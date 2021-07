Nagrody w loterii szczepionkowej bez podatku PIT

Nowe struktury JPK od 2022 r.

Struktury JPK (JPK_V7K i JPK_V7M). Do konsultacji trafiły nowe struktury JPK. Będą one obowiązywały od przyszłego roku i uwzględnią wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r.