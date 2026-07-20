E-TOLL 2026: auta do 3,5 t z przyczepą bez opłat. Jak odzyskać pieniądze z konta [nowe przepisy]

Prezydent podpisał 17 lipca 2026 r. nowelizację ustawy o drogach publicznych. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, inne niż autobusy, nie będą już podlegały opłacie w systemie e-TOLL tylko dlatego, że wraz z przyczepą lub naczepą przekraczają 3,5 t. Firmy i kierowcy, którzy mają niewykorzystane środki w trybie przedpłaty, będą mogli odzyskać pieniądze, ale jest warunek.

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Liczyć się będzie masa samego auta, a nie całego zestawu

Dziś o obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej decyduje łączna dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu pojazdów. Wystarczy, że bus albo samochód osobowy o DMC nieprzekraczającej 3,5 t ciągnie przyczepę i cały zestaw wychodzi ponad ten limit – i już trzeba płacić e-TOLL na płatnych odcinkach dróg krajowych. W praktyce obowiązek ten uderzał w tysiące drobnych przedsiębiorców: budowlańców wożących koparki i narzędzia na przyczepach, firmy przewożące auta na lawetach w zestawach na kategorię B+E czy usługodawców dojeżdżających busem z przyczepą do klienta.

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Po zmianach decydująca będzie DMC samego pojazdu silnikowego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych opłatę elektroniczną będą uiszczać korzystający z dróg krajowych poruszający się pojazdami samochodowymi o DMC powyżej 3,5 t. Za taki pojazd będzie uważany także zespół złożony z pojazdu samochodowego o DMC powyżej 3,5 t oraz przyczepy lub naczepy. Innymi słowy: pojazdy samochodowe o DMC nieprzekraczającej 3,5 t, inne niż autobusy, nie będą podlegały e-TOLL tylko dlatego, że wraz z przyczepą przekraczają 3,5 t. Autobusy pozostaną objęte opłatą niezależnie od ich DMC.

Biuro Legislacyjne Senatu zwracało uwagę na logiczną wadliwość nowego brzmienia przepisu – fragment o zespole z pojazdem ciągnącym o DMC powyżej 3,5 t jest w praktyce zbędny, bo taki pojazd i tak podlega opłacie. Senat przyjął jednak ustawę bez poprawek. Nie zmienia to deklarowanego celu ustawy, ale może wymagać uporządkowania przy kolejnej nowelizacji.

Kto skorzysta na zmianie

Z opłaty elektronicznej wypadną przede wszystkim:

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firmy budowlane i usługowe przewożące sprzęt (koparki, zagęszczarki, rusztowania) na przyczepach za busem lub pickupem,

przedsiębiorcy przewożący pojazdy na przyczepach-lawetach w zestawach do 7 t (kategoria B+E),

handlowcy i rzemieślnicy dojeżdżający do klientów autem dostawczym z przyczepą,

prywatni użytkownicy przyczep kempingowych, podłodziowych i lawet.

Warunek jest jeden: DMC samego ciągnącego pojazdu nie może przekraczać 3,5 t.

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Pieniądze z konta e-TOLL do odzyskania. Masz na to sześć miesięcy

Wielu przedsiębiorców zasilało konta w systemie e-TOLL w trybie przedpłaty albo wpłacało zabezpieczenie pieniężne przy płatnościach okresowych. Zgodnie z art. 12 nowelizacji oba rodzaje środków powiązanych z pojazdami, które przestaną podlegać opłacie elektronicznej, będą podlegały zwrotowi – ale wyłącznie na wniosek. Termin na jego złożenie wynosi sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Skutek przepadku ustawa wiąże przy tym wprost z niewykorzystanymi środkami wniesionymi na poczet opłaty elektronicznej, czyli przedpłatą; w odniesieniu do zabezpieczenia pieniężnego przepis nie jest równie precyzyjny.

Ważne Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie sześciu miesięcy, niewykorzystane środki wniesione na poczet opłaty elektronicznej nie zostaną zwrócone i staną się przychodem Krajowego Funduszu Drogowego.

Wykreślenie z rejestru bez wniosku

Dobra wiadomość: samego „wypisania się” z systemu nie trzeba będzie załatwiać. Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu usunie z rejestru uiszczających opłatę elektroniczną dane pojazdów, których opłata przestanie dotyczyć. Jeżeli właścicielowi, posiadaczowi albo użytkownikowi nie będą przypisane inne pojazdy objęte opłatą, skarbówka usunie z rejestru również pozostałe jego dane.

Kary: stare postępowania będą umorzone

Nowelizacja porządkuje też kwestię kar. Wobec pojazdów, które wypadają z systemu, nie będą wszczynane postępowania o kary pieniężne za nieuiszczenie opłaty, a postępowania już wszczęte zostaną umorzone – pod warunkiem że naruszenie popełniono przed dniem wejścia w życie ustawy. Przepis dotyczy postępowań niewszczętych albo pozostających w toku. Nowelizacja nie przewiduje natomiast automatycznego uchylania ostatecznych decyzji ani zwrotu kar już zapłaconych.

Dla pojazdów nadal objętych e-TOLL, czyli pojazdów samochodowych o DMC powyżej 3,5 t oraz autobusów niezależnie od ich DMC, podstawowa kara za nieuiszczenie opłaty wyniesie 1500 zł, a za uiszczenie jej w niepełnej wysokości – 750 zł.

Kiedy zmiany wejdą w życie

Nowelizacja w części dotyczącej e-TOLL wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa, podpisana przez prezydenta 17 lipca 2026 r., czeka obecnie na publikację. Jeżeli zostanie ogłoszona w najbliższych dniach, nowe zasady zaczną obowiązywać w drugiej połowie września 2026 r. Dokładną datę będzie można wskazać dopiero po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Do tego czasu kierowcy zestawów o łącznej DMC powyżej 3,5 t muszą płacić e-TOLL na dotychczasowych zasadach.

Jak odzyskać pieniądze z konta e-TOLL – krok po kroku

sprawdź saldo konta w systemie e-TOLL i ustal, w jakim trybie rozliczasz opłaty (przedpłata czy płatność okresowa z zabezpieczeniem),

zweryfikuj, które pojazdy w Twojej flocie wypadną z systemu – decyduje DMC samego pojazdu ciągnącego, a nie zestawu,

zaplanuj złożenie wniosku o zwrot środków zaraz po wejściu ustawy w życie; szczegóły formalne określą odpowiednio stosowane przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu opłat,

do dnia wejścia zmian w życie obowiązek zapłaty formalnie nadal istnieje – nadal uiszczaj opłatę elektroniczną za zestawy o łącznej DMC powyżej 3,5 t; ustawa przewiduje niewszczynanie lub umorzenie postępowań dotyczących wcześniejszych naruszeń, o ile nie zostały one wcześniej ostatecznie zakończone.

Przy okazji: więcej podmiotów wyszkoli kierowców autobusów

Ta sama nowelizacja rozszerza uprawnienia szkół ponadpodstawowych, odpowiednich placówek i centrów oraz branżowych centrów umiejętności prowadzących kształcenie w zawodzie kierowcy. Będą one mogły prowadzić kwalifikację wstępną i szkolenia okresowe także w zakresie kategorii prawa jazdy D1, D1+E, D i D+E (dotychczas wyłącznie C1, C1+E, C i C+E). Zmiana ma ułatwić kształcenie kierowców wykonujących przewozy autobusowe. Uwaga: ta część ustawy wejdzie w życie wcześniej niż przepisy o e-TOLL – już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.