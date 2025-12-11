Minister energii: Ceny w taryfach prądu na 2026 r. będą zbliżone do poziomu 500 zł/MWh. Będzie zmiana terminu na dopełnienie formalności w sprawie tańszego prądu

Ustawa wydłuży firmom termin składania oświadczeń o korzystaniu z zamrożonej ceny prądu

We miniony wtorek Senat skierował do komisji gospodarki i innowacyjności rządową ustawę o zmianie ustawy w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła w związku poprawką, o charakterze legislacyjnym, którą złożył senator KO Waldy Dzikowski.



Ustawa usprawniająca mechanizmy wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła przedłużała do 30 czerwca 2026 r. termin na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej informacji przez przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o wartości udzielonej im pomocy w związku ze stosowaniem w II połowie 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej, na podstawie przepisów ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023–2025.



Termin na złożenie informacji upłynął 30 czerwca 2025 r. W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że ze względu na ryzyko zwrotu pomocy przez przedsiębiorców, którzy nie dochowają terminu na złożenie informacji, celowe jest jego wydłużenie. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, informacja składana przez firmy jest niezbędna sprzedawcom energii elektrycznej, by mogli zweryfikować, czy taka pomoc publiczna lub pomoc de minimis nie przekracza dopuszczalnych limitów określonych w prawie Unii Europejskiej.



Wiceminister energii Konrad Wojnarowski podczas sejmowych prac nad ustawą informował, że około 50 tys. małych i średnich przedsiębiorców nie złożyło lub nie poprawiło informacji o pomocy, jaką otrzymało w związku z wysokimi cenami energii.



Projekt zawiera też propozycję zmiany umożliwiającą przedsiębiorcy złożenie korekty informacji o pomocy w terminie do 30 czerwca 2026 r., jeżeli przedsiębiorca ten uznał, że ta złożona wcześniej zawierała błędy lub braki formalne.



Po wprowadzeniu zmian trzeba będzie przesunąć termin dla Zarządcy Rozliczeń z 31 grudnia 2026 r. na dzień 31 marca 2027 r. na przekazanie ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczego rozliczenia środków oraz przekazania niewykorzystanych środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Zmiany dot. bonu ciepłowniczego

Projekt noweli obliguje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do niezwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej urzędu gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zaistnieniu na obszarze gminy okoliczności, uniemożliwiających spełnienie przesłanek otrzymania bonu ciepłowniczego, tzn., jeśli na obszarze gminy nie funkcjonuje system ciepłowniczy, z którego dostarczane jest ciepło do gospodarstw domowych, albo jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają 170 zł/GJ netto.



Zaznaczono, że wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożony pomimo zaistnienia tych okoliczności „pozostawia się bez rozpoznania”.



Inny zapis nowelizacji przewiduje, że w ustawie o bonie ciepłowniczym zmieniony zostanie termin drugiego obowiązku publikacji jednoskładnikowej ceny ciepła netto, jaki został nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne w związku z ubieganiem się o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., o który wnioski będą mogły być składane od 1 lipca 2026 r.

Minister Motyka: Ceny w taryfach prądu na 2026 r. będą zbliżone do poziomu 500 zł/MWh

Ceny w taryfach prądu na 2026 r. będą zbliżone do poziomu 500 zł/MWh - ocenia minister energii Miłosz Motyka. "(...) Sytuacja na rynkach hurtowych energii elektrycznej, które mają największy wpływ na poziom cen dla odbiorców końcowych, od dwóch lat pozostaje stabilna, co sukcesywnie przekłada się na coraz niższe ceny energii elektrycznej w zatwierdzanych przez Prezesa URE taryfach dla sprzedawców z urzędu" - napisał Motyka w odpowiedzi na zapytanie poselskie.



"Zrekalkulowane na IV kwartał taryfy wpisują się w długotrwały trend obniżki cen na rynkach hurtowych energii elektrycznej, co pozwala antycypować, iż ceny w taryfach na 2026 r. będą jeszcze niższe i zbliżone do poziomu 500 zł/MWh. W związku z tym Rząd RP nie przewiduje konieczności mrożenia cen energii elektrycznej w 2026 r." - dodał.



W końcu września URE zatwierdził na ostatnie trzy miesiące 2025 r. taryfy na sprzedaż prądu do odbiorców uprawnionych, w tym gospodarstw domowych, spółkom: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót, Tauron. Średnia cena sprzedaży prądu w zatwierdzonych taryfach wyniosła 572,64 zł/MWh, ale dla gospodarstw domowych cena jest zamrożona na poziomie 500 zł/MWh netto.

(PAP)

map/ osz/ab/ drag/