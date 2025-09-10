4 mln zł zaległego podatku. Skarbówka wykryła nieprawidłowości: spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów o 186 mln zł

Firma musi zapłacić aż 4 mln zł zaległego podatku CIT. Funkcjonariusze podlaskiej skarbówki wykryli nieprawidłowości w stosowaniu cen transferowych przez jedną ze spółek.

Kontrole prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową coraz częściej koncentrują się na obszarze cen transferowych, czyli transakcjach dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach grup kapitałowych. To właśnie w tym zakresie najłatwiej dochodzi do prób zaniżania podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów do innych jurysdykcji podatkowych. Najnowsza kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku pokazuje, jak duże znaczenie ma skuteczny nadzór w tym obszarze – w wyniku działań fiskusa ujawniono bowiem wielomilionowe nieprawidłowości w rozliczeniach dużej spółki z branży elektroniki użytkowej.

Kontrola skarbówki w podatku CIT od cen transferowych

Rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że eksperci z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (PUCS) w Białymstoku przeprowadzili kontrolę w zakresie podatku CIT w obszarze stosowania cen transferowych wobec firmy należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w branży elektroniki użytkowej.

Kontrola skarbówki wykazała nieprawidłowości. Okazał się, że transakcje zawierane były z powiązanymi ze sobą podmiotami w ramach grupy kapitałowej.

Kontrolowana spółka zawyżyła zadeklarowane koszty uzyskania przychodów o 186 mln zł. Zamiast dochodu w wysokości 91 mln zł wykazała stratę w wysokości 94 mln zł. Skutkowało to zaniżeniem należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kilku latach podatkowych.

Na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, po przeanalizowaniu sprawy i uwzględnieniu straty podatkowej, która nie została zakwestionowana w toku prowadzonego postępowania, ustalono wysokość zobowiązania podatkowego kontrolowanej spółki. W rezultacie firma ta jest zobowiązana do zapłaty zaległego podatku CIT w kwocie sięgającej niemal 4 milionów złotych.

Co może kontrolować skarbówka? Jakie zadania ma Krajowa Administracja Skarbowa?

Wyjaśnijmy, że Krajowa Administracja Skarbowa dba o realizację dochodów z tytułu różnych podatków i opłat. KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze. Organami KAS są:

minister właściwy do spraw finansów publicznych; Szef Krajowej Administracji Skarbowej; dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; dyrektor izby administracji skarbowej; naczelnik urzędu skarbowego; naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Krajowa Administracja Skarbowa wykonuje bardzo wiele zadań, ściśle określonych przez polskie prawo. Pełen katalog zadań zawiera art. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Do zadań KAS należy m.in.:

realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;

realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;

realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;

obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów;

zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych;

wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;

prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego;

wykonywanie audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia;

kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS w zakresie zadań KAS;

prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka;

badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej;

rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców;

rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową;

rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w poszczególnych przepisach Kodeksu karnego;

wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) oraz prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT;

wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego, praw własności intelektualnej i środków polityki handlowej;

współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;

współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Krajowa Informacja Skarbowa egzekwuje przepisy dotyczące zdrowia publicznego, ochrony konsumentów i środowiska naturalnego. Kontroluje produkty i wyroby importowane, które mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników i konsumentów lub środowiska. Należą do nich m.in.: środki ochrony roślin, zagrożone gatunki fauny i flory, odpady oraz inne produkty niebezpieczne. KAS wydaje też jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego i wiążące informacje stawkowe (WIS) oraz zapewnia informację podatkową i celną.