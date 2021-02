Pandemia największym zewnętrznym ryzykiem dla rozwoju firmy

Biznes a COVID-19

Jak wynika z najnowszej edycji badania EY Global Capital Confidence Barometer, 39% ankietowanych zarządzających firmami na całym świecie postrzega Europę jako region, który będzie dawał największe możliwości rozwoju dla firm w najbliższych 3 latach. Jako kolejny, 30% badanych wskazało region Azji i Pacyfiku, a 24% - obie Ameryki.

Który region będzie generował najwięcej możliwości i szans na rozwój dla Twojej firmy w najbliższych 3 latach?

reklama reklama



Szanse rozwoju, jakie na kontynencie europejskim widzą dla swoich firm zarządzający ankietowani przez EY, przekładają się również na atrakcyjność inwestycyjną regionu. To na Europę skierowane będą bowiem oczy firm planujących w najbliższych 12 miesiącach fuzje i przejęcia. Respondenci z Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu i Afryki właśnie Europę wskazują jako główny cel dla fuzji i przejęć poza swoim regionem.

Którym regionem będzie interesować się Twoja firma, planując transakcje M&A w najbliższych 12 miesiącach?

- Rynek europejski jest dla inwestorów od lat atrakcyjny, a pandemia jeszcze bardziej tę tendencję umocniła. Kiedy rok temu zachwiane zostały łańcuchy dostaw, wiele firm dostosowywało i zmieniało swoje strategie, myśląc o rozwoju na kontynencie europejskim, a nawet przenosinach działalności z bardziej odległych regionów świata. Co jednak najważniejsze, Europa jest interesująca nie tylko geograficznie, ale i biznesowo. Część krajów bardzo szybko się rozwija i nieustannie zwiększa swój potencjał, zarówno dla lokalnych jak i zagranicznych inwestorów, poszukujących atrakcyjnych aktywów. Szybko rosnąca liczba start-upów i firm innowacyjnych, wysokie wskaźniki wykwalifikowanych pracowników, stosowane przez wiele krajów zachęty inwestycyjne - to tylko część czynników przyciągających inwestorów do Europy, choć trzeba mieć na uwadze, że pandemia w różny sposób dotknęła poszczególne kraje, a niektóre z nich na skutek wysokiej liczby zakażeń i lockdownów ucierpiały bardziej niż pozostałe. Jeśli chodzi o sektory, najwięcej transakcji M&A będziemy mogli spodziewać się w telekomunikacji, technologii, usługach finansowych, motoryzacji oraz sektorze medycznym i ochrony zdrowia – mówi Michał Płotnicki, Associate Partner EY, Zespół Fuzji i Przejęć.

Pandemia wciąż postrzegana jest jednak przez 29% ankietowanych jako największe zewnętrzne ryzyko zagrażające rozwojowi biznesu. Kolejne to: warunki gospodarcze i niepewne perspektywy na przyszłość. Firmy zdają sobie również sprawę z tego, że będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi, ciągłym rozwojem technologii, regionalizacją gospodarki światowej, czy napięciami geopolitycznymi.

Jakie są największe zewnętrzne ryzyka dla wzrostu Twojego biznesu?

Efekty COVID będą odczuwalne jeszcze w 2022 r.

88% respondentów na całym świecie w związku z pandemią doświadczyło spadku przychodów, a 92% spadku zysków. Efekty pandemii będą jednak rozciągać się w czasie. 46% ankietowanych spodziewa się, że jeszcze w tym roku przychody powrócą do poziomów sprzed pandemii, ale zyski na zbliżonych poziomach raczej spodziewane są w przyszłym roku.

Czy Twoja firma doświadczyła znaczącego spadku zysków i przychodów w czasie pandemii, a jeśli tak - kiedy spodziewasz się powrotów do poziomów sprzed pandemii?

Rekordowo wysoka globalna wartość transakcji M&A w drugim półroczu 2020 r.

Pomimo spowodowanego pandemią załamania na rynku transakcji fuzji i przejęć w pierwszej połowie 2020 roku, w drugiej połowie ich wartość była rekordowo wysoka i osiągnęła 2,32 bln USD, a między pierwszym a drugim półroczem aktywność na tym rynku wzrosła o 123%. Tendencja ta może utrzymać się w kolejnych kwartałach, ponieważ - jak wynika z badania EY - zarządzający w dużej części zamierzają utrzymywać aktywność na rynku fuzji i przejęć. 49% ankietowanych chce aktywnie przejmować w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 65% z nich będzie poszukiwać aktywów na rynkach zagranicznych. Szczególnie interesujące dla inwestorów będą innowacyjne start-upy i firmy konkurencyjne technologicznie, by pomóc jeszcze bardziej zbliżyć się do klientów i ulepszyć kanały cyfrowe, które okazały się kluczowe w czasie pandemii.

Czy Twoja firma będzie prowadzić aktywne działania w zakresie fuzji i przejęć w najbliższych 12 miesiącach?

- Wiele zawieranych w ostatnich miesiącach transakcji miało na celu przede wszystkim rozszerzanie portfolio usług i oferty dla klientów, co w dużej mierze wynikało z konieczności przystosowania się firm do działalności w nowych, pandemicznych warunkach. Prawdopodobnie będzie to też główny czynnik stymulujący transakcje M&A w najbliższej przyszłości. Firmy decydujące się na nie będą poszukiwały podmiotów, prowadzących działalność komplementarną, by zwiększyć udział rynkowy lub możliwości prowadzenia biznesu. Inwestorzy będą poszukiwać też możliwości zwiększania kompetencji cyfrowych i technologicznych, i zabezpieczać w ten sposób swoją pozycję na przyszłość – mówi Michał Płotnicki, Associate Partner EY, Zespół Fuzji i Przejęć.

Jakie główne aktywności w zakresie M&A planuje Twoja firma?

86% respondentów na całym świecie na skutek pandemii przeprowadziło całościowy przegląd strategii i portfolio. Dla dwóch trzecich (66%) było to bezpośrednią odpowiedzią na zmieniającą się sytuację, związaną z pandemią. Doświadczenie pandemii pomogło firmom zidentyfikować obszary, które wymagają inwestycji. Efektem tych analiz są nadchodzące działania. 63% respondentów na całym świecie planuje zwiększyć inwestycje w technologię i cyfryzację, 57% skoncentruje się bardziej na zaangażowaniu klientów.

W jaki sposób pandemia wpłynęła na inwestycje w poszczególnych obszarach?

EY Global Capital Confidence Barometer

Badanie EY Global Capital Confidence Barometer mierzy zaufanie korporacji do perspektyw gospodarczych oraz identyfikuje trendy i praktyki strategicznego zarządzania kapitałami. Jest to cykliczna ankieta wśród kadry kierowniczej z dużych firm na całym świecie, przeprowadzana przez Thought Leadership Consulting, firmę należącą do Euromoney Institutional Investor.

Tegoroczna edycja badania została przeprowadzona w okresie od listopada 2020 do stycznia 2021 i wzięło w niej udział ponad 2400 menedżerów w 52 krajach; 82% stanowili dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi i inni dyrektorzy szczebla kierowniczego. Respondenci reprezentowali następujące sektory: usługi finansowe, telekomunikacja, produkty konsumenckie i handel detaliczny, technologia, media i rozrywka, nauki przyrodnicze, szpitale i służby zdrowia, motoryzacja i transport, ropa i gaz, energia i usługi komunalne, górnictwo i metale, zaawansowana produkcja oraz nieruchomości, hotelarstwo i budownictwo. Roczne globalne przychody badanych firm: poniżej 500 mln USD (25%), 500 mln USD - 999,9 mln USD (26%), 1 mld USD – 4,9 mld USD (25%) i powyżej 5 mld USD (24%).