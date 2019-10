Sage Summit wreszcie w Polsce  – inspirujący kongres dla przedsiębiorców i księgowych

Kiedy: Sage Summit „Ogólnopolski Kongres Biznesu: Biznes – Technologia – Prawo” odbędzie się we wtorek 29 października 2019 r.



Gdzie: DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Łąkowa 29, Łódź.



Jak się zapisać: Zarejestruj się bezpłatnie na Kongres – wypełnij formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Zapisy tylko do 24 października 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji prosimy o przesłanie informacji na adres: julita.zukowska@sage.com lub dominika.walicka@sage.com.