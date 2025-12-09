REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Księgowi i rewidenci » Księgowi i rewidenci » Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Jeżeli ma certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej

Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Jeżeli ma certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 18:28
Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA
Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA
Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Jeżeli ma certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej
Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Jeżeli ma certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Raport płacowy opracowany na zlecenie The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) przez Randstad Polska pokazuje jasno, że certyfikowani specjaliści ds. finansów w Polsce zarabiają, w zależności od stanowiska, od 16% do 25% więcej niż osoby nieposiadające certyfikatów zawodowych. Analiza objęła 500 specjalistów z obszaru finansów, zatrudnionych na pięciu kluczowych stanowiskach: dyrektor finansowy (CFO), menedżer ds. finansów, główny księgowy, menedżer controllingu oraz kontroler finansowy. Wskazuje ona na istotne różnice w poziomie wynagrodzenia pomiędzy osobami posiadającymi certyfikaty zawodowe, takie jak tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA) nadawany przez CIMA czy kwalifikacja biegłego rewidenta przyznawana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR), a tymi, którzy takich certyfikatów nie posiadają.

rozwiń >

Zarobki na stanowisku: dyrektor finansowy (CFO)

Mediana wynagrodzenia dla osoby na stanowisku CFO z certyfikatem zawodowym wynosi 37 000 zł, podczas gdy dyrektorzy finansowi nie posiadający certyfikatu zarabiają o 21,3% mniej (30 500 zł).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Materiały prasowe

Zarobki na stanowisku: menedżer ds. finansów

Menedżerowie ds. finansów z certyfikatem zarabiają 16,7% więcej (28 000 zł vs. 24 000 zł).

Materiały prasowe

Zarobki w dziale controllingu

Legitymujący się certyfikatem menedżerowie controllingu i kontrolerzy finansowi również zyskują – odpowiednio +16,3% i +20%.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Materiały prasowe

Materiały prasowe

Zarobki głównego księgowego

Wśród głównych księgowych z certyfikatem różnica w poziomie wynagrodzenia wynosi najwięcej, bo aż 25% (22 500 zł vs. 18 000 zł)

Materiały prasowe

Certyfikowani specjaliści mają większe szanse na rynku pracy

Celem raportu było nie tylko zrozumienie wpływu certyfikacji na poziom wynagrodzenia, ale także przedstawienie aktualnych trendów w zakresie wartości kompetencji na rynku pracy, w obliczu rosnących wyzwań i transformacji otoczenia biznesowego. Jak wskazuje analiza przygotowana przez Randstad Polska na zlecenie CIMA, certyfikowani specjaliści deklarują większą elastyczność w rozwoju kariery, szybsze awanse i większą pewność siebie na rynku pracy.

Raport został opublikowany w momencie, gdy Światowe Forum Ekonomiczne (ang. World Economic Forum, WEF) w swoim Future of Jobs Report 2025 podkreśla rosnące znaczenie łączenia wiedzy technologicznej z ludzką intuicją oraz umiejętnościami krytycznego myślenia jako kluczowymi dla odniesienia sukcesu zawodowego w gospodarce opartej na wiedzy, szczególnie w rolach związanych z rachunkowością i finansami.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zmienia się rola działów finansowych i księgowych. Kogo szukają pracodawcy?

Rola działów finansowych i księgowych ulega wyraźnej ewolucji. Obok tradycyjnych kompetencji, takich jak znajomość przepisów czy umiejętność tworzenia sprawozdań, rośnie znaczenie zdolności analitycznych, biznesowego myślenia i współpracy międzydziałowej. Kwalifikacje, takie jak CGMA czy tytuł biegłego rewidenta, potwierdzają dziś nie tylko wiedzę techniczną, ale też strategiczne podejście i umiejętność komunikacji. Nowoczesny finansista to partner biznesu – dostarcza analizy, wspiera decyzje i realnie wpływa na kierunek rozwoju firmy” – powiedziała Magdalena Batogowska, Senior Branch Manager, Finance & Legal, Randstad Polska.

W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie zmienność i złożoność są codziennością, pracodawcy coraz częściej poszukują specjalistów ds. finansów, którzy dysponują nie tylko wiedzą techniczną, lecz także umiejętnością krytycznego myślenia, elastycznością i strategiczną intuicją. Kwalifikacja Profesjonalna CGMA jest najlepszym potwierdzeniem tych kompetencji i paszportem do nowych możliwości napędzanych innowacjami, zrównoważonym rozwojem i transformacją cyfrową. Posiadacze tytułu CGMA wyróżniają się na konkurencyjnym rynku pracy i są doceniani za wartość, którą wnoszą” – powiedział Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Pełny raport płacowy oraz informacje o Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA dostępne są na stronie: myfuture.cimaglobal.com/prof

Metodologia: Raport oparto na danych zebranych przez Randstad Polska w latach 2024–2025 w oparciu o procesy rekrutacyjne oraz wywiady telefoniczne z 500 specjalistami finansowymi w Polsce. Dla każdego z pięciu stanowisk przebadano 100 osób (50 z certyfikatem i 50 bez). Zastosowano metody ilościowe (średnia i mediana) oraz jakościowe (wywiady). Uwzględniono wyłącznie stałą część miesięcznego wynagrodzenia brutto, bez premii i składników zmiennych. Wynagrodzenia zaprezentowano z rozróżnieniem na osoby posiadające certyfikaty zawodowe (w tym tytuł CGMA, tytuł biegłego rewidenta oraz inne krajowe i międzynarodowe akredytacje), a także tytuły akademickie, oraz osoby bez takich potwierdzeń.

O The Chartered Institute of Management Accountants
Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest wiodącą i jednocześnie największą na świecie organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA jest organizacją założycielską Association of International Certified Professional Accountants; jego członkowie i kandydaci działają w ponad 150 krajach i terytoriach, pracując w samym sercu biznesu – w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, stale aktualizując swoją Kwalifikację Profesjonalną oraz wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem finansowym.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Jeżeli ma certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej
09 gru 2025

Raport płacowy opracowany na zlecenie The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) przez Randstad Polska pokazuje jasno, że certyfikowani specjaliści ds. finansów w Polsce zarabiają, w zależności od stanowiska, od 16% do 25% więcej niż osoby nieposiadające certyfikatów zawodowych. Analiza objęła 500 specjalistów z obszaru finansów, zatrudnionych na pięciu kluczowych stanowiskach: dyrektor finansowy (CFO), menedżer ds. finansów, główny księgowy, menedżer controllingu oraz kontroler finansowy. Wskazuje ona na istotne różnice w poziomie wynagrodzenia pomiędzy osobami posiadającymi certyfikaty zawodowe, takie jak tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA) nadawany przez CIMA czy kwalifikacja biegłego rewidenta przyznawana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR), a tymi, którzy takich certyfikatów nie posiadają.
Encyklopedia KSeF - wyjaśnienie wszystkich kluczowych pojęć. Niezbędnik dla księgowych i przedsiębiorców (podatników VAT)
09 gru 2025

Encyklopedia KSeF ma w przejrzysty sposób wyjaśnić najważniejsze pojęcia i zasady związane z Krajowym Systemem e-Faktur. Zawiera praktyczne definicje oraz zagadnienia, które pomogą księgowym i przedsiębiorcom bezpiecznie wdrożyć obowiązkowy system e-fakturowania od lutego 2026 r. Treść tej encyklopedii powstała w oparciu o aktualne przepisy, ale też rozważania branżowe na temat najtrudniejszych zagadnień. Celem jest ułatwienie pracy i ograniczenie ryzyka błędów przy prowadzeniu rozliczeń, a także zapoznanie czytelników z nową rzeczywistością. Autorką Encyklopedii KSeF jest Karolina Kasprzyk, ekspert księgowy, Lider Zespołu Księgowego CashDirector S.A. Mamy nadzieję, że ta encyklopedia pozwoli uporządkować najważniejsze informacje o KSeF i ułatwi codzienną pracę z e-fakturami. Zgromadzone tu definicje i wyjaśnienia mogą służyć jako praktyczny przewodnik po KSeF i powinny być pomocne w codziennych obowiązkach i kontaktach z systemem e-faktur.
Rozporządzenie EUDR – nowe obowiązki dla firm od 25 grudnia 2025 r. czy później? Trzy możliwe scenariusze i praktyczne skutki. Jakie zmiany szykuje UE?
09 gru 2025

Czy unijne rozporządzenie EUDR nałoży nowe obowiązki - także na polskie firmy - już od 25 grudnia br., czy też później i w jakim zakresie? Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski pracują bowiem obecnie nad nowelizacją tego rozporządzenia, w szczególności nad wprowadzeniem uproszczeń dla podmiotów w dalszej części łańcucha dostaw oraz ograniczeniem liczby oświadczeń DDS raportowanych w systemie unijnym. Nie jest obecnie jasne, czy w związku z tymi zmianami wejście w życie rozporządzenia się opóźni – a jeżeli tak, to do kiedy. Trzy możliwe scenariusze w tym zakresie omawiają eksperci z CRIDO.
Przełom w podatku od nieruchomości. Nowa interpretacja Ministra pozwala firmom odzyskać miliony
08 gru 2025

Najświeższa interpretacja Ministra Gospodarki i Finansów całkowicie zmienia zasady opodatkowania nieruchomości firmowych. Koniec automatycznego naliczania najwyższych stawek tylko dlatego, że właściciel jest przedsiębiorcą. Dla produkcji, logistyki, handlu i dużych inwestorów to realna szansa na szybkie obniżenie podatku i odzyskanie nadpłat za poprzednie lata.

REKLAMA

Budżet państwa 2026: inflacja, PKB, dochody (podatki), wydatki, deficyt i dług publiczny
05 gru 2025

W dniu 5 grudnia 2025 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2026 rok. Ministerstwo Finansów informuje, że w przyszłym roku wg. prognoz przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 r. produkt krajowy brutto (PKB) wzrośnie realnie o 3,5%, inflacja średnioroczna wyniesie 3,0%, a stopa bezrobocia ukształtuje się na koniec roku na poziomie 5,0%.
Rozliczenie kryptowalut za 2025 r. Najczęstsze błędy, które mogą kosztować Cię fortunę
05 gru 2025

Inwestujesz w kryptowaluty, handlujesz na giełdach albo płacisz nimi za usługi? Uwaga – nawet jeśli nie osiągnąłeś zysku, możesz mieć obowiązek złożenia PIT-38. Polskie przepisy dotyczące walut wirtualnych są precyzyjne, ale pełne pułapek: niewłaściwe udokumentowanie kosztów, błędne ustalenie dochodu czy brak rejestracji działalności mogą skończyć się karami i wysokimi dopłatami podatkowymi. Sprawdź, jak bezpiecznie rozliczyć krypto w 2025 r. i uniknąć kosztownych błędów przed skarbówką.
KSeF w ogniu krytyki. ZPP ostrzega przed ryzykiem dla firm i żąda odsunięcia terminu wdrożenia
09 gru 2025

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców alarmuje, że wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur w obecnym kształcie może poważnie zagrozić działalności wielu firm, szczególnie tych z sektora MŚP. Choć organizacja popiera cyfryzację rozliczeń podatkowych, wskazuje na liczne ryzyka techniczne, organizacyjne oraz naruszenia ochrony danych. ZPP domaga się przesunięcia terminu wdrożenia KSeF i dopracowania systemu, zanim stanie się on obowiązkowy.
Firmy boją się KSeF! Co trzecie MŚP wciąż niegotowe, choć zmiany są nieuniknione
09 gru 2025

Firmy nie są gotowe, a czasu prawie już nie ma. Okazuje się, że ponad jedna trzecia MŚP nie wdrożyła jeszcze Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), choć większość popiera zmianę. Główną przeszkodą nie jest niechęć, lecz chaos informacyjny i brak narzędzi.

REKLAMA

KSeF wchodzi w życie w 2026 r. Przewodnik dla przedsiębiorców i księgowych
04 gru 2025

Od 2026 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Wdrożenie systemu wymaga dostosowania procedur oraz przeszkolenia osób odpowiedzialnych za rozliczenia. Właściwe przygotowanie ułatwiają kursy online Krajowej Izby Księgowych, które krok po kroku wyjaśniają zasady pracy w KSeF. W artykule omawiamy, czym jest KSeF, co się zmieni i jaki kurs wybrać.
W 2026 r. w KSeF pojawią się dokumenty, które będą udawać faktury VAT, czyli „faktury widmo”
09 gru 2025

Dla części czytelników tytuł niniejszego artykułu może być szokujący, ale problem ten sygnalizują co bardziej dociekliwi księgowi. Idzie o co najmniej dwa masowe zdarzenia, które będą mieć miejsce w 2026 roku i latach następnych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA