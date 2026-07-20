E-TOLL 2026: auta do 3,5 t z przyczepą bez opłat. Jak odzyskać pieniądze z konta [nowe przepisy]
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Prezydent podpisał 17 lipca 2026 r. nowelizację ustawy o drogach publicznych. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, inne niż autobusy, nie będą już podlegały opłacie w systemie e-TOLL tylko dlatego, że wraz z przyczepą lub naczepą przekraczają 3,5 t. Firmy i kierowcy, którzy mają niewykorzystane środki w trybie przedpłaty, będą mogli odzyskać pieniądze, ale jest warunek.
- Liczyć się będzie masa samego auta, a nie całego zestawu
- Kto skorzysta na zmianie
- Pieniądze z konta e-TOLL do odzyskania. Masz na to sześć miesięcy
- Wykreślenie z rejestru bez wniosku
- Kary: stare postępowania będą umorzone
- Kiedy zmiany wejdą w życie
- Jak odzyskać pieniądze z konta e-TOLL – krok po kroku
- Przy okazji: więcej podmiotów wyszkoli kierowców autobusów
Liczyć się będzie masa samego auta, a nie całego zestawu
Dziś o obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej decyduje łączna dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu pojazdów. Wystarczy, że bus albo samochód osobowy o DMC nieprzekraczającej 3,5 t ciągnie przyczepę i cały zestaw wychodzi ponad ten limit – i już trzeba płacić e-TOLL na płatnych odcinkach dróg krajowych. W praktyce obowiązek ten uderzał w tysiące drobnych przedsiębiorców: budowlańców wożących koparki i narzędzia na przyczepach, firmy przewożące auta na lawetach w zestawach na kategorię B+E czy usługodawców dojeżdżających busem z przyczepą do klienta.
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Po zmianach decydująca będzie DMC samego pojazdu silnikowego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych opłatę elektroniczną będą uiszczać korzystający z dróg krajowych poruszający się pojazdami samochodowymi o DMC powyżej 3,5 t. Za taki pojazd będzie uważany także zespół złożony z pojazdu samochodowego o DMC powyżej 3,5 t oraz przyczepy lub naczepy. Innymi słowy: pojazdy samochodowe o DMC nieprzekraczającej 3,5 t, inne niż autobusy, nie będą podlegały e-TOLL tylko dlatego, że wraz z przyczepą przekraczają 3,5 t. Autobusy pozostaną objęte opłatą niezależnie od ich DMC.
Biuro Legislacyjne Senatu zwracało uwagę na logiczną wadliwość nowego brzmienia przepisu – fragment o zespole z pojazdem ciągnącym o DMC powyżej 3,5 t jest w praktyce zbędny, bo taki pojazd i tak podlega opłacie. Senat przyjął jednak ustawę bez poprawek. Nie zmienia to deklarowanego celu ustawy, ale może wymagać uporządkowania przy kolejnej nowelizacji.
Kto skorzysta na zmianie
Z opłaty elektronicznej wypadną przede wszystkim:
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- firmy budowlane i usługowe przewożące sprzęt (koparki, zagęszczarki, rusztowania) na przyczepach za busem lub pickupem,
- przedsiębiorcy przewożący pojazdy na przyczepach-lawetach w zestawach do 7 t (kategoria B+E),
- handlowcy i rzemieślnicy dojeżdżający do klientów autem dostawczym z przyczepą,
- prywatni użytkownicy przyczep kempingowych, podłodziowych i lawet.
Warunek jest jeden: DMC samego ciągnącego pojazdu nie może przekraczać 3,5 t.
Pieniądze z konta e-TOLL do odzyskania. Masz na to sześć miesięcy
Wielu przedsiębiorców zasilało konta w systemie e-TOLL w trybie przedpłaty albo wpłacało zabezpieczenie pieniężne przy płatnościach okresowych. Zgodnie z art. 12 nowelizacji oba rodzaje środków powiązanych z pojazdami, które przestaną podlegać opłacie elektronicznej, będą podlegały zwrotowi – ale wyłącznie na wniosek. Termin na jego złożenie wynosi sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Skutek przepadku ustawa wiąże przy tym wprost z niewykorzystanymi środkami wniesionymi na poczet opłaty elektronicznej, czyli przedpłatą; w odniesieniu do zabezpieczenia pieniężnego przepis nie jest równie precyzyjny.
Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie sześciu miesięcy, niewykorzystane środki wniesione na poczet opłaty elektronicznej nie zostaną zwrócone i staną się przychodem Krajowego Funduszu Drogowego.
Wykreślenie z rejestru bez wniosku
Dobra wiadomość: samego „wypisania się” z systemu nie trzeba będzie załatwiać. Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu usunie z rejestru uiszczających opłatę elektroniczną dane pojazdów, których opłata przestanie dotyczyć. Jeżeli właścicielowi, posiadaczowi albo użytkownikowi nie będą przypisane inne pojazdy objęte opłatą, skarbówka usunie z rejestru również pozostałe jego dane.
Kary: stare postępowania będą umorzone
Nowelizacja porządkuje też kwestię kar. Wobec pojazdów, które wypadają z systemu, nie będą wszczynane postępowania o kary pieniężne za nieuiszczenie opłaty, a postępowania już wszczęte zostaną umorzone – pod warunkiem że naruszenie popełniono przed dniem wejścia w życie ustawy. Przepis dotyczy postępowań niewszczętych albo pozostających w toku. Nowelizacja nie przewiduje natomiast automatycznego uchylania ostatecznych decyzji ani zwrotu kar już zapłaconych.
Dla pojazdów nadal objętych e-TOLL, czyli pojazdów samochodowych o DMC powyżej 3,5 t oraz autobusów niezależnie od ich DMC, podstawowa kara za nieuiszczenie opłaty wyniesie 1500 zł, a za uiszczenie jej w niepełnej wysokości – 750 zł.
Kiedy zmiany wejdą w życie
Nowelizacja w części dotyczącej e-TOLL wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa, podpisana przez prezydenta 17 lipca 2026 r., czeka obecnie na publikację. Jeżeli zostanie ogłoszona w najbliższych dniach, nowe zasady zaczną obowiązywać w drugiej połowie września 2026 r. Dokładną datę będzie można wskazać dopiero po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Do tego czasu kierowcy zestawów o łącznej DMC powyżej 3,5 t muszą płacić e-TOLL na dotychczasowych zasadach.
Jak odzyskać pieniądze z konta e-TOLL – krok po kroku
- sprawdź saldo konta w systemie e-TOLL i ustal, w jakim trybie rozliczasz opłaty (przedpłata czy płatność okresowa z zabezpieczeniem),
- zweryfikuj, które pojazdy w Twojej flocie wypadną z systemu – decyduje DMC samego pojazdu ciągnącego, a nie zestawu,
- zaplanuj złożenie wniosku o zwrot środków zaraz po wejściu ustawy w życie; szczegóły formalne określą odpowiednio stosowane przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu opłat,
- do dnia wejścia zmian w życie obowiązek zapłaty formalnie nadal istnieje – nadal uiszczaj opłatę elektroniczną za zestawy o łącznej DMC powyżej 3,5 t; ustawa przewiduje niewszczynanie lub umorzenie postępowań dotyczących wcześniejszych naruszeń, o ile nie zostały one wcześniej ostatecznie zakończone.
Przy okazji: więcej podmiotów wyszkoli kierowców autobusów
Ta sama nowelizacja rozszerza uprawnienia szkół ponadpodstawowych, odpowiednich placówek i centrów oraz branżowych centrów umiejętności prowadzących kształcenie w zawodzie kierowcy. Będą one mogły prowadzić kwalifikację wstępną i szkolenia okresowe także w zakresie kategorii prawa jazdy D1, D1+E, D i D+E (dotychczas wyłącznie C1, C1+E, C i C+E). Zmiana ma ułatwić kształcenie kierowców wykonujących przewozy autobusowe. Uwaga: ta część ustawy wejdzie w życie wcześniej niż przepisy o e-TOLL – już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz art. 13k ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.)
art. 1, art. 12, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania tekstu ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw)
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