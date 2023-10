Czy w działalności nierejestrowanej trzeba płacić VAT?

Współczesny rynek, umożliwiający różnego rodzaju formy działalności gospodarczej, stawia przed przedsiębiorcami wiele pytań dotyczących regulacji podatkowych. Jednym z często pojawiających się dylematów jest kwestia związana z płaceniem podatku od towarów i usług (VAT) w ramach działalności nierejestrowanej. Odpowiedź na to pytanie została niedawno udzielona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej.

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Zanim przejdziemy do samej interpretacji, warto przyjrzeć się, czym jest działalność nierejestrowana. Jest to forma działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca nie jest zobowiązany do formalnej rejestracji w odpowiednich rejestrach, jak to jest w przypadku tradycyjnych firm. Często taka działalność wiąże się z mniejszą skalą działania, a także specyficznymi branżami lub typami usług.

Działalność nierejestrowana pojawia się w kontekście indywidualnych przedsiębiorców, którzy nie przekroczyli pewnego progu obrotów w skali roku. Z tego powodu pojawiają się wątpliwości, czy taka forma działalności zwalnia ich z obowiązku rozliczania się z VAT.

Działalność nierejestrowana a VAT. Tło problemu

Przeanalizujmy zatem interpretację indywidualną z dnia 13 października 2023 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.519.2023.2.MSU. Z jej treści interpretacji wynika, że nie każda działalność nierejestrowana jest automatycznie zwolniona z obowiązku płacenia VAT. Istotne są bowiem konkretne okoliczności prowadzenia takiej działalności.

Po pierwsze, jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną sprzedaje towary lub usługi objęte stawką VAT, musi on naliczać i odprowadzać ten podatek. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przedsiębiorca może skorzystać z jednego z istniejących zwolnień, np. związanych z progiem obrotowym czy specyfiką świadczonych usług.

Po drugie, istotna jest kwestia faktur. Jeśli przedsiębiorca wystawia faktury VAT dla swoich klientów, zobowiązany jest do ich prawidłowego rozliczenia. Nawet jeśli działalność jest nierejestrowana, nie oznacza to braku obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji sprzedaży i nabyć oraz składaniem odpowiednich deklaracji podatkowych.

Po trzecie, jeśli działalność nierejestrowana jest prowadzona w sposób ciągły i ma charakter profesjonalny (czyli nie jest sporadycznym czy okazjonalnym zarobkiem), wówczas obowiązki podatkowe dotyczące VAT obowiązują tak samo, jak w przypadku tradycyjnie zarejestrowanych firm.

Prawnik, który prowadzi działalność nierejestrowaną, nie jest zwolniony z VAT

W analizowanej przez nas interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS uznał, że prowadząc działalność nierejestrowaną podatnik nie będzie zwolniony od podatku VAT wykonując czynności wyłączone ze zwolnienia od tego podatku, w tym usługi prawnicze, wymienione w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT. Zatem świadczenie usług prawniczych powoduje konieczność rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług. Fiskus stwierdził, że świadcząc usługi prawnicze oraz doradztwa prawnego podatnik będzie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i nie będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy, w konsekwencji będzie podatnikiem podatku od towarów i usług.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia automatycznie z obowiązku płacenia VAT

Co zatem wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Przede wszystkim to, że prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia automatycznie z obowiązku płacenia VAT. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności, w jakich działalność jest prowadzona.

Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność nierejestrowaną, kluczowe jest więc dokładne rozumienie przepisów dotyczących VAT oraz regularne monitorowanie swoich obrotów i rodzaju świadczonych usług. Ewentualne nieuwzględnienie obowiązku płacenia VAT może bowiem prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych oraz prawnych.

Podsumowanie

Działalność nierejestrowana, choć może wydawać się prostsza i mniej skomplikowana pod względem formalnym, nie jest wolna od obowiązków podatkowych. Przedsiębiorcy prowadzący taką działalność muszą zwracać uwagę na swoje obroty, rodzaj świadczonych usług oraz ewentualne obowiązki związane z płaceniem VAT. Kluczem do uniknięcia problemów jest świadomość oraz odpowiednie rozumienie i stosowanie się do obowiązujących przepisów.