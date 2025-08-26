Rekord: Ponad 1,24 mln cudzoziemców pracuje legalnie w Polsce i płaci składki do ZUS

Na koniec I półrocza 2025 r. liczba cudzoziemców legalnie pracujących i objętych ubezpieczeniami społecznymi w ZUS przekroczyła 1,24 mln osób. W województwie kujawsko-pomorskim było ich ponad 48,3 tys.W porównaniu z końcem 2024 roku wzrost odnotowano zarówno w skali kraju, jak i w regionie - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Rośnie liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce

- Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski i podejmujących legalne zatrudnienie. Na koniec czerwca 2025 r. ubezpieczeniem społecznym w ZUS-ie objętych było 1,24 mln osób z zagranicznym paszportem – to blisko o 47,5 tys. więcej niż 31 grudnia 2024 r. W województwie kujawsko-pomorskim liczba cudzoziemców zwiększyła się w tym czasie o ponad 5,5 tys. i na koniec czerwca wyniosła 48,3 tys. osób – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Ukraina, Białoruś, Gruzja, Indie…

Najliczniejszą grupę cudzoziemców w statystykach ZUS-u wciąż stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec czerwca było ich 818 tys. w skali kraju i ponad 32,4 tys. w województwie kujawsko-pomorskim. W obu przypadkach to więcej niż pół roku wcześniej.



Drugie miejsce zajmują Białorusini – 136,3 tys. w Polsce, w tym 3,6 tys. w regionie.



Trzecią najliczniejszą grupą w kraju są Gruzini (26,6 tys.), natomiast w województwie kujawsko-pomorskim miejsce to przypadło obywatelom Indii (1,2 tys.).



W skali ogólnopolskiej Hindusi zajmują czwarte miejsce (24,3 tys.), a w regionie czwarte są osoby z paszportem gruzińskim (983). We wszystkich tych grupach w ciągu pierwszego półrocza 2025 r. liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym wzrosła – zarówno w Polsce, jak i w województwie kujawsko-pomorskim.



Wielu ubezpieczonych cudzoziemców na Kujawach i Pomorzu pochodzi z Kolumbii (788 osób), Filipin (740) oraz Mołdawii (739). Nie brakuje także przedstawicieli zachodnioeuropejskich państw – składki w ZUS odprowadzają m.in. obywatele Niemiec (275) i Włoch (118). – Wśród osób zatrudnionych w naszym województwie są także przedstawiciele odległych i egzotycznych krajów, m.in. z Zimbabwe, Nowej Zelandii, Kenii czy Gwatemali – dodaje rzeczniczka.



Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego najwięcej ubezpieczonych cudzoziemców zgłoszonych jest w Oddziale ZUS w Bydgoszczy – ponad 32,2 tys. osób. Pod Oddział ZUS w Toruniu podlega natomiast 16,1 tys. obcokrajowców.

Obywatelstwo KRAJ Województwo kujawsko-pomorskie Oddział ZUS Bydgoszcz Oddział ZUS Toruń OGÓŁEM, w tym: 1 240 378 48 329 32 227 16 102 UKRAIŃSKIE 818 010 32 411 21 600 10 811 BIAŁORUSKIE 136 358 3 652 2 472 1 180 GRUZIŃSKIE 26 605 983 574 409 INDYJSKIE 24 335 1 186 884 302

Cudzoziemcy w regionie najczęściej zatrudniani są na etatach – w tej formie ubezpieczonych jest ok. 22 tys. osób. Blisko 2,8 tys. obcokrajowców prowadzi natomiast własną działalność gospodarczą. Najliczniejszą grupę przedsiębiorców stanowią Ukraińcy (ok. 1,5 tys.), dalej Białorusini (216) i Bułgarzy (150).



Obcokrajowcy pracujący w Polsce i objęci ubezpieczeniem emerytalno-rentowym regularnie odprowadzają składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co wzmacnia jego stabilność finansową.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim