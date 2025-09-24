"Cyfrowy Księgowy 2.0" – konferencja SKwP o tym, jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki

Konferencja "Cyfrowy Księgowy 2.0" to wyjątkowa okazja, by zgłębić wpływ najnowszych technologii na przyszłość księgowości. Wydarzenie ma nie tylko dostarczyć praktycznej wiedzy, lecz także zainspirować do pełnego wykorzystania potencjału cyfrowej transformacji.

Konferencja SKwP "Cyfrowy Księgowy 2.0": termin

W dniach 8–9 października 2025 r. odbędzie się konferencja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. "Cyfrowy Księgowy 2.0". Konferencja dostępna jest w formule hybrydowej – zarówno stacjonarnie w Arche Hotel Krakowska (Aleja Krakowska 237/U1, Warszawa), jak i online. Dołącz do nas!

Uczestnicy, dzięki bezpośrednim spotkaniom z ekspertami i wymianie doświadczeń, zyskają świeże spojrzenie na relacje między księgowością a rozwojem technologii. Będą mieli także możliwość obserwacji, jak liderzy branży definiują przyszłość zawodu i jakie innowacyjne rozwiązania mogą zmienić codzienną praktykę.

Konferencja SKwP "Cyfrowy Księgowy 2.0": agenda

Agenda przewiduje cztery główne bloki tematyczne:

Księgowi a cyberbezpieczeństwo

Sesja inauguracyjna poświęcona będzie ochronie danych finansowych i informacji wrażliwych. Eksperci omówią najczęstsze wektory ataków wymierzonych w biura rachunkowe oraz sprawdzone procedury i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo.

Cyfryzacja w VAT – obligatoryjny KSeF

Panel skupi się na konsekwencjach wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w obszarze rozliczeń VAT. Poruszone zostaną kwestie praktycznych kompetencji, narzędzi niezbędnych do sprawnego wdrożenia oraz wyzwań w początkowej fazie obowiązywania regulacji.

Cyfryzacja rozliczeń podatku dochodowego

Ta część dostarczy pogłębionej analizy trendów cyfryzacyjnych w CIT i PIT. Prelegenci wskażą kluczowe kierunki zmian oraz ryzyka i wyzwania, przed jakimi stoją księgowi, doradcy podatkowi i przedsiębiorcy.

Cyfryzacja w rachunkowości

Panel zamykający będzie poświęcony rozwojowi rachunkowości w dobie intensywnych zmian technologicznych. Zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania IT, a dyskusja skupi się na sposobach skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami cyfryzacji.

Warsztaty produktowe

W ramach konferencji uczestnicy stacjonarni będą mogli wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez producentów oprogramowania, podczas których poznają najnowsze funkcjonalności programów księgowych i nauczą się z nich korzystać.

W konferencji "Cyfrowy Księgowy 2.0" wezmą udział wybitni eksperci z dziedzin rachunkowości, podatków, finansów i technologii. Wśród prelegentów znajdą się zarówno praktycy biznesu (w tym przedstawiciele wiodących firm IT), jak i reprezentanci środowiska akademickiego.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce serdecznie zachęca do udziału w tym inspirującym wydarzeniu. Będzie ono doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia praktycznej wiedzy oraz nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych.

Rejestracja odbywa się online – wystarczy odwiedzić stronę wydarzenia: cyfrowyksiegowy.skwp.pl. Tam znajdą Państwo również szczegółowy program i warunki uczestnictwa.