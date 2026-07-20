REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » E-TOLL 2026: auta do 3,5 t z przyczepą bez opłat. Jak odzyskać pieniądze z konta [nowe przepisy]

E-TOLL 2026: auta do 3,5 t z przyczepą bez opłat. Jak odzyskać pieniądze z konta [nowe przepisy]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lipca 2026, 07:27
[Data aktualizacji 20 lipca 2026, 07:47]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
przyczepki, transport
TOP5 przyczep towarowych – ranking 2025
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent podpisał 17 lipca 2026 r. nowelizację ustawy o drogach publicznych. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, inne niż autobusy, nie będą już podlegały opłacie w systemie e-TOLL tylko dlatego, że wraz z przyczepą lub naczepą przekraczają 3,5 t. Firmy i kierowcy, którzy mają niewykorzystane środki w trybie przedpłaty, będą mogli odzyskać pieniądze, ale jest warunek.

rozwiń >

Liczyć się będzie masa samego auta, a nie całego zestawu

Dziś o obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej decyduje łączna dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu pojazdów. Wystarczy, że bus albo samochód osobowy o DMC nieprzekraczającej 3,5 t ciągnie przyczepę i cały zestaw wychodzi ponad ten limit – i już trzeba płacić e-TOLL na płatnych odcinkach dróg krajowych. W praktyce obowiązek ten uderzał w tysiące drobnych przedsiębiorców: budowlańców wożących koparki i narzędzia na przyczepach, firmy przewożące auta na lawetach w zestawach na kategorię B+E czy usługodawców dojeżdżających busem z przyczepą do klienta.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

przyczepki, transport

TOP5 przyczep towarowych – ranking 2025

Materiały prasowe

Po zmianach decydująca będzie DMC samego pojazdu silnikowego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych opłatę elektroniczną będą uiszczać korzystający z dróg krajowych poruszający się pojazdami samochodowymi o DMC powyżej 3,5 t. Za taki pojazd będzie uważany także zespół złożony z pojazdu samochodowego o DMC powyżej 3,5 t oraz przyczepy lub naczepy. Innymi słowy: pojazdy samochodowe o DMC nieprzekraczającej 3,5 t, inne niż autobusy, nie będą podlegały e-TOLL tylko dlatego, że wraz z przyczepą przekraczają 3,5 t. Autobusy pozostaną objęte opłatą niezależnie od ich DMC.

Biuro Legislacyjne Senatu zwracało uwagę na logiczną wadliwość nowego brzmienia przepisu – fragment o zespole z pojazdem ciągnącym o DMC powyżej 3,5 t jest w praktyce zbędny, bo taki pojazd i tak podlega opłacie. Senat przyjął jednak ustawę bez poprawek. Nie zmienia to deklarowanego celu ustawy, ale może wymagać uporządkowania przy kolejnej nowelizacji.

Kto skorzysta na zmianie

Z opłaty elektronicznej wypadną przede wszystkim:

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 – zmiany przepisów, orzecznictwo i interpretacje
Autopromocja

Kiedy umowa musi trafiać do CRU? Praktyczne przykłady i rozwiązania.

Sprawdź

  • firmy budowlane i usługowe przewożące sprzęt (koparki, zagęszczarki, rusztowania) na przyczepach za busem lub pickupem,
  • przedsiębiorcy przewożący pojazdy na przyczepach-lawetach w zestawach do 7 t (kategoria B+E),
  • handlowcy i rzemieślnicy dojeżdżający do klientów autem dostawczym z przyczepą,
  • prywatni użytkownicy przyczep kempingowych, podłodziowych i lawet.

Warunek jest jeden: DMC samego ciągnącego pojazdu nie może przekraczać 3,5 t.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pieniądze z konta e-TOLL do odzyskania. Masz na to sześć miesięcy

Wielu przedsiębiorców zasilało konta w systemie e-TOLL w trybie przedpłaty albo wpłacało zabezpieczenie pieniężne przy płatnościach okresowych. Zgodnie z art. 12 nowelizacji oba rodzaje środków powiązanych z pojazdami, które przestaną podlegać opłacie elektronicznej, będą podlegały zwrotowi – ale wyłącznie na wniosek. Termin na jego złożenie wynosi sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Skutek przepadku ustawa wiąże przy tym wprost z niewykorzystanymi środkami wniesionymi na poczet opłaty elektronicznej, czyli przedpłatą; w odniesieniu do zabezpieczenia pieniężnego przepis nie jest równie precyzyjny.

Ważne

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie sześciu miesięcy, niewykorzystane środki wniesione na poczet opłaty elektronicznej nie zostaną zwrócone i staną się przychodem Krajowego Funduszu Drogowego.

Wykreślenie z rejestru bez wniosku

Dobra wiadomość: samego „wypisania się” z systemu nie trzeba będzie załatwiać. Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu usunie z rejestru uiszczających opłatę elektroniczną dane pojazdów, których opłata przestanie dotyczyć. Jeżeli właścicielowi, posiadaczowi albo użytkownikowi nie będą przypisane inne pojazdy objęte opłatą, skarbówka usunie z rejestru również pozostałe jego dane.

Kary: stare postępowania będą umorzone

Nowelizacja porządkuje też kwestię kar. Wobec pojazdów, które wypadają z systemu, nie będą wszczynane postępowania o kary pieniężne za nieuiszczenie opłaty, a postępowania już wszczęte zostaną umorzone – pod warunkiem że naruszenie popełniono przed dniem wejścia w życie ustawy. Przepis dotyczy postępowań niewszczętych albo pozostających w toku. Nowelizacja nie przewiduje natomiast automatycznego uchylania ostatecznych decyzji ani zwrotu kar już zapłaconych.

Dla pojazdów nadal objętych e-TOLL, czyli pojazdów samochodowych o DMC powyżej 3,5 t oraz autobusów niezależnie od ich DMC, podstawowa kara za nieuiszczenie opłaty wyniesie 1500 zł, a za uiszczenie jej w niepełnej wysokości – 750 zł.

Kiedy zmiany wejdą w życie

Nowelizacja w części dotyczącej e-TOLL wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa, podpisana przez prezydenta 17 lipca 2026 r., czeka obecnie na publikację. Jeżeli zostanie ogłoszona w najbliższych dniach, nowe zasady zaczną obowiązywać w drugiej połowie września 2026 r. Dokładną datę będzie można wskazać dopiero po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Do tego czasu kierowcy zestawów o łącznej DMC powyżej 3,5 t muszą płacić e-TOLL na dotychczasowych zasadach.

Jak odzyskać pieniądze z konta e-TOLL – krok po kroku

  • sprawdź saldo konta w systemie e-TOLL i ustal, w jakim trybie rozliczasz opłaty (przedpłata czy płatność okresowa z zabezpieczeniem),
  • zweryfikuj, które pojazdy w Twojej flocie wypadną z systemu – decyduje DMC samego pojazdu ciągnącego, a nie zestawu,
  • zaplanuj złożenie wniosku o zwrot środków zaraz po wejściu ustawy w życie; szczegóły formalne określą odpowiednio stosowane przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu opłat,
  • do dnia wejścia zmian w życie obowiązek zapłaty formalnie nadal istnieje – nadal uiszczaj opłatę elektroniczną za zestawy o łącznej DMC powyżej 3,5 t; ustawa przewiduje niewszczynanie lub umorzenie postępowań dotyczących wcześniejszych naruszeń, o ile nie zostały one wcześniej ostatecznie zakończone.

Przy okazji: więcej podmiotów wyszkoli kierowców autobusów

Ta sama nowelizacja rozszerza uprawnienia szkół ponadpodstawowych, odpowiednich placówek i centrów oraz branżowych centrów umiejętności prowadzących kształcenie w zawodzie kierowcy. Będą one mogły prowadzić kwalifikację wstępną i szkolenia okresowe także w zakresie kategorii prawa jazdy D1, D1+E, D i D+E (dotychczas wyłącznie C1, C1+E, C i C+E). Zmiana ma ułatwić kształcenie kierowców wykonujących przewozy autobusowe. Uwaga: ta część ustawy wejdzie w życie wcześniej niż przepisy o e-TOLL – już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Podstawa prawna

art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz art. 13k ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.)

art. 1, art. 12, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania tekstu ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw)

Powiązane
Spłata wspólnego kredytu z osobistego majątku. Czy małżonek zapłaci podatek?
Spłata wspólnego kredytu z osobistego majątku. Czy małżonek zapłaci podatek?
Kupujesz pierwszy dom w stanie surowym? Skarbówka nadal żąda 2 proc. PCC, choć NSA stanął po stronie podatników
Kupujesz pierwszy dom w stanie surowym? Skarbówka nadal żąda 2 proc. PCC, choć NSA stanął po stronie podatników
Rodzina zapłaciła za fotowoltaikę na twojej działce? Fiskus: bez podatku, ale wszystko zależy od jednego szczegółu
Rodzina zapłaciła za fotowoltaikę na twojej działce? Fiskus: bez podatku, ale wszystko zależy od jednego szczegółu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
E-TOLL 2026: auta do 3,5 t z przyczepą bez opłat. Jak odzyskać pieniądze z konta [nowe przepisy]
20 lip 2026

Prezydent podpisał 17 lipca 2026 r. nowelizację ustawy o drogach publicznych. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, inne niż autobusy, nie będą już podlegały opłacie w systemie e-TOLL tylko dlatego, że wraz z przyczepą lub naczepą przekraczają 3,5 t. Firmy i kierowcy, którzy mają niewykorzystane środki w trybie przedpłaty, będą mogli odzyskać pieniądze, ale jest warunek.
Skarbówka potwierdza. Te wydatki na samochód można odliczyć od podatku nawet do 2280 zł
18 lip 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozwiał wątpliwości dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. Z najnowszej interpretacji wynika, że osoby z niepełnosprawnością mogą odliczyć wydatki na używanie samochodu nawet wtedy, gdy pojazd stanowi współwłasność małżonków lub jest zarejestrowany tylko na jednego z nich. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić i jakie wydatki obejmuje limit 2280 zł.
Przedsiębiorca może zaliczyć koszty studiów do kosztów uzyskania przychodów. Muszą być jednak spełnione określone warunki
18 lip 2026

Czy przedsiębiorca podnosi kwalifikacje w celach osobistych czy firmowych? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Podatnicy i organy podatkowe najczęściej odmiennie oceniają tego typu sytuacje. Czasami jednak organ podatkowy przyjmuje racjonalne argumenty.
Co szczególnie kontroluje skarbówka w 2026 r. Tematy wysokiego ryzyka wg ekspertów i przedsiębiorców (raport)
18 lip 2026

Głównym obszarem zainteresowania organów podatkowych pozostaje VAT, choć systematycznie rośnie liczba działań weryfikacyjnych w zakresie podatków dochodowych, w szczególności CIT. WHT nadal jest jednym z kluczowych obszarów kontroli, natomiast w cenach transferowych kontrole są rzadsze, lecz coraz bardziej selektywne, wyspecjalizowane i oparte na danych. Kontrole organów podatkowych w Polsce wyraźnie zmieniają charakter. Administracja skarbowa w coraz większym stopniu opiera działania na analizie danych i precyzyjnym identyfikowaniu obszarów ryzyka. W efekcie rośnie znaczenie rzeczywistej treści operacji gospodarczych, a nie wyłącznie formalnej poprawności rozliczeń.

REKLAMA

Nowy pomysł MF: KSeF sam przygotuje deklarację VAT. Eksperci są sceptyczni - problem tkwi w kontekście biznesowym i mertorycznej weryfikacji transakcji
18 lip 2026

Już wiadomo, że Ministerstwo Finansów pracuje nad planami automatycznego przygotowywania deklaracji VAT i plików JPK_V7 na bazie Krajowego Systemu e-Faktur. Pomysł ten wywołuje spore poruszenie w branży finansowo-księgowej. Choć wizja rozliczeń zbliżonych do usługi „Twój e-PIT” brzmi dla biznesu rewolucyjnie, rzeczywistość prawno-podatkowa wymusza dużą ostrożność.
Skarbówka: błędny NIP w KSeF wymusza fakturę korygującą „do zera”. Dyrektor KIS: tak to trzeba rozliczyć w JPK_V7
17 lip 2026

Cyfryzacja dokumentacji w ramach KSeF eliminuje dotychczasowe nawyki księgowe. Przedsiębiorcy nie mogą już skorygować wyłącznie numeru NIP nabywcy za pomocą tradycyjnej faktury korygującej. Nowe procedury systemowe wymuszają wystawianie faktur korygujących „do zera”, co rodzi pytania o moment ujęcia podatku w pliku JPK_V7. Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa z fillup k24, analizuje interpretację Dyrektora KIS i wyjaśnia, jak prawidłowo przeprowadzić tę operację bez ryzyka narażenia się fiskusowi.
Niemiecki fiskus zablokował konto Polki za długi byłego męża
17 lip 2026

Niemiecki urząd skarbowy zablokował konta bankowe Polki za długi podatkowe jej byłego męża. Polska skarbówka bez ostrzeżenia wykonała nakaz egzekucji. Kobieta od lat jest po rozwodzie i samotnie wychowuje chore dziecko, a przez blokadę straciła dotacje na firmę. Sprawą egzekucji majątku kobiety za długi jej byłego męża zza niemieckiej granicy zajął się właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich.
Są wątpliwości ws. nowych kont inwestycyjnych (OKI). Senat chce wyjaśnień dotyczących nowego podatku
17 lip 2026

Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) mają zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania i skierować na giełdę nawet 74 mld zł do 2040 r. Senat zwraca jednak uwagę na kontrowersyjną konstrukcję podatku od wartości aktywów, który może być należny nawet wtedy, gdy inwestor poniesie stratę.

REKLAMA

Limit płatności gotówkowych dla firm wzrośnie do 25 tys. zł? Projekt zmian trafił do Sejmu (nr 2806)
16 lip 2026

Posłowie proponują podwyższenie limitu jednorazowej transakcji gotówkowej między przedsiębiorcami z obecnych 15 tys. zł do 25 tys. zł. Zmiana, która ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r., wpłynie m.in. na rozliczenia podatkowe, mechanizm podzielonej płatności VAT, Białą Listę podatników oraz obowiązki przedsiębiorców związane z płatnościami bezgotówkowymi.
Budżet państwa po pierwszym półroczu 2026. Deficyt przekroczył 123 mld zł, a wydatki rosną szybciej niż dochody
16 lip 2026

Deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 r. osiągnął już 123,7 mld zł, czyli niemal połowę całorocznego planu. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że choć dochody państwa rosną, wydatki nadal zwiększają się szybciej. Najwięcej pieniędzy pochłonęły m.in. ZUS, obrona narodowa i ochrona zdrowia.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA