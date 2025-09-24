REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » "Cyfrowy Księgowy 2.0" – konferencja SKwP o tym, jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki

"Cyfrowy Księgowy 2.0" – konferencja SKwP o tym, jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 września 2025, 07:57
cyfrowy księgowy
"Cyfrowy Księgowy 2.0" – konferencja SKwP o tym, jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki
Źródło zewnętrzne

REKLAMA

REKLAMA

Konferencja "Cyfrowy Księgowy 2.0" to wyjątkowa okazja, by zgłębić wpływ najnowszych technologii na przyszłość księgowości. Wydarzenie ma nie tylko dostarczyć praktycznej wiedzy, lecz także zainspirować do pełnego wykorzystania potencjału cyfrowej transformacji.

Konferencja SKwP "Cyfrowy Księgowy 2.0": termin

W dniach 8–9 października 2025 r. odbędzie się konferencja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. "Cyfrowy Księgowy 2.0". Konferencja dostępna jest w formule hybrydowej – zarówno stacjonarnie w Arche Hotel Krakowska (Aleja Krakowska 237/U1, Warszawa), jak i online. Dołącz do nas!

REKLAMA

REKLAMA

Uczestnicy, dzięki bezpośrednim spotkaniom z ekspertami i wymianie doświadczeń, zyskają świeże spojrzenie na relacje między księgowością a rozwojem technologii. Będą mieli także możliwość obserwacji, jak liderzy branży definiują przyszłość zawodu i jakie innowacyjne rozwiązania mogą zmienić codzienną praktykę.

Konferencja SKwP "Cyfrowy Księgowy 2.0": agenda

Agenda przewiduje cztery główne bloki tematyczne:

  1. Księgowi a cyberbezpieczeństwo
    Sesja inauguracyjna poświęcona będzie ochronie danych finansowych i informacji wrażliwych. Eksperci omówią najczęstsze wektory ataków wymierzonych w biura rachunkowe oraz sprawdzone procedury i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo.
  2. Cyfryzacja w VAT – obligatoryjny KSeF
    Panel skupi się na konsekwencjach wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w obszarze rozliczeń VAT. Poruszone zostaną kwestie praktycznych kompetencji, narzędzi niezbędnych do sprawnego wdrożenia oraz wyzwań w początkowej fazie obowiązywania regulacji.
  3. Cyfryzacja rozliczeń podatku dochodowego
    Ta część dostarczy pogłębionej analizy trendów cyfryzacyjnych w CIT i PIT. Prelegenci wskażą kluczowe kierunki zmian oraz ryzyka i wyzwania, przed jakimi stoją księgowi, doradcy podatkowi i przedsiębiorcy.
  4. Cyfryzacja w rachunkowości
    Panel zamykający będzie poświęcony rozwojowi rachunkowości w dobie intensywnych zmian technologicznych. Zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania IT, a dyskusja skupi się na sposobach skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami cyfryzacji.
  5. Warsztaty produktowe

W ramach konferencji uczestnicy stacjonarni będą mogli wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez producentów oprogramowania, podczas których poznają najnowsze funkcjonalności programów księgowych i nauczą się z nich korzystać.

REKLAMA

W konferencji "Cyfrowy Księgowy 2.0" wezmą udział wybitni eksperci z dziedzin rachunkowości, podatków, finansów i technologii. Wśród prelegentów znajdą się zarówno praktycy biznesu (w tym przedstawiciele wiodących firm IT), jak i reprezentanci środowiska akademickiego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce serdecznie zachęca do udziału w tym inspirującym wydarzeniu. Będzie ono doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia praktycznej wiedzy oraz nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych.

Rejestracja odbywa się online – wystarczy odwiedzić stronę wydarzenia: cyfrowyksiegowy.skwp.pl. Tam znajdą Państwo również szczegółowy program i warunki uczestnictwa.

oprac. Iga Leszczyńska
Powiązane
KSeF 2.0. Jak wystawić fakturę po 1 lutego 2026 r.: 5 podstawowych kroków – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
KSeF 2.0. Jak wystawić fakturę po 1 lutego 2026 r.: 5 podstawowych kroków – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?
7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?
Opieka nad chorym rodzicem opłacana przez ZUS! Zasiłek opiekuńczy nie tylko na dziecko. Nawet 80 proc. pensji za opiekę nad chorym dorosłym
Opieka nad chorym rodzicem opłacana przez ZUS! Zasiłek opiekuńczy nie tylko na dziecko. Nawet 80 proc. pensji za opiekę nad chorym dorosłym
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga dla młodych w PIT jest wykorzystywana przez oszustów. Studenci i uczniowie wciągani w podatkowe szwindle
24 wrz 2025

Coraz częściej osoby poniżej 26. roku życia, korzystające z ulgi podatkowej i zwolnień ze składek ZUS, stają się łatwym celem dla nieuczciwych firm. W zamian za szybki zarobek młodzi podpisują fikcyjne rachunki, narażając się na konsekwencje finansowe i karne. Monika Piątkowska – doradczyni podatkowa fillup.pl ostrzega: z pozoru niewinna „przysługa” może rzutować na całą przyszłą karierę zawodową.
SENT: zmiany od 2026 roku. Nowe grupy towarów objęte monitorowaniem
24 wrz 2025

W dniu 17 marca 2026 r. (po 6 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw) wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 10 września 2025 r., wprowadzające katalog nowych grup towarów (odzież i obuwie), których przewóz będzie monitorowany w systemie SENT. Ministerstwo Finansów informuje, że zgłaszanie przewozu odzieży i obuwia wymaga rejestracji firmy albo aktualizacji danych podmiotu gospodarczego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
Ile czasu na wysłanie faktury do KSeF?
24 wrz 2025

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, ile mają czasu na przesłanie faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Termin zależy od trybu wystawiania faktury – online, offline24, offline lub awaryjnego. Wyjaśniamy, kiedy faktura uzyskuje ważność i jakie są konkretne terminy wysyłki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Kiedy trzeba wypełnić druk SD-Z2?
24 wrz 2025

Otrzymujesz darowiznę od rodziców, zapis w testamencie albo dziedziczysz dom po bliskiej osobie? Wiele osób nie wie, że aby uniknąć podatku, trzeba wypełnić odpowiedni formularz – SD-Z2. Wyjaśniamy, kiedy i w jakich sytuacjach trzeba go złożyć, aby nie narazić się na dodatkowe koszty.

REKLAMA

"Cyfrowy Księgowy 2.0" – konferencja SKwP o tym, jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki
24 wrz 2025

Konferencja "Cyfrowy Księgowy 2.0" to wyjątkowa okazja, by zgłębić wpływ najnowszych technologii na przyszłość księgowości. Wydarzenie ma nie tylko dostarczyć praktycznej wiedzy, lecz także zainspirować do pełnego wykorzystania potencjału cyfrowej transformacji.
System ICS2 w 11 krajach UE już od września 2025 r. – polscy przewoźnicy muszą dostosować procedury
23 wrz 2025

Nierównomierne wdrażanie systemu Import Control System 2 w Unii Europejskiej tworzy złożoną sytuację dla polskich firm transportowych. Podczas gdy jedenaście państw członkowskich uruchamia nowe wymogi już od września 2025 roku, Polska ma czas do maja 2026. To oznacza konieczność stosowania różnych procedur w zależności od trasy przewozu.
KSeF 2.0. Jak wystawić fakturę po 1 lutego 2026 r.: 5 podstawowych kroków – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
23 wrz 2025

Ministerstwo Finansów opublikowało we wrześniu 2025 r. cztery części Podręcznika KSeF 2.0, w których omawia zasady korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w modelu obowiązkowym od 1 lutego 2026 roku. W części II tego podręcznika omówione zostały zasady wystawiania oraz otrzymywania faktur wg stanu prawnego obowiązującego od 1 lutego 2026 r.
Ukryte zyski w estońskim CIT. Przykład: samochody firmowe wykorzystywanych w użytku mieszanym
23 wrz 2025

System opodatkowania w formie estońskiego CIT stanowi wyjątkowo korzystną alternatywę dla przedsiębiorców. Z jednej strony umożliwia odroczenie bieżącego opodatkowania zysku, z drugiej zaś, aby zapobiec nadmiernym wypłatom na rzecz wspólników czy udziałowców (ponad poziom podzielonego zysku), ustawodawca wprowadził szereg ograniczeń. Jednym z kluczowych rozwiązań w tym zakresie jest wyodrębnienie kategorii dochodów tzw. „ukrytych zysków” podlegających opodatkowaniu ryczałtem. Ten artykuł omawia dochód z tytułu ukrytych zysków na przykładzie samochodów wykorzystywanych w użytku mieszanym.

REKLAMA

7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?
22 wrz 2025

Podatnicy VAT, którzy tracą nadzieję (nie wszyscy), że ominie ich dopust boży faktur ustrukturyzowanych w 2026 r., zaczynają powoli czytać przepisy dotyczące tych faktur i włosy im stają na głowie, bo ich nie sposób zrozumieć, a przede wszystkim nawet nie będzie wiadomo, co będzie w sensie prawnym „fakturą” w przyszłym roku. W przypadku tradycyjnej postaci tych faktur, czyli papierowej i elektronicznej jest to jasne, a w przypadku nowych potworków – już nie - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Eksport bez odprawy celnej – czy możliwe jest zgłoszenie po wywozie towaru?
22 wrz 2025

W codziennej praktyce handlu zagranicznego przedsiębiorcy przywiązują ogromną wagę do dokumentacji celnej. To ona daje gwarancję bezpieczeństwa podatkowego, prawa do zastosowania stawki 0% VAT i pewność, że transakcja została prawidłowo rozliczona. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, w których samolot z towarem już odleciał, statek odpłynął, a zgłoszenie eksportowe… nie zostało złożone. Czy w takiej sytuacji eksporter ma jeszcze szansę naprawić błąd?

REKLAMA