Strona główna » Księgowość » Wiadomości » SENT: zmiany od 2026 roku. Nowe grupy towarów objęte monitorowaniem

SENT: zmiany od 2026 roku. Nowe grupy towarów objęte monitorowaniem

24 września 2025, 14:19
SENT: zmiany od 2026 roku. Nowe grupy towarów objęte monitorowaniem
SENT: zmiany od 2026 roku. Nowe grupy towarów objęte monitorowaniem
W dniu 17 marca 2026 r. (po 6 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw) wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 10 września 2025 r., wprowadzające katalog nowych grup towarów (odzież i obuwie), których przewóz będzie monitorowany w systemie SENT. Ministerstwo Finansów informuje, że zgłaszanie przewozu odzieży i obuwia wymaga rejestracji firmy albo aktualizacji danych podmiotu gospodarczego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Nowe towary objęte SENT od 17 marca 2026 r.

Od 17 marca 2026 r. system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT) objęte zostaną przewozy towarów:
- z działu 61 CN – artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe z dzianin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym działem przekracza 10 kg,
- z działu 62 CN – artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym działem przekracza 10 kg,
- z kodu CN 6309 00 00 – odzież używana i pozostałe artykuły używane, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg,
- z działu 64 CN – obuwie, z wyłączeniem pozycji CN 6406 (części obuwia), jeżeli w przesyłce towarów objętych tym działem jest więcej niż 20 sztuk obuwia (co stanowi 10 par obuwia albo np. 20 sztuk prawych butów),
- objętych działem 61 lub 62 CN (artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe z dzianin lub inne niż z dzianin) lub działem 64 CN (obuwie), z wyłączeniem pozycji CN 6406 (części obuwia), jeżeli masa brutto przesyłki, w której znajdują się towary z co najmniej dwóch z tych działów, przekracza 10 kg.

Wyłączenia z obowiązku zgłaszania do systemu SENT

W przypadku przewozów rozpoczynających się na terenie kraju (art. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi ), obowiązkiem zgłaszania towarów w postaci odzieży, odzieży używanej i obuwia do systemu SENT objęty będzie tylko przewóz towarów:

1) pochodzących z terytorium państwa trzeciego, po uprzednim dopuszczeniu ich w kraju do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej (UE), i których miejsce zakończenia przewozu jest poza terytorium kraju w innym państwie członkowskim UE, czyli towary objęte procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu (procedura celna 42 00) w krajowych oddziałach celnych;

2) którym nie towarzyszy faktura, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dokumentująca dostawę towarów, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów albo eksport towarów, w rozumieniu tej ustawy, w postaci (papierowej lub elektronicznej) oraz formacie umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią.

Ponadto z obowiązku zgłaszania wyłączone zostały przewozy realizowane na podstawie art. 5 albo art. 6 ww. ustawy, gdy podmiot obowiązany do dokonania zgłoszenia to przedsiębiorca AEO (upoważniony przedsiębiorca, z ang. Authorised Economic Operator) lub jest stroną zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Rejestracja firmy w SENT

Ministerstwo Finansów informuje, że przedsiębiorcy muszą przygotować się w następujący sposób na zmiany w zakresie dokonywania zgłoszeń SENT, obowiązujące od 17 marca 2026 r.:

1) rejestracja lub zmiana danych firmy na PUESC: na karcie OBSZAR DZIAŁANIA wybierz „monitorowanie przewozu”,
2) powiązanie reprezentanta z firmą w PUESC: na karcie REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA) wybierz uprawnienie rozszerzone: „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu”.

Złożenie wniosku z wyprzedzeniem pozwoli na rejestrację lub aktualizację danych na PUESC przed wejściem w życie nowych obowiązków, co umożliwi dokonanie zgłoszeń przewozu towarów w terminie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi - Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1244.

Wyjaśnienia i instrukcje Ministerstwa Finansów:

Prezentacja - Dokonywanie zgłoszeń w rejestrze SENT.

Rejestracja danych firmy na PUESC - instrukcja.

Aktualizacja danych firmy na PUESC - instrukcja.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
