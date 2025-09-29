REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » 30.09.2025: ważny dzień dla KSeF - Krajowego Systemu eFaktur. Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję systemu

30.09.2025: ważny dzień dla KSeF - Krajowego Systemu eFaktur. Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję systemu

29 września 2025, 19:55
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
KSeF: od 30 września Ministerstwo Finansów udostępnia wersję testową
KSeF: od 30 września Ministerstwo Finansów udostępnia wersję testową
Shutterstock

30 września Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0). To sygnał dla firm, że czas intensywnych przygotowań właśnie się rozpoczął. Jak ten czas na testowanie należy optymalnie wykorzystać?

Nowa struktura faktury, integracja systemów księgowych z krajowym rozwiązaniem czy szkolenie pracowników – tego nie da się zrobić z dnia na dzień. Tym bardziej, że według badania WEBCON jeszcze w 2024 roku aż 61% firm wciąż korzystało z faktur papierowych - komentuje Anna Puka, Dyrektor działu Pre-sales Consulting w WEBCON.

Dlaczego z e-fakturowaniem warto zacząć wcześniej?

Udostępnione oprogramowanie pozwoli organizacjom sprawdzić, jak ich obecne narzędzia do fakturowania współpracują z KSeF. To ważny krok przed wejściem w życie obowiązku w przyszłym roku, choć nie kończy on procesu przygotowań. W listopadzie resort finansów udostępni dodatkowo próbną wersję Aplikacji Podatnika oraz Modułu Certyfikatów i Uprawnień. Dopiero dzięki nim będzie można przygotować się w pełni uwzględniając m.in. obsługę faktur w przypadku awarii systemu.

Ekspertka zwraca uwagę, że według badania WEBCON, w ubiegłym roku aż 44% firm jako największe wyzwanie związane z KSeF wymieniało dostosowanie do nowych wymogów procedur i narzędzi, z których korzystają.
Dlatego kluczowe będzie zarówno przygotowanie pracowników i uzyskanie dla nich odpowiednich uprawnień, jak i sprawdzenie czy systemy księgowe i finansowe wykorzystywane w organizacjach poprawnie integrują się z KSeF. Wcześniejsze testy pozwolą zidentyfikować wąskie gardła, uniknąć problemów organizacyjnych i technologicznych oraz dostosować procesy finansowe do nowych realiów.

Obowiązkowe wdrożenie KSeF to jednak nie tylko wyzwanie, ale też szansa. Jednolity, cyfrowy format e-faktur może usprawnić nie tylko rozliczenia, ale także raportowanie, kontrolę kosztów czy zarządzanie budżetami. Dane przesyłane w schemie FA(3) mogą stać się solidną bazą do automatyzacji procesów finansowych i dalszej digitalizacji - komentuje Anna Puka.

Firmy, które odłożą przygotowania do 2026 roku, ryzykują wdrażanie systemu w pośpiechu i korzystanie z tymczasowych, prowizorycznych rozwiązań. Przy tak dużej zmianie to scenariusz wyjątkowo ryzykowny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Skutki uboczne” KSeF

KSeF oznacza nie tylko zmianę technologiczną, ale przede wszystkim biznesową. Wszystkie faktury powiązane z jednym NIP-em – niezależnie od rodzaju transakcji – będą trafiały do jednego „koszyka”.
Dodatkowe wyzwania to m.in. brak możliwości przesyłania wielu załączników w systemie, brak jednoznacznych oznaczeń dla faktur związanych z delegacjami czy obsługa tych samych dokumentów z dwóch źródeł np. w przypadku awarii KSeF. Niezbędne będzie także dostosowanie słowników w systemach firmowych.
Dlatego już dziś warto zaplanować działania i maksymalnie wykorzystać czas, jaki pozostał do obowiązkowego wdrożenia. Im szybciej firmy rozpoczną przygotowania, tym większą zyskają przewagę – zarówno organizacyjną, jak i technologiczną - podsumowuje Anna Puka, Dyrektor działu Pre-sales Consulting w WEBCON.

Źródło: INFOR


© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
