Podatek od psa w 2026 r. Ile wynosi i kto jest zwolniony? Obwiązuje stawka maksymalna ale każda gmina decyduje samodzielnie - może obniżyć stawkę nawet do 0

Podatek od psa w 2026 r. Ile wynosi i kto jest zwolniony? Obwiązuje stawka maksymalna ale każda gmina decyduje samodzielnie - może obniżyć stawkę nawet do 0

06 stycznia 2026, 10:31
Paweł Huczko
Paweł Huczko
"Podatek" (opłata) od psa w 2026 roku. Każda gmina ustala samodzielnie - nie więcej niż 186,29 zł rocznie. Kto nie musi płacić tej opłaty?
Najczęściej mówi się potocznie: „podatek od psa”. Ale tak naprawdę to opłata lokalna: "opłata od posiadania psów" pobierana przez gminy. Na szczęście nie wszystkie gminy się na to decydują. Bo opłata właśnie tym się różni od podatku, że może ale nie musi być wprowadzona na terenie danej gminy. Ile wynosi opłata od psa w 2026 roku? Kto musi ją płacić a kto jest zwolniony? Do kiedy trzeba wnosić tę opłatę do gminy? Wyjaśniamy.

Opłata od posiadania psa - nie każda gmina ją uchwala. Masz 2 psy - zapłacisz podwójną opłatę

Na podstawie art. 18a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Jest to jedna z tzw. opłat lokalnych, które mogą ustalić i pobierać gminy. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
A więc ta opłata nie obowiązuje w całej Polsce a tylko na terenie tych gmin, które podjęły uchwałę o wprowadzeniu takiej opłaty.

Opłata dotyczy z reguły każdego posiadanego przez daną osobę psa. Czyli jeżeli np. posiadamy 2 psy, to trzeba zapłacić najczęściej podwójną opłatę. Oczywiście gminy mogą też wprowadzać różne ulgi i zwolnienia. Szczegóły znajdziemy w uchwale gminy wprowadzającej taką opłatę.

Kto musi płacić opłatę od posiadania psa?

Opłatę od posiadania psa ma obowiązek płacić osoba zamieszkała na stałe w gminie, która wprowadziła uchwałą rady gminy taką opłatę.

Przy czym przepis art. 18a ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stanowi zwolnienia od tej opłaty. Zgodnie z tym przepisem opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. 

Warto też zauważyć, że każda gmina może wprowadzić jeszcze inne zwolnienia z tej opłaty (dla innych kategorii osób) niż wyżej wskazane w art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dlatego warto dokładnie przeczytać uchwałę (uchwały) gminy wprowadzającą taką opłatę i określającą jej stawki.
Przykładowo na podstawie § 5  Uchwały Nr XV/160/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z 29 listopada 2007 roku (nadal aktualnej) zwalnia się z opłaty osoby fizyczne, które posiadają psy:
1) utrzymywane na terenie miasta w celu pilnowania obejścia budynków mieszkalnych po jednym na każde obejście oraz utrzymywane przez dozorców nocnych do pilnowania obiektów,
2) wzięte ze schroniska, a oddane przez gminę Konstantynów Łódzki,
3) szczenięta do 3-go miesiąca.
Dlatego w tej gminie opłatę od posiadania psa płaci się - w przypadku osób zamieszkałych na terenie tej gminy:
- w lokalu mieszkalnym - od każdego psa,
- w domu jednorodzinnym – od drugiego i każdego kolejnego psa.

A w Krakowie od 2013 r. (także w 2026 r.) obowiązuje uchwała nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Zgodnie z § 3 tej uchwały od opłaty zwalnia się:
1) posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty,
3) posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty,
4) posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.

 

Zwolnienie dla rolników z opłaty od posiadania psa

Odnośnie zwolnienia dla rolników warto doprecyzować, że za gospodarstwo rolne ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym uważa obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu m.in. osoby fizycznej.

A zatem jeżeli dana osoba fizyczna płaci podatek rolny od gospodarstwa rolnego, to nie musi płacić opłaty od posiadania psa do dwóch posiadanych psów. I  żadna uchwała gminy nie może tego zmienić. Dopiero od trzeciego psa opłata może być należna.

Warto też zauważyć, że podatnikiem podatku rolnego nie musi być właściciel gospodarstwa rolnego a np. jego posiadacz, np. dzierżawca.

Ile wynosi opłata od posiadania psa w 2026 roku?

Wysokość opłaty od posiadania psa w danej gminie określa uchwały rady tej gminy.  Zdarza się, że gmina nie uchwali przed końcem roku uchwały w tej sprawie na kolejny rok. W takim przypadku w nowym roku obowiązują stawki opłat lokalnych (w tym opłaty za posiadanie psa) z zeszłego roku. Przykładowo w Krakowie od 2013 roku obowiązuje ta sama uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów (uchwała nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z 27 czerwca 2012 r.), ustalająca opłatę 36 zł za psa. Kwota ta nie została zmieniona inną uchwałą do dziś i obowiązuje także w 2026 roku.

Ale trzeba wiedzieć, że Minister Finansów określa co roku na przełomie lipca i sierpnia stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na następny rok. Na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026, opublikowanego w Monitorze Polskim z 6 sierpnia 2025 r., poz. 726, stawka opłaty od posiadania psów nie może w 2026 roku w żadnej gminie przekroczyć 186,29 zł rocznie za jednego psa. To stawka maksymalna, która wzrosła o 4,5% w porównaniu do stawki maksymalnej obowiązującej w 2025 roku.

Ale oczywiście konkretna kwota tej opłaty obowiązująca na terenie danej gminy w 2026 roku wynika z uchwały rady tej gminy podjętej do końca poprzedniego roku.

Gminy nie mogą uchwalić wyższych stawek tych podatków i opłat niż stawki maksymalne obwieszczone przez Ministra Finansów. Ale oczywiście mogą i znacznie niższe. Przykładowo w 2026 r. w gminie w gminie Konstantynów Łodzki ta opłata wynosi 40 zł od jednego psa. W Krakowie od 2013 r. (także w 2026 r.) opłata wynosi 36 zł, w Sopocie 96 zł, w Kole 42 zł, w Mławie 50 zł, w gminie Aleksandrów Kujawski 150,93 zł (ale jest zwolnienie dla zaczipowanych psów, a także dla osób powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności), 90 zł w Głogowie (ale 35 zł w przypadku zaczipowania psa)

Warto zauważyć, że wiele miast i miejscowości zrezygnowało z opłaty od posiadania psa (np. Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Wrocław, Ruda Śląska, Inowrocław, Jelenia Góra, Chorzów). A inne wprowadzają częściowe albo całkowite zwolnienia z tej opłaty np. w przypadku zaczipowania psa albo wzięcia psa ze schroniska.

W jakim terminie trzeba płacić opłatę od posiadania psa?

Termin zapłaty podatku od posiadania psa w danej gminie wynika z uchwały tej gminy. Nie ma jednego terminu na uiszczenie tej opłaty w skali całej Polski. Wbrew doniesieniom niektórych mediów, że opłatę tę trzeba płacić do końca kwietnia – nie ma takiego powszechnie obowiązującego przepisu. Każda gmina określa swój własny termin. Np. w gminie Konstantynów Łodzki, tę opłatę trzeba uiścić do 31 maja - tak samo jak w Krakowie.

Opłatę wnosi się do kasy urzędu gminy gotówką albo na konto gminy przelewem. Szczegółowe zasady i terminy płatności określają poszczególne gminy w uchwałach.

Czy trzeba płacić opłatę lub podatek od posiadania innych zwierząt domowych?

Nie. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie dają możliwości uchwalenia przez gminy opłat (ani tym bardziej podatków) od posiadania innych niż psy zwierząt domowych. Także z żadnych innych przepisów nie wynika możliwość nakładania i pobierania podatków ani opłat z tytułu posiadania innych niż psy zwierząt domowych.

Zupełnie inną sprawą jest przywoływany w tym kontekście podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który jest np. pobierany przy umowach sprzedaży (zawieranych między osobami fizycznymi niebędącymi podatnikami VAT) rzeczy, których cena przekracza 1000 zł. Najczęściej z podatkiem PCC spotykamy się przy zakupie samochodu. Podatek PCC od umowy sprzedaży wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży (najczęściej tę wartość odzwierciedla cena sprzedaży) i płaci go kupujący. Dotyczy to także transakcji sprzedaży zwierząt domowych. W tym psów i kotów. 

Ale podatek PCC jest zupełnie niezależny od ww. opłaty od posiadania psów. W szczególności nawet jak płacimy opłatę od posiadania psa, to i tak musimy zapłacić podatek PCC (jako nabywca) od zakupu psa za cenę wyższą niż 1 tys. zł.

Podstawa prawna: 
- art. 18a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
- Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026, opublikowanego w Monitorze Polskim z 6 sierpnia 2025 r., poz. 726,

oprac. Paweł Huczko

Źródło: INFOR
