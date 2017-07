UOKiK krytykuje projekt zmian w PIT i CIT

Opinia dołączona jest do projektu na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

reklama reklama

Przygotowany przez resort finansów projekt noweli ustawy o PIT i CIT wprowadza tzw. minimalny podatek dochodowy dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości. Rozwiązanie ma dotyczyć nieruchomości komercyjnych, takich jak budynki handlowo-usługowe, a także budynków biurowych, z wyłączeniem budynków urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów. Płatnikami tego podatku mają być podmioty, których wartość nieruchomości przekracza 10 mln zł. Mieliby oni płacić stawkę 0,042 proc. miesięcznie.

UOKiK przekazał resortowi finansów swoje krytyczne uwagi do tych zapisów. "Wyłączenie spod opodatkowania podmiotów posiadających nieruchomości o niższej wartości, budzi zastrzeżenia pod względem zgodności z prawem pomocy publicznej. Wyłączenie to ma bowiem charakter selektywny (wyłączone z opodatkowania są podmioty posiadające nieruchomości o wartości niższej niż 10 mln zł) i stanowi zrzeczenie się państwa z części wpływów podatkowych do budżetu państwa. Część przedsiębiorstw otrzymuje zatem korzyść, która może zakłócać konkurencję i wpływać na handel wewnętrzny między państwami członkowskimi" - czytamy w opinii podpisanej przez prezesa UOKiK Marka Niechciała.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

"Pragnę również zauważyć, że zgodnie z dotychczasową praktyką decyzyjną Komisji wyłączenie z opodatkowania części przychodów, poniżej ustalonego progu, jest równoznaczne z opodatkowaniem tych przychodów stawką podatkową wynoszącą 0 proc." - dodaje UOKiK.

Komisja może zatem uznać, stwierdza Urząd, że projektowana ustawa "przyznaje pomoc publiczną dla przedsiębiorstw, które będą opodatkowane niższą stawką".

Urząd krytycznie ocenia też, że podatkiem nie będą objęte budynki urzędów pocztowych. "Należy zauważyć, iż usługi pocztowe stanowią działalność gospodarczą i w związku z tym przyznanie podmiotom prowadzącym taką działalność jakichkolwiek preferencji podatkowych będzie stanowiło dla nich pomoc publiczną" - głosi opinia.

Zdaniem UOKiK, proponowany przez MF podatek to podatek przychodowy. "W tym kontekście warto wskazać, iż Komisja Europejska kwestionowała możliwość wprowadzania przez państwa członkowskie progresywnych podatków przychodowych, jako stanowiących niedozwoloną pomoc publiczną dla przedsiębiorstw o niższych przychodach" - zwraca uwagę Urząd.

Projekt nowelizacji ustaw, według zamierzeń resortu finansów, ma umożliwić m.in. lepszą ściągalność CIT. Obok dodatkowego podatku od nieruchomości proponuje m.in. ograniczenie możliwości zaliczania jako koszty uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, np. doradcze.

Zobacz również: Można wyjść cało z karuzeli VAT

Mogłyby one stanowić maksymalnie 5 procent zysku, z tym że rozwiązanie nie miałoby zastosowania do kosztów nieprzekraczających 1,2 mln zł oraz bezpośredniego kosztu wytworzenia towaru lub usługi.

Projekt ma zarazem uprościć reguły prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. przez podwyższenie z obecnych 3,5 tys. zł do 5 tys. zł limitu wartości środków trwałych, których nabycie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Obecnie projekt jest w trakcie konsultacji. (PAP)

pś/ maro/