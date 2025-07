Raz w roku wakacje od płacenia składek. Budżet państwa zapłaci za ciebie. ZUS przypomina kto ma prawo do tej ulgi i jak ją uzyskać w 2025 roku

Wakacje składkowe - na czym polegają

Wakacje składkowe to realna ulga, z której przedsiębiorca może skorzystać raz w roku – przez jeden wybrany miesiąc. W tym czasie nie opłaca on za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Składki za ten okres finansowane są z budżetu państwa i – co najważniejsze – uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury oraz renty. Przedsiębiorca zachowuje w tym czasie ciągłość ubezpieczenia. W trakcie wakacji składkowych przedsiębiorca może nadal prowadzić działalność, osiągać przychody i wystawiać faktury. Może również zdecydować się na urlop - wybór należy do niego.



– To szansa na realne obniżenie kosztów prowadzenia działalności, bez ryzyka utraty ciągłości ubezpieczenia czy prawa do zasiłków – podkreśla Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



Zwolnienie obejmuje składki naliczane od najniższej obowiązującej podstawy. W praktyce oznacza to, że jeśli przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki, budżet państwa pokryje je w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pełnych składek ZUS, podstawą do zwolnienia jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że w czasie wakacji składkowych nadal obowiązuje konieczność opłacania składki zdrowotnej oraz wszystkich składek za pracowników, zleceniobiorców i osoby współpracujące.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych? Warunki w 2025 roku

Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniający maksymalnie 9 osób, czyli tzw. mikroprzedsiębiorcy, a także komornicy sądowi. Warunkiem uzyskania zwolnienia ze składek jest spełnienie określonych warunków.



Po pierwsze, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez co najmniej jeden dzień. Ponadto, w tym samym miesiącu łączna liczba osób zgłoszonych przez niego do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych, wypadkowego) lub zdrowotnego – wliczając w to samego przedsiębiorcę – nie może przekraczać dziesięciu.



Kolejnym warunkiem jest, aby w ciągu dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku przedsiębiorca nie osiągał przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jego przychód w co najmniej jednym z tych lat nie przekroczył równowartości 2 milionów euro w złotych.



Ponadto, w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku, w którym jest on składany (do dnia złożenia), przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakresie tożsamym z obecną działalnością.



Jeśli osoba ubiegająca się o wakacje składkowe jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, może zostać zwolniona z opłacania składki na to ubezpieczenie, pod warunkiem że była nim objęta co najmniej przez jeden dzień w miesiącu przed złożeniem wniosku oraz w miesiącu, którego wniosek dotyczy.



Konieczne jest również posiadanie dostępnego limitu pomocy de minimis w wysokości co najmniej równej kwocie składek, z których ma nastąpić zwolnienie. Łączna wartość pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w ciągu ostatnich trzech lat nie może przekroczyć równowartości 300 tysięcy euro.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wakacje składkowe (formularz RWS) można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez swój profil płatnika na PUE/eZUS. Należy to zrobić w miesiącu poprzedzającym planowany miesiąc skorzystania z ulgi. Na przykład, aby uzyskać zwolnienie za lipiec, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca czerwca.



Z możliwości tej mogą skorzystać również wspólnicy spółek cywilnych, pod warunkiem, że złożą wniosek ze swojego indywidualnego konta płatnika na PUE/eZUS, a nie z profilu spółki, której są wspólnikami.



Informację o przyznaniu lub odmowie ulgi przedsiębiorca znajdzie na swoim profilu na PUE/eZUS. Zakład dodatkowo powiadomi go e-mailem lub SMS-em, jeśli takie dane są podane na koncie. Jeśli ulga zostanie przyznana tylko częściowo albo ZUS odmówi jej przyznania, zostanie wydana decyzja – również dostępna na PUE/eZUS. Od decyzji można odwołać się do sądu, za pośrednictwem ZUS-u.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim