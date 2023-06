800 plus za styczeń 2024 może być wypłacone w lutym

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

Rodzina 500+

Od 2016 roku - na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 810) - jest realizowany program „Rodzina 500+”. W ramach tego programu rodzicom i opiekunom dzieci do 18. Roku życia jest co miesiąc wypłacane świadczenie wychowawcze, zwane potocznie „500 plus”. Świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady w wysokości 500 zł (netto – świadczenie to nie jest opodatkowane ani oskładkowane) miesięcznie na dziecko i jest wypłacane przez ZUS.

500 zł netto miesięcznie – a czasem mniej

Jedynie w dwóch przypadkach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości niż 500 zł:

- gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca kalendarzowego, albo

- gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca kalendarzowego.



W takich przypadkach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:



- podzieli kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,

- otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje,

- kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę.

Ważne Jeżeli rodzice (po rozwodzie, w separacji lub rozłączeniu) sprawują na podstawie wyroku sądu opiekę naprzemienną nad dzieckiem do 18 roku życia w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z rodziców przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Dla kogo świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje (na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat):



- matce albo ojcu – jeżeli dziecko mieszka z rodzicem (rodzicami) i jest przez nie utrzymywane; gdy na podstawie orzeczenia sądu rodzice sprawują opiekę naprzemienną, świadczenie mogą otrzymać oboje rodzice w wysokości połowy przysługującej kwoty;

- opiekunowi faktycznemu dziecka - jeśli opiekuje się dzieckiem, utrzymuje je i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka;

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- rodzicowi zastępczemu dziecka,

- osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,

- dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej,

- dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

- dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.



500 plus nie przysługuje, gdy dziecko (przed ukończeniem 18 roku życia):



- pozostaje w związku małżeńskim,

- zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,

- ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

- gdy rodzicowi lub opiekunowi przysługuje na to dziecko świadczenie za granicą o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

800 plus od 2024 roku. Co się zmieni?

2 czerwca 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Projekt ten ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 800 zł miesięcznie.



Zmiana kwoty świadczenia wychowawczego nastąpi automatycznie (z urzędu – z mocy prawa) i nie wymaga wydania decyzji ani składania wniosku (w przypadku osób, które już wcześniej złożyły stosowny wniosek i uzyskały prawo do 500 plus).



Jak pisze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w uzasadnieniu omawianego projektu nowelizacji: „(…) osoby, które otrzymują dotychczas świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie, od 1 stycznia 2024 r. zaczną otrzymywać comiesięczne świadczenie wychowawcze w nowej, podwyższonej do kwoty 800 zł świadczenie (lub do kwoty 400 zł miesięcznie w przypadku opieki naprzemiennej, tj. sytuacji gdy każdy z rodziców ma przyznane świadczenie wychowawcze w wysokości połowy nominalnej kwoty tego świadczenia).”



ZUS będzie miał obowiązek udostępnić osobie pobierającej świadczenie wychowawcze informację o nowej wysokości świadczenia wychowawczego na jej profilu informacyjnym na Platformie Informacyjno- Usługowej (PUE) ZUS. Informację taką Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł przesłać osobie pobierającej świadczenie wychowawcze na wskazany przez nią we wniosku o świadczenie wychowawcze adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Nieodebranie informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia wychowawczego.

Wypłata 800 plus za styczeń 2024 może nastąpić w lutym (razem ze świadczeniem za luty)

Świadczenie wychowawcze w kwocie 800 zł netto będzie przysługiwać od 1 stycznia 2024 r. Ale ZUS może nie zdążyć się przygotować organizacyjnie i technicznie do wypłaty 800 plus i dlatego w nowelizacji będzie zapisane, że wypłata za styczeń może (nie musi) mieć miejsce do 29 lutego 2024 r.



Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w uzasadnieniu omawianego projektu nowelizacji: „(…) uwzględniając skalę programu „Rodzina 500+” i bardzo dużą liczbę jego świadczeniobiorców, zachodzi konieczność wprowadzania regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. W związku z tym proponuje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą, wypłata przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługującego świadczenia wychowawczego w nowej wysokości 800 zł miesięcznie będzie mogła nastąpić nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.”



Ministerstwo deklaruje, że ZUS dołoży wszelkich starań aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r. dokonanej w styczniu 2024 r.



Ponadto projekt nowelizacji przewiduje, że minister właściwy do spraw rodziny, za pośrednictwem ZUS, będzie mógł przekazywać osobie otrzymującej świadczenie wychowawcze, na adres miejsca zamieszkania lub adres poczty elektronicznej, informacje związane z uprawnieniami dla rodzin.

Ważne Ważne! Wszystkie inne, dotychczas obowiązujące warunki przyznawania świadczenia wychowawczego, nie zostaną zmienione.

W sprawach o świadczenie wychowawcze za okres do dnia 31 grudnia 2023 r. zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.

Oprac. Paweł Huczko

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.