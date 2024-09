Zapłata kartą lub BLIK-iem: czy można nie rejestrować transakcji na kasie fiskalnej? Kiedy jeszcze? Stanowiska fiskusa i sądów

Płatności bezgotówkowe przybierają najróżniejsze formy. Należności uiścić można przykładowo plastikową kartą płatniczą przy pomocy terminala (zbliżeniowo lub z użyciem kodu PIN) albo online z wykorzystaniem kodu CVV/CVC, jak również tradycyjnym lub szybkim przelewem bankowym albo za pomocą dostępnej na smartfony usługi BLIK. Jako że transakcje te siłą rzeczy podlegają rejestracji w systemach elektronicznych, pojawia się pytanie o konieczność równoczesnego ich ewidencjonowania na kasie rejestrującej (tzw. kasie fiskalnej). W interpretacji z 14 marca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) udzielił odpowiedzi na pytanie przedsiębiorcy świadczącego na rzecz turystów usługi krótkoterminowego zakwaterowania.

Kiedy płatność bezgotówkowa pozwala zrezygnować z ewidencjonowania transakcji na kasie rejestrującej? Co wynika z przepisów

Dyrektor KIS przypomniał, iż generalny obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynika z ustawy o podatku od towarów i usług (art. 111 ust. 1). Niemniej jednak rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ustanawia zwolnienia z tego obowiązku dotyczące niektórych czynności (zwolnienie przedmiotowe - § 2) i niektórych grup podatników (zwolnienie podmiotowe - § 3). Wykaz zwolnień przedmiotowych ujęty został w załączniku do rozporządzenia. Pod pozycją 37 załącznika ujęto następujące zwolnienie przedmiotowe:

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest zwolnione z ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem (...) banku (...), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Warunki zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Z powyższego wynika, że aby uzyskać zwolnienie przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

1) świadczący usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych otrzymuje w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku,

2) a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.



Należy jednak pamiętać, że dodatkowym niezbędnym warunkiem zwolnienia jest to, aby przedmiotem świadczenia nie były usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Ważne Ważne!



W § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących znajduje się obszerne uregulowanie, z którego wynika:

1) w jakich przypadkach nie stosuje się jednak zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej,

2) a kiedy - przy dostawie towarów czy świadczeniu usług - można jednak skorzystać ze wskazanego zwolnienia.



W tym stanie rzeczy należy każdorazowo dokładnie przeanalizować przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej przez pryzmat wskazanego przepisu § 4 rozporządzenia

Analizując przedstawione przez przedsiębiorcę w wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zdarzenie przyszłe Dyrektor KIS doszedł do przekonania, że warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zostaną spełnione.



Przedsiębiorca świadczący na rzecz turystów-konsumentów usługi krótkoterminowego zakwaterowania obejmujące noclegi oraz wyżywienie nabywane od zewnętrznych dostawców będzie otrzymywał od nich płatności kartą płatniczą przez terminal lub online, BLIK-iem, poprzez portfel elektroniczny albo zlecenie przelewu bankowego. Wskazane usług nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów. Wszystkie płatności wpływać będą na rachunek bankowy przedsiębiorcy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynikać będzie jednoznacznie, jakiej ta zapłata czynności konkretnie dotyczyła i dla kogo była realizowana. Przedsiębiorca dodatkowo wyjaśnił, że transakcje zawarte z osobami fizycznymi i rolnikami ryczałtowymi, którzy dokonywaliby płatności w sposób bezgotówkowy, będą dokumentowane fakturami z pominięciem ich fiskalizacji.

Zapłata kartą płatniczą przy użyciu terminala ma charakter bezgotówkowy?

Warto dodać, że w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych nie powinna już obecnie budzić wątpliwości kwestia, jaki charakter ma dokonanie transakcji kartą płatniczą przy użyciu terminala.



W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 marca 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1390/20 orzeczono, iż płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala nie mają charakteru gotówkowego, wobec czego nie wykluczają stosowania zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.



Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 13 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Kr 530/23 wskazując, iż jeżeli klient zapłaci za usługę kartą przy użyciu terminala płatniczego, to uczyni to za pośrednictwem banku i sprzedający nie musi ewidencjonować tej transakcji w kasie fiskalnej. Taka transakcja jest możliwa do zidentyfikowania (zarówno dane nabywcy, jak i jej przedmiot), co potwierdza spełnienie przesłanek zwolnienia. Płatności przy użyciu terminala płatniczego podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, bowiem w świetle prawa bankowego zapłata kartą płatniczą stanowi płatność bezgotówkową.



Źródło: pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2024 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.682.2023.2.KP.