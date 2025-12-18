Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia? [Webinar INFORAKADEMII]

Praktyczny webinar „Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia?” poprowadzi Tomasz Rzepa, doradca podatkowy i ekspert INFORAKADEMII. Ekspert wyjaśni, jak najefektywniej korzystać z bezpłatnego narzędzia do wystawiania faktur po wejściu w życie obowiązku korzystania z KSeF. Każdy z uczestników webinaru będzie miał możliwość zadania pytań, a po webinarze otrzyma imienny certyfikat.

Aplikacja Podatnika KSeF – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII

Aplikacja Podatnika KSeF to oferowane przez resort finansów bezpłatne oprogramowanie do wystawiania i otrzymywania faktur zgodnych z systemem KSeF 2.0. Może ono stanowić alternatywę dla dowolnego, dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z API KSeF 2.0. Kto może/powinien korzystać z tego narzędzia? Jak robić to sprawnie i bez błędów? Czy są jakieś ograniczenia?

Podczas praktycznego webinaru ekspert omówi najważniejsze funkcje narzędzia, przekaże uczestnikom praktyczne wskazówki oraz pokaże na przygotowanych przykładach, jak prawidłowo wystawiać faktury z jego pomocą. Uczestnicy będą również mieli możliwość zadania pytań oraz uzyskania imiennego certyfikatu.

Aplikacja Podatnika KSeF – korzyści dla uczestników webinaru

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z Aplikacji Podatnika KSeF

Poznasz praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym unikniesz błędów

Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

Program webinaru

Termin: 15 stycznia 2026 r., godz. 10:00-11:00

KSeF – krótkie wprowadzenie

Od kiedy KSeF wchodzi w życie?

Kogo dotyczy KSeF?

Jak będzie działać?

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja testowa, demo i produkcyjna

Logowanie i uwierzytelnianie się

Osoby fizyczne i podmioty

Kontekst logowania

Sposoby uwierzytelnienia się

Menu ogólne aplikacji

Nadawanie uprawnień

Rodzaje uprawnień, jakie można nadać

Nadawanie uprawnień na przykładzie

Zarządzanie uprawnieniami

Faktura podstawowa – przykład wystawienia

Dane podstawowe

Adnotacje

Szczegóły i pozycje faktury

Elementy opcjonalne faktury

Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa – przykład wystawienia

Ogólne zasady wystawiania faktur zaliczkowych i rozliczeniowych

Elementy specyficzne dla faktury zaliczkowej

Elementy specyficzne dla faktury rozliczeniowej

Faktura korygująca – przykład wystawienia

Ogólne zasady korygowania faktur w KSeF

Elementy specyficzne dla faktury korygującej

Pozostałe kwestie

Wysyłka faktury

Odbieranie i przeglądanie faktur

Certyfikaty i tokeny

Wizualizacja faktury i tryby offline

Odpowiedzi na pytania uczestników

Ekspert – Tomasz Rzepa

Doradca podatkowy z ponad 15-letnim doświadczeniem. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2006–2019 pracował w Departamencie Podatkowym KPMG, pełniąc przez kilka lat funkcję dyrektora w grupie odpowiedzialnej za obsługę banków i zakładów ubezpieczeń. Od 2020 r. jest partnerem w grupie TwentyTwenty, zrzeszającej osoby o różnych doświadczeniach zawodowych, które połączyła wizja stworzenia grupy doradczo-usługowej, wspierającej przedsiębiorców w kluczowych obszarach (księgowość, podatki, kadry i płace, zarządzanie projektami, IT, marketing). Specjalizuje się doradztwie podatkowym dla branży finansowej i informatycznej, w tym w zakresie obsługi ulg związanych z informatyzacją, rozliczeń programistów czy inwestycji w kryptowalutach.

Szczegóły organizacyjne webinaru

Webinar odbędzie się 15 stycznia 2025 r. o godz. 10:00 i zakończy się o godz. 11:00.

Będzie złożony z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinar przeznaczony jest do oglądania na żywo w ustalonym terminie. Osoby, które zakupią webinar, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinar. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji. W trakcie webinaru jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z jego tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń czy sięgania do przepisów szczegółowych. Podczas sesji pytań ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.

