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Payroll po polsku: najważniejsze wyzwania i trendy w obsłudze kadr i płac na współczesnym rynku

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  • Artykuł sponsorowany
30 czerwca 2026, 10:48
kadry, płace, dane
Payroll po polsku: najważniejsze wyzwania i trendy w obsłudze kadr i płac na współczesnym rynku
Materiały prasowe

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Jedna błędnie naliczona lista płac może oznaczać korekty dokumentów, dodatkowe koszty i dziesiątki pytań ze strony pracowników. Tymczasem dział kadr i płac odpowiada za znacznie więcej niż terminowe wynagrodzenia.

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Rosnące koszty zatrudnienia, nowe obowiązki raportowe i zmieniające się przepisy sprawiają, że payroll znajduje się pod coraz większą presją. Które wyzwania najmocniej wpływają na funkcjonowanie organizacji?

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Obsługa kadr i płac – od operacyjnego obowiązku do strategicznego filaru firmy

Obsługa kadr i płac w 2026 roku nie ogranicza się do naliczania wynagrodzeń i przygotowywania deklaracji dla ZUS. Zarządy oczekują danych wspierających planowanie budżetów, analizę kosztów pracy i decyzje dotyczące zatrudnienia. Z kolei pracownicy wymagają szybkiego dostępu do informacji oraz sprawnych procesów kadrowych.

Według raportu Deloitte „Global Human Capital Trends” ponad 70% organizacji deklaruje potrzebę przebudowy procesów związanych z zarządzaniem personelem. Wśród najczęściej wskazywanych wyzwań payroll w Polsce znajdują się zgodność z przepisami, kontrola kosztów pracy oraz automatyzacja procesów.

Obszar

Wpływ na organizację

Zmiany przepisów

ryzyko błędów i korekt

Koszty zatrudnienia

presja na budżety

Praca hybrydowa

nowe obowiązki rozliczeniowe

ESG i compliance

dodatkowe raportowanie

Automatyzacja

zmiana organizacji pracy

1. Lawina zmian prawnych – jak nie utonąć w nowelizacjach?

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej, pracy zdalnej, urlopów rodzicielskich czy płacy minimalnej wymagają ciągłego dostosowywania procesów kadrowo-płacowych. Każda nowelizacja oznacza aktualizację dokumentów, procedur i systemów.

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Raport EY „Global Payroll Survey” wskazuje, że 58% organizacji uznaje zmiany regulacyjne za jedno z największych wyzwań payrollowych. W dużych przedsiębiorstwach pojedyncza zmiana może wpływać na rozliczenia setek pracowników.

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Konsekwencje błędów obejmują korekty deklaracji, dodatkowe koszty administracyjne i zwiększone ryzyko podczas kontroli. Dlatego wiele firm wdraża systemy chmurowe aktualizowane automatycznie wraz ze zmianami przepisów.

2. Presja płacowa i inflacja – jak zarządzać budżetem wynagrodzeń?

Koszty zatrudnienia należą do największych wydatków przedsiębiorstw. Według GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło 9000 zł brutto, podczas gdy pięć lat wcześniej wynosiło około 5300 zł.

Skala zmian ma bezpośredni wpływ na budżety organizacji. Firma zatrudniająca 500 osób, przy wzroście kosztu zatrudnienia o 300 zł miesięcznie na pracownika, musi znaleźć dodatkowe 1,8 mln zł rocznie.

Dlatego payroll coraz częściej dostarcza zarządom danych wykorzystywanych do prognozowania wydatków oraz planowania zatrudnienia. Pomagają w tym benchmarki płacowe, analizy kosztów pracy i modele prognostyczne.

3. Pułapki pracy hybrydowej – rozliczanie delegacji, ryczałtów i BHP

Praca hybrydowa wymaga nowych zasad rozliczania czasu pracy, delegacji i ryczałtów. Pojawiają się także pytania dotyczące podatków oraz obowiązków pracodawcy w sytuacji wykonywania pracy poza miejscem wskazanym w umowie.

Według badania Pracuj.pl ponad połowa pracowników biurowych korzysta z modelu hybrydowego lub zdalnego. To oznacza, że kwestie związane z rozliczaniem pracy poza biurem przestały być wyjątkiem.

Najczęściej stosowane rozwiązania obejmują:

  • systemy Workforce Management,
  • elektroniczną ewidencję czasu pracy,
  • cyfrowy obieg dokumentów,
  • automatyzację rozliczeń delegacji.

Brak odpowiednich procedur może prowadzić do błędów rozliczeniowych i trudności podczas kontroli.

4. Bezpieczeństwo danych i compliance – RODO, ESG i nowe obowiązki

Payroll odpowiada za przetwarzanie danych szczególnie chronionych. Wynagrodzenia, dane bankowe, informacje o zwolnieniach lekarskich czy numery PESEL wymagają odpowiednich zabezpieczeń.

Raport ENISA wskazuje dane osobowe jako jedną z najczęściej atakowanych kategorii informacji w Europie. Naruszenie bezpieczeństwa może oznaczać nie tylko koszty finansowe, ale również utratę zaufania pracowników.

Dodatkowym wyzwaniem pozostaje raportowanie ESG. Dane kadrowe coraz częściej trafiają do raportów analizowanych przez inwestorów, instytucje finansowe i partnerów biznesowych.

Najczęściej wdrażane zabezpieczenia to:

  • szyfrowanie danych,
  • wielopoziomowe systemy dostępu,
  • audyty bezpieczeństwa,
  • monitoring aktywności użytkowników.

5. Automatyzacja i AI w payrollu – czy robot zastąpi specjalistę?

Automatyzacja zmienia sposób funkcjonowania działów payroll, jednak nie eliminuje potrzeby zatrudniania ekspertów. Systemy wykorzystujące AI wspierają analizę danych, raportowanie oraz kontrolę poprawności dokumentów.

Według Deloitte ponad 60% organizacji planuje zwiększenie wykorzystania automatyzacji procesów HR. Największe korzyści pojawiają się w zadaniach powtarzalnych, takich jak obieg dokumentów czy przygotowywanie raportów.

6. Walka o talenty w dziale HR/Payroll – jak zatrzymać ekspertów?

Rosnąca liczba obowiązków sprawia, że doświadczeni specjaliści payroll należą do najbardziej poszukiwanych pracowników administracyjnych. Rekrutacja nowych osób zajmuje czas, a wdrożenie wymaga przekazania wiedzy o procesach i systemach.

Firmy odpowiadają na to poprzez:

  • rozwój kompetencji zespołów,
  • ograniczanie liczby ręcznych operacji,
  • wdrażanie narzędzi self-service,
  • automatyzację procesów administracyjnych.

Takie działania pozwalają zmniejszyć obciążenie pracą i zwiększyć efektywność zespołów.

7. Outsourcing vs. In-house – model hybrydowy jako złoty środek

Coraz więcej organizacji odchodzi od wyboru pomiędzy pełnym outsourcingiem a prowadzeniem payrollu wyłącznie we własnym zakresie. Popularność zdobywa model hybrydowy.

Łączy on kompetencje wewnętrzne z wiedzą zewnętrznych ekspertów. Pozwala zachować kontrolę nad strategicznymi procesami i jednocześnie korzystać ze specjalistycznego wsparcia.

Model

Zaleta

Ograniczenie

In-house

pełna kontrola

wyższe koszty utrzymania zespołu

Outsourcing

dostęp do ekspertów

mniejszy wpływ na proces

Hybryda

elastyczność

konieczność koordynacji działań

Według analiz EY model hybrydowy pomaga organizacjom zwiększać efektywność operacyjną bez utraty kontroli nad kluczowymi procesami.

Trendy, które zdefiniują payroll w 2025 roku

Raportowanie ESG a dane płacowe

Dane kadrowe stają się częścią raportów analizowanych przez inwestorów i instytucje finansowe. Oznacza to większy nacisk na jakość oraz spójność informacji.

Global payroll dla polskich firm eksportowych

Polskie przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników w różnych krajach, co wymaga znajomości lokalnych systemów podatkowych i zasad rozliczania wynagrodzeń.

Employee Experience w procesie płacowym

Pracownicy oczekują szybkiego dostępu do dokumentów, przejrzystych informacji o wynagrodzeniach oraz prostych narzędzi samoobsługowych.

Jak przygotować się na przyszłość? 3 kroki do optymalizacji procesów kadrowo-płacowych

Krok 1: Zdiagnozuj słabe punkty

Przeprowadź audyt procesów i sprawdź, które działania generują najwięcej błędów lub zajmują najwięcej czasu.

Krok 2: Wybierz odpowiednie narzędzie

Nowoczesne systemy kadrowo-płacowe pomagają automatyzować procesy i ograniczać ryzyko błędów.

Krok 3: Zdecyduj o modelu działania

Przeanalizuj, które procesy warto realizować samodzielnie, a które przekazać zewnętrznym ekspertom.

Źródła

Źródło: Artykuł sponsorowany
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