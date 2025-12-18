REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia? [Webinar INFORAKADEMII]

Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia? [Webinar INFORAKADEMII]

18 grudnia 2025, 08:58
Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia? [Webinar INFORAKADEMII]
Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia? [Webinar INFORAKADEMII]
Praktyczny webinar „Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia?” poprowadzi Tomasz Rzepa, doradca podatkowy i ekspert INFORAKADEMII. Ekspert wyjaśni, jak najefektywniej korzystać z bezpłatnego narzędzia do wystawiania faktur po wejściu w życie obowiązku korzystania z KSeF. Każdy z uczestników webinaru będzie miał możliwość zadania pytań, a po webinarze otrzyma imienny certyfikat.

Zapisz się TU

KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF
VAT 2026. Komentarz

Aplikacja Podatnika KSeF – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII

Aplikacja Podatnika KSeF to oferowane przez resort finansów bezpłatne oprogramowanie do wystawiania i otrzymywania faktur zgodnych z systemem KSeF 2.0. Może ono stanowić alternatywę dla dowolnego, dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z API KSeF 2.0. Kto może/powinien korzystać z tego narzędzia? Jak robić to sprawnie i bez błędów? Czy są jakieś ograniczenia?

Podczas praktycznego webinaru ekspert omówi najważniejsze funkcje narzędzia, przekaże uczestnikom praktyczne wskazówki oraz pokaże na przygotowanych przykładach, jak prawidłowo wystawiać faktury z jego pomocą. Uczestnicy będą również mieli możliwość zadania pytań oraz uzyskania imiennego certyfikatu.

Aplikacja Podatnika KSeF – korzyści dla uczestników webinaru

  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z Aplikacji Podatnika KSeF
  • Poznasz praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym unikniesz błędów
  • Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertowi i poznasz odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej
  • Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  • Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

Program webinaru

Termin: 15 stycznia 2026 r., godz. 10:00-11:00

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Zapisz się TU

KSeF – krótkie wprowadzenie

  • Od kiedy KSeF wchodzi w życie?
  • Kogo dotyczy KSeF?
  • Jak będzie działać?
  • Aplikacja Podatnika KSeF – wersja testowa, demo i produkcyjna

Logowanie i uwierzytelnianie się

  • Osoby fizyczne i podmioty
  • Kontekst logowania
  • Sposoby uwierzytelnienia się

Menu ogólne aplikacji

Nadawanie uprawnień

  • Rodzaje uprawnień, jakie można nadać
  • Nadawanie uprawnień na przykładzie
  • Zarządzanie uprawnieniami

Faktura podstawowa – przykład wystawienia

  • Dane podstawowe
  • Adnotacje
  • Szczegóły i pozycje faktury
  • Elementy opcjonalne faktury

Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa – przykład wystawienia

  • Ogólne zasady wystawiania faktur zaliczkowych i rozliczeniowych
  • Elementy specyficzne dla faktury zaliczkowej
  • Elementy specyficzne dla faktury rozliczeniowej

Faktura korygująca – przykład wystawienia

  • Ogólne zasady korygowania faktur w KSeF
  • Elementy specyficzne dla faktury korygującej

Pozostałe kwestie

  • Wysyłka faktury
  • Odbieranie i przeglądanie faktur
  • Certyfikaty i tokeny
  • Wizualizacja faktury i tryby offline

Odpowiedzi na pytania uczestników

Ekspert – Tomasz Rzepa

Doradca podatkowy z ponad 15-letnim doświadczeniem. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2006–2019 pracował w Departamencie Podatkowym KPMG, pełniąc przez kilka lat funkcję dyrektora w grupie odpowiedzialnej za obsługę banków i zakładów ubezpieczeń. Od 2020 r. jest partnerem w grupie TwentyTwenty, zrzeszającej osoby o różnych doświadczeniach zawodowych, które połączyła wizja stworzenia grupy doradczo-usługowej, wspierającej przedsiębiorców w kluczowych obszarach (księgowość, podatki, kadry i płace, zarządzanie projektami, IT, marketing). Specjalizuje się doradztwie podatkowym dla branży finansowej i informatycznej, w tym w zakresie obsługi ulg związanych z informatyzacją, rozliczeń programistów czy inwestycji w kryptowalutach.

Szczegóły organizacyjne webinaru

Webinar odbędzie się 15 stycznia 2025 r. o godz. 10:00 i zakończy się o godz. 11:00.

Będzie złożony z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinar przeznaczony jest do oglądania na żywo w ustalonym terminie. Osoby, które zakupią webinar, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinar. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji. W trakcie webinaru jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z jego tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń czy sięgania do przepisów szczegółowych. Podczas sesji pytań ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zapisz się TU

Wersja do druku
