Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia? [Webinar INFORAKADEMII]
Praktyczny webinar „Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia?” poprowadzi Tomasz Rzepa, doradca podatkowy i ekspert INFORAKADEMII. Ekspert wyjaśni, jak najefektywniej korzystać z bezpłatnego narzędzia do wystawiania faktur po wejściu w życie obowiązku korzystania z KSeF. Każdy z uczestników webinaru będzie miał możliwość zadania pytań, a po webinarze otrzyma imienny certyfikat.
- Aplikacja Podatnika KSeF – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII
- Aplikacja Podatnika KSeF – korzyści dla uczestników webinaru
- Program webinaru
- Szczegóły organizacyjne webinaru
Aplikacja Podatnika KSeF to oferowane przez resort finansów bezpłatne oprogramowanie do wystawiania i otrzymywania faktur zgodnych z systemem KSeF 2.0. Może ono stanowić alternatywę dla dowolnego, dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z API KSeF 2.0. Kto może/powinien korzystać z tego narzędzia? Jak robić to sprawnie i bez błędów? Czy są jakieś ograniczenia?
Podczas praktycznego webinaru ekspert omówi najważniejsze funkcje narzędzia, przekaże uczestnikom praktyczne wskazówki oraz pokaże na przygotowanych przykładach, jak prawidłowo wystawiać faktury z jego pomocą. Uczestnicy będą również mieli możliwość zadania pytań oraz uzyskania imiennego certyfikatu.
- Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z Aplikacji Podatnika KSeF
- Poznasz praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym unikniesz błędów
- Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertowi i poznasz odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej
- Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!
Termin: 15 stycznia 2026 r., godz. 10:00-11:00
KSeF – krótkie wprowadzenie
- Od kiedy KSeF wchodzi w życie?
- Kogo dotyczy KSeF?
- Jak będzie działać?
- Aplikacja Podatnika KSeF – wersja testowa, demo i produkcyjna
Logowanie i uwierzytelnianie się
- Osoby fizyczne i podmioty
- Kontekst logowania
- Sposoby uwierzytelnienia się
Menu ogólne aplikacji
Nadawanie uprawnień
- Rodzaje uprawnień, jakie można nadać
- Nadawanie uprawnień na przykładzie
- Zarządzanie uprawnieniami
Faktura podstawowa – przykład wystawienia
- Dane podstawowe
- Adnotacje
- Szczegóły i pozycje faktury
- Elementy opcjonalne faktury
Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa – przykład wystawienia
- Ogólne zasady wystawiania faktur zaliczkowych i rozliczeniowych
- Elementy specyficzne dla faktury zaliczkowej
- Elementy specyficzne dla faktury rozliczeniowej
Faktura korygująca – przykład wystawienia
- Ogólne zasady korygowania faktur w KSeF
- Elementy specyficzne dla faktury korygującej
Pozostałe kwestie
- Wysyłka faktury
- Odbieranie i przeglądanie faktur
- Certyfikaty i tokeny
- Wizualizacja faktury i tryby offline
Odpowiedzi na pytania uczestników
Ekspert – Tomasz Rzepa
Doradca podatkowy z ponad 15-letnim doświadczeniem. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2006–2019 pracował w Departamencie Podatkowym KPMG, pełniąc przez kilka lat funkcję dyrektora w grupie odpowiedzialnej za obsługę banków i zakładów ubezpieczeń. Od 2020 r. jest partnerem w grupie TwentyTwenty, zrzeszającej osoby o różnych doświadczeniach zawodowych, które połączyła wizja stworzenia grupy doradczo-usługowej, wspierającej przedsiębiorców w kluczowych obszarach (księgowość, podatki, kadry i płace, zarządzanie projektami, IT, marketing). Specjalizuje się doradztwie podatkowym dla branży finansowej i informatycznej, w tym w zakresie obsługi ulg związanych z informatyzacją, rozliczeń programistów czy inwestycji w kryptowalutach.
Szczegóły organizacyjne webinaru
Webinar odbędzie się 15 stycznia 2025 r. o godz. 10:00 i zakończy się o godz. 11:00.
Będzie złożony z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinar przeznaczony jest do oglądania na żywo w ustalonym terminie. Osoby, które zakupią webinar, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinar. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji. W trakcie webinaru jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z jego tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń czy sięgania do przepisów szczegółowych. Podczas sesji pytań ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
