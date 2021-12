Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę

Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.

Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). 3% górną granicą oprocentowania

6 banków poprawiło w ostatnim miesiącu swoją ofertę depozytową – wynika z danych zebranych przez HRE Investments w ramach cyklicznego badania najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. Zmiany dotyczyły oprocentowania albo warunków dodatkowych stawianych przy zakładaniu depozytu (maksymalna kwota lub okres trwania lokaty). I choć nie można nazwać tych ruchów nadmiernie dynamicznymi, to jedno jest pewne – banki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.

Z drugiej strony póki co wciąż najlepsze lokaty, które można dziś założyć w bankach, pozwalają zarobić 2- 3% w skali roku. Problem w tym, że są to oferty szczególnie limitowane – dla nowych klientów, na mniejsze kwoty czy krótki okres. Znacznie więcej propozycji znajdziemy już w przedziale od 1-2%. Stawiane przez banki wymagania w tej grupie są już mniejsze, a zdarzają się nawet oferty bez większych ograniczeń. Znacznie łatwiej znaleźć też w tej grupie rozwiązania, z których mogą skorzystać dotychczasowi, a nie tylko nowi klienci.

Trzeba mieć przy tym świadomość, że część instytucji położyła też nacisk na zatrzymanie dotychczasowych klientów i to im najpierw proponują lepsze warunki depozytów. Takie oferty „utrzymaniowe” siłą rzeczy nie trafiły do naszego zestawienia. Z tego wynika prosta rada - jeśli akurat kończą Ci się lokaty w jakimś banku, to zanim przeniesiesz pieniądze do innej instytucji, sprawdź czy ta obecna nie chce przypadkiem powalczyć o Twoje oszczędności.

W naszym rankingu zbieramy co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Skupiamy się na takich, w ramach których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). I choć przyjmujemy oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), to robimy to tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Standardowe oprocentowanie lokat wciąż znacznie poniżej 1%

Trzeba mieć przy tym świadomość, że przeciętna oferta, którą znajdziemy w banku może znacznie odbiegać od tych najlepszych, którymi chwalą się dziś banki. Dane NBP pokazują bowiem, że średnie oprocentowanie lokat zakładanych w październiku opiewało na zaledwie 0,35% w skali roku. To i tak więcej niż we wrześniu (0,29%) czy sierpniu (0,23%).

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe Nazwa banku Nazwa produktu Oprocen- towanie w skali roku Max kwota z danym oprocen- towaniem Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania Oferta dla nowych klientów lub środków? Wymagane produkty dodatkowe Nest Bank Rodzinne oszczędności (rodzina 3-os.) 0,001% + bonus 3% (bez PIT) wpłata do 600 zł miesięcznie 5-15 lat, ale można zamknąć wcześniej nie konto Nest Bank Lokata Witaj 1,5%/ 3,0% 10 tys. zł 3 lub 6 miesięcy tak konto Bank Millennium Lubię, to polecam 2,00% 25 tys. zł 3 miesiące tak konto Getin Noble Bank Bonus za aktywność 2,00% 10 tys. zł 12 miesięcy tak konto Getin Noble Bank Lokata Mobilna na Start 2,00% 10 tys. zł 2 miesiące nie aplikacja mobilna mBank Moje cele – oferta prom. 1,80% 10 tys. zł 3 miesiące nie konto Inbank Lokata 1,65% 50 tys. zł 12 miesięcy nie - Credit Agricole Rachunek Oszczędzam 1,50% 50 tys. zł 3 miesiące tak konto Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe 1,50% 100 tys. zł 3 miesiące nie konto Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit 1,25% 50 tys. zł 62 dni tak konto Santander Lokata mobilna 1,00% 20 tys. zł 4 miesiące nie aplikacja mobilna Aion Bank Aion (light) Oszczędności 1,00% bez limitu opr. zmienne nie aplikacja mobilna Alior Bank Korzyść do Konta Jakże Osobistego 1,00% 10 tys. zł do 31.12.2021 nie konto, karta mBank Lokata dla nowych klientów 1,00% 10 tys. zł 3 miesiące tak konto ING Bank Śląski OKO 1,00% 50 tys. zł opr. zmienne nie konto Santander Consumer Bank Rachunek oszczędnościowy 0,70% 200 tys. zł do 26.01.2022 tak - Toyota Bank PL Lokata Plus 0,70% 10 x 40 tys. zł 12 miesięcy nie konto Bank Millennium Lokata Mobilna 0,50% 10 tys. zł 3 miesiące nie konto BOŚ Ekolokata Promocyjna 0,50% 500 tys. zł 6 miesięcy nie - BFF Lokata Facto 0,01% bez limitu 3 miesiące nie konto BNP Paribas Lokata Standardowa 0,01% bez limitu 1-12 miesięcy nie Konto lub RO Bank Pekao Konto oszczędnościowe 0,01% bez limitu opr. zmienne nie konto Bank Pocztowy Konto oszczędnościowe 0,01% bez limitu opr. zmienne nie - PKO BP Lokata 0,01% bez limitu 3 miesiące nie - Opracowanie HRE Investments na podstawie danych z banków (termin nadsyłania informacji 29.11.2021) i stron internetowych banków

Decyzję o kierunku zmian podjęła RPP

Nie powinno ulegać wątpliwości, że wyższe zwroty na lokatach są konsekwencją decyzji podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, że grono to nieoczekiwanie w październiku zdecydowało o podniesieniu podstawowej stopy procentowej z 0,1% do 0,5%. Z kontynuacją tych zmian mieliśmy do czynienia w listopadzie. Tym razem podwyżka opiewała na 0,75 pkt. proc. W grudniu Rada znowu zbierze się, aby zadecydować o koszcie pieniądza w Polsce. Spektrum możliwości jest bardzo szerokie. Większość obserwatorów spodziewa się podwyżki – o od 0,5 pkt. proc. do nawet 1 pkt. proc. Pojawiają się jednak głosy, że Rada możne pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Która z frakcji zdobędzie większe poparcie dowiemy się dopiero 8 grudnia 2021 roku. Nawet jednak gdyby nieoczekiwanie stopy procentowe miały pozostać na niezmienionym poziomie, to i tak w kolejnych miesiącach czekałaby nas seria podwyżek oprocentowania w bankach. W efekcie docelowo można spodziewać się, że oprocentowanie przeciętnej rocznej lokaty zbliżyłoby się z okoli 0,1-0,2% do prawie 1%.

Najgorsze straty dają kończące się lokaty

Powiedzmy sobie szczerze – nie jest to pocieszenie dla oszczędzających, którzy dziś korzystają z lokat dających promile. Wstępne dane GUS sugerują przecież, że inflacja sięgnęła w listopadzie już 7,7%. Z punktu widzenia oszczędzających oznacza to, że ich kapitał stracił na wartości około 7-7,5%. Jedyną nadzieją jest to, że zgodnie z przewidywaniami po szczycie inflacji na początku 2022 roku, w kolejnych miesiącach wzrosty cen w sklepach, na stacjach benzynowych czy punktach usługowych będą już wolniejsze. Póki co bowiem w bankach możemy liczyć na kosmetyczne podwyżki oprocentowania. Można powiedzieć, że będą one bardziej ewolucyjne niż rewolucyjne.

Oczywiście po wielu miesiącach bardzo słabych ofert lokat nie jest wykluczone, że w obliczu powoli rosnących zwrotów z depozytów, trochę więcej oszczędności popłynie do banków. Historycznie rzecz biorąc jest to naturalne zachowanie. Wiele osób docenia przecież bezpieczeństwo i łatwy dostęp do środków zdeponowanych w bankach i to niezależnie od tego czy realnie na tym tracą czy nie. Powód jest prosty – bezpieczeństwo. Rodzime banki przez lata dowodziły bowiem, że można na nich polegać. To dlatego zaufanie do nich może być wyższe niż do instytucji np. na Cyprze czy w Grecji, gdzie nie tylko dostęp do środków potrafił być okresowo blokowany, ale nawet oszczędności poddawano nacjonalizacji.

Bartosz Turek, Oskar Sękowski, HRE Investments