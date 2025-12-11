Jak zyskać 11 tys. zł na jednym aucie firmowym? Trzeba zdążyć z leasingiem finansowym do końca 2025 roku: 1-2 tygodnie na formalności. Ale czasem leasing operacyjny bardziej się opłaca

Nawet 11.000,- zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupi popularny samochód przed końcem 2025 roku korzystając z leasingu finansowego, a następnie będzie go amortyzował przez 5 lat – wynika z symulacji przygotowanej przez InFakt oraz Superauto.pl. Bowiem1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczeń wydatków związanych z samochodem firmowym. Istotnie zmieni się limit określający maksymalną cenę pojazdu umożliwiającą pełne rozliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także wydatków związanych z leasingiem lub wynajem aut spalinowych w kosztach uzyskania przychodów. Niekorzystane zmiany dotkną 93% rynku nowych aut – wynika z szacunków Superauto.pl.

Nowe limity od 2026 roku a więc wyższe podatki

Nowością jest uzależnienie odliczeń podatkowych od ilości emitowanego przez samochód CO2. Tylko dla pojazdów emitujących mniej niż 50g CO2/km utrzymany zostanie obecny limit wynoszący 150 tys. zł. Dla pozostałych aut emitujących spaliny, będzie on zmniejszony do 100 tys. zł, a więc aż o jedną trzecią. Tylko pojazdy elektryczne i napędzane wodorem zachowają obecny limit, wynoszący 225 tys. zł.

Jest jedna możliwość: zakup w leasingu finansowym

- Jedynym sposobem, aby umożliwić sobie dłuższe korzystanie z obecnych limitów, jest zakup samochodu oraz wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych do końca tego roku – wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt.

Takich możliwości nie daje popularny wśród przedsiębiorców leasing operacyjny, do ewidencji można natomiast wprowadzić, a następnie amortyzować auto, zakupione przy użyciu leasingu finansowego. Czy jest to jednak jeszcze wykonalne biorąc pod uwagę gorącą końcówkę roku i wymagane procedury?

1-2 tygodnie na formalności

- Formalności zajmują zwykle około tygodnia-dwóch. Natomiast w tej chwili jest bardzo dużo wniosków o leasing, więc jeśli ktoś jest faktycznie zdecydowany na zakup auta jeszcze w tym roku i skorzystanie z obecnych limitów podatkowych, powinien się pospieszyć – informuje Marzena Polaczek-Gierczak, dyrektorka operacyjna Superauto.pl. - Wniosek składamy elektronicznie, a następnie oczekujemy na decyzję leasingodawcy. Jeśli jest ona pozytywna, w kolejnym kroku przygotowywana jest umowa leasingu, którą można podpisać np. przez Autenti. Następnie leasingobiorca uiszcza opłatę wstępną, po której sprzedawca wystawia fakturę VAT za pojazd. Na jej podstawie auto jest rejestrowane. Po opłaceniu ubezpieczenia samochód jest przygotowywany do wydania nabywcy – wylicza specjalistka. Według Piotra Juszczyka, rejestracja pojazdu jest niezbędna do tego, aby samochód mógł zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Leasing finansowy

Leasing finansowy jest bardzo rzadko stosowany przy zakupie samochodu. - Na rynku dominuje leasing operacyjny, gdzie do każdej operacji, czy jest to wpłata własna, miesięczna rata czy wykup, przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT, na podstawie której rozlicza poniesione wydatki w kosztach – informuje Marzena Polaczek-Gierczak. Według danych Związku Polskiego Leasingu, leasing operacyjny odpowiadał za 91% finansowania udzielonego przez firmy leasingowe w 2024 r.

REKLAMA

Tylko 9% przypadło natomiast na leasing finansowy. W jego przypadku mechanizm rozliczeń jest inny. - Przedsiębiorca wprowadza auto do ewidencji środków trwałych i je amortyzuje. Może ponadto zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część odsetkową miesięcznej raty – wyjaśnia Piotr Juszczyk. Zdaniem Marzeny Polaczek-Gierczak, na rynku przyjęło się jednak, że ta forma finansowania zakupu pojazdu jest mniej wygodna, chociaż w praktyce odliczeń i tak dokonuje zwykle księgowa.

Uwaga na VAT w leasingu finansowym

Problematyczna dla niektórych przedsiębiorców może być konieczność zapłaty z góry, tj. przy zakupie auta, pełnej kwoty VAT od jego wartości powiększonej o koszty finansowania. – W tej chwili obserwujemy jednak nagły wzrost zainteresowania leasingiem finansowym, ponieważ przedsiębiorcy szukają ucieczki przed niekorzystnymi zmianami podatkowymi – mówi dyrektorka operacyjna Superauto.pl. Piotr Juszczyk dodaje, że pewnych okolicznościach, duża kwota podatku VAT naliczonego może też być pożądana przez firmę.

Ile można zyskać na leasingu finansowym rozpoczętym w 2025 roku?

Ile można zyskać kupując auto przed końcem roku z użyciem leasingu finansowego? Eksperci InFakt oraz Superauto.pl sprawdzili to na przykładzie popularnego Hyundaia Tucsona 1.6 T-GDi Executive 2WD DCT, kosztującego 130 426 zł netto.



Porównali dwa warianty: szybki zakup samochodu przed końcem roku z użyciem leasingu finansowego oraz zakup „na spokojnie” w styczniu, z użyciem popularnego leasingu operacyjnego. Takie porównanie pozwala w pełni wyłapać, jakie oszczędności podatkowe może dać skorzystanie z obecnych limitów.



Szczegółowe obliczenia przedstawia tabela. W przypadku „leasingu finansowego 2025” suma odliczeń z tytułu odpisów amortyzacyjnych oraz odsetek od miesięcznych rat wynosi 184 517 zł. Cena auta powiększona o 50% VAT - 145 425 zł - mieści się w limicie 150 tys. zł, zatem cała ta kwota podlega odpisom amortyzacyjnym. Założono, że przedsiębiorca rozlicza się wg podatku liniowego oraz korzysta z samochodu w tzw. trybie mieszanym.

Leasing operacyjny auta firmowego rozpoczęty w 2026 roku a leasing finansowy rozpoczęty w 2025 roku - porównanie opłacalności odliczeń podatkowych Materiały prasowe

Konieczna proporcja

W przypadku „leasingu operacyjnego 2026”, suma odliczeń od wpłaty własnej, rat oraz wykupu wyniesie 138 328 zł. Cena samochodu powiększona o 50% VAT, t. 145 425 zł istotnie przekracza limit 100 tys. zł, jaki będzie obowiązywał od stycznia. W efekcie wpłatę własną oraz część kapitałową miesięcznych rat będzie można odliczyć tylko w 69% (w całości można odliczyć odsetki oraz wykup auta).

11 tys. zł oszczędności na podatku

Porównując „leasing finansowy 2025” z „leasingiem operacyjnym 2026” w założonym harmonogramie spłat, można więc powiedzieć, że w przypadku tego pierwszego suma odliczeń będzie o niemal 46 tys. zł większa, co po uwzględnieniu 19-proc. podatku liniowego oraz składki zdrowotnej (4,9%) oznacza podatek niższy o 11 039 zł – tyle przez 5 lat zaoszczędzi nabywca Hyundaia Tucsona, jeśli kupi go jeszcze w tym roku i będzie amortyzował. Same koszty związane ze skorzystaniem z leasingu finansowego i operacyjnego są natomiast zbliżone. Przedstawia je tabela.

Leasing operacyjny rozpoczęty w 2026 roku a leasing finansowy rozpoczęty w 2025 roku - porównanie Leasing operacyjny rozpoczęty w 2026 roku a leasing finansowy rozpoczęty w 2025 roku - porównanie Materiały prasowe

Nie zawsze leasing operacyjny jest gorszą opcją

Piotr Juszczyk uczula jednak, aby przed każdą decyzją o wyborze zarówno formy finansowania zakupu auta, jak i sposobu odliczeń dokładnie sprawdzić, który wariant będzie bardziej opłacalny. O korzyściach podatkowych decyduje bowiem wiele elementów.



Leasing finansowy pomimo faktu, że pozwala zachować obecne limity, nie zawsze musi być lepszą podatkowo opcją. Przykładem może być zakup w 2025 r. auta o wartości 200 tys. zł (netto + 50% VAT) w następującym scenariuszu: 50 tys. zł opłaty wstępnej, leasing operacyjny 2 lata, a następnie wykup samochodu za 100 tys. zł. W takim wypadku odliczenia dla „leasingu finansowego 2025” byłyby mniejsze niż dla „leasingu operacyjnego 2026”.



Innym przykładem może być wykup auta z leasingu operacyjnego nie na firmę, ale na osobę fizyczną, dzięki czemu jego odsprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT. – Korzyść z tego tytułu, zwłaszcza przy krótkim okresie leasingu i niedużej utracie wartości pojazdu, może okazać się większa od oszczędności w podatku PIT wynikającej z zastosowania obecnych limitów – wyjaśnia doradca podatkowy InFakt.