spółka na podstawie umowy o pracę.

W uzupełnieniu podania doprecyzowali Państwo, że zegarek pamiątkowy z okazji 25 lat zatrudnienia (…) nie ma charakteru zindywidualizowanego. Każdy zegarek posiada wygrawerowaną dedykację o przybliżonej treści: (…). Zegarki mogą mieć różne modele i różne wartości do określonego w przepisach wewnętrznych limitu kwotowego. Zegarek nie jest indywidualnie przypisany do pracownika, na grawerze nie ma wyszczególnionego konkretnego pracownika, dlatego też nie ma możliwości wskazać, który konkretnie zegarek podczas obchodów (…) otrzyma dany pracownik, z uwagi na losowe wręczanie prezentu pracownikom.

Zegarek jest prezentem o charakterze pamiątkowym, służy wyłącznie wyróżnieniu pracownika z okazji 25 lat pracy (…). Nie jest związany z bieżącym wynagrodzeniem i nie stanowi elementu wynagrodzenia.

Zegarki mogą mieć różne modele i różne wartości do określonego w przepisach wewnętrznych limitu kwotowego, nie mają również charakteru zindywidualizowanego, dlatego też nie są Państwo w stanie wskazać, który konkretnie zegarek podczas obchodów (…) otrzyma dany pracownik.

Przekazanie zegarka pamiątkowego nie leży w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy. Przekazanie zegarka pamiątkowego stanowi prezent jako forma gratulacji z inicjatywy pracodawcy, ma na celu uhonorowanie pracownika z okazji 25 lat pracy (…).

Spółka przekazując prezent pracownikowi w postaci zegarka pamiątkowego ma na celu jego uhonorowanie, pogratulowanie, prezent ten nie ma związku z wykonywanymi obowiązkami, nie stanowi formy odpłatności za wykonywaną pracę, nie jest elementem wynagrodzenia.

Zakup zegarka pamiątkowego finansowany jest ze środków obrotowych. Spółka przekazuje prezent w postaci zegarka pamiątkowego na rzecz pracownika kosztem swego majątku.

Zgodnie z zapisami Regulaminu (…) każdemu pracownikowi, który przepracował 25 lat (…) zostaje przekazany prezent w postaci zegarka pamiątkowego. Na podstawie zapisu Regulaminu (…), pracownik może dochodzić wydania zegarka pamiątkowego, z uwagi na przepracowanie 25 lat (…).

Istotą przekazania zegarków pamiątkowych jest jednostronne obdarowanie pracowników z okazji 25 lat zatrudnienia (…), po stronie pracownika nie pojawia się korzyść w postaci zaoszczędzonego wydatku. Spółka ma na celu uhonorowanie pracownika z okazji 25 lat pracy (…), nie jest to forma dodatkowej gratyfikacji za rezultaty pracy, nie ma związku z wykonywanymi obowiązkami, nie stanowi formy odpłatności za wykonywaną pracę, nie jest elementem wynagrodzenia.

Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia zegarka pamiątkowego, jego przyjęcie ma charakter dobrowolny, jednak po stronie pracownika nie pojawia się korzyść w postaci zaoszczędzonego wydatku.

Prezent w postaci zegarka pamiątkowego, jest przekazywany wszystkim pracownikom, którzy spełnili ten warunek – przepracowanie 25 lat (…).

Zegarek pamiątkowy z okazji 25 lat (…) nie stanowi elementu wynagrodzenia, nie jest przekazywany jako nagroda jubileuszowa. Prezent w postaci zegarka pamiątkowego jest formą gratulacji, uhonorowania pracownika. Nie jest to forma dodatkowej gratyfikacji za rezultaty pracy.

Pytanie: Czy przekazanie przez Spółkę zegarka pamiątkowego z okazji Jubileuszu 25 lat zatrudnienia (…) będzie stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy i w związku z tym, na Spółce jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ciążyć będzie obowiązek pobrania zaliczek na pdof?

Zdaniem podmiotu przekazanie przez Spółkę zegarka pamiątkowego z okazji Jubileuszu 25 lat zatrudnienia (…) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prezent w postaci zegarka pamiątkowego jest formą gratulacji, uhonorowania pracownika z okazji istotnego dla niego Jubileuszu. Nie jest to forma dodatkowej gratyfikacji za rezultaty pracy.

Ocena przez skarbówkę: stanowisko spółki jest prawidłowe, zegarek nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z treścią ww. art. 9 ust. 1 ustawy: Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ważne Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnymi źródłami przychodów są m.in. określone w art. 10 ust. 1 pkt 1: Stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy: Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty w ww. przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że wymieniane kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Ponadto treść tego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać od pracodawcy. Są nimi bowiem nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy. Oznacza to, że do przychodów pracownika ustawodawca zaliczył nie tylko pieniądze, ale także wartość świadczeń w naturze, czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie powstawał obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca do przychodów ze stosunku pracy zalicza bowiem nie tylko otrzymane pieniądze, ale i świadczenia, które przybrały postać rzeczy (produktu), wykonania usługi, bądź udostępnienia rzeczy lub praw.

Na podmiocie dokonującym ww. świadczeń (pracodawcy) ciążą natomiast obowiązki płatnika, wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: Zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy.

Niezależnie od powyższego wyjaśnić należy, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 2, przewidziane zostały sytuacje, w których uzyskanie korzyści majątkowej mieszczącej się w definicji przychodu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród wyłączeń wskazanych w tym przepisie w ust. 1 pkt 3 wskazane zostały: Przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Przepis ten dotyczy sytuacji podatników osiągających dochód (przychód), który co do zasady może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a który uzyskany został przez nich w sposób nieodpłatny, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jego rolą jest zapobieżenie sytuacji, w której to samo przysporzenie majątkowe powodowałoby powstanie obowiązku podatkowego w dwóch podatkach, czego skutkiem byłoby podwójne opodatkowanie tego samego przysporzenia majątkowego.

Na mocy art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1837): Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Umowa darowizny zdefiniowana natomiast została w art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.), w myśl którego: Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z treści złożonego wniosku wynika, że zgodnie z Regulaminem (…), którzy przepracowali 25 lat (…) otrzymują od Państwa zegarek pamiątkowy z dedykacją. Przyznanie ww. zegarka jest również uwzględnione w (…). Istotą przekazania zegarków pamiątkowych jest jednostronne obdarowanie pracowników z okazji 25 lat zatrudnienia (…). Przekazanie pracownikom prezentu jakim jest zegarek pamiątkowy jest formą gratulacji, uhonorowania, nie jest to forma dodatkowej gratyfikacji za rezultaty pracy, nie ma związku z wykonywanymi obowiązkami, nie stanowi formy odpłatności za wykonywaną pracę, nie jest elementem wynagrodzenia. Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia zegarka pamiątkowego, jego przyjęcie ma charakter dobrowolny, jednak po stronie pracownika nie pojawia się korzyść w postaci zaoszczędzonego wydatku. Zakup zegarka pamiątkowego finansowany jest ze środków obrotowych.

W tym miejscu wskazać należy, że kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od pracodawców budziła wątpliwości po stronie pracowników oraz pracodawców i prowadziła do sporów interpretacyjnych. Orzecznictwo sądów administracyjnych w tej materii również było niejednolite. Zagadnienie to zostało ostatecznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny wskazał, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy.

„W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które – nawet nieujęte w umowie o pracę – w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205). A zatem to nie zamiar obdarowania stanowi kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają. Kryterium tym musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku”.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis sprawy, powołane przepisy prawa podatkowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, uznać należy, że przekazywanie pracownikom z okazji Jubileuszu 25-lecia zatrudnienia (…) zegarka pamiątkowego, o którym mowa we wniosku, a który nie stanowi elementu wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów o pracę, lecz jest formą gratulacji, uhonorowania pracownika z okazji istotnego dla niego jubileuszu, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W konsekwencji, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wręczonego pracownikowi zegarka pamiątkowego w okolicznościach wskazanych we wniosku, nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem z ww. tytułu nie ciążą na Państwu obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 32 ust. 1 ww. ustawy.