Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Pracownik » Rozliczanie kilometrówek od aut elektrycznych: jest stanowisko Ministra Finansów i zapowiedź zmian w przepisach

Rozliczanie kilometrówek od aut elektrycznych: jest stanowisko Ministra Finansów i zapowiedź zmian w przepisach

08 sierpnia 2025, 10:05
Paweł Huczko
Paweł Huczko
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa
Rozliczanie kilometrówek od aut elektrycznych: jest stanowisko Ministra Finansów i zapowiedź zmian w przepisach
Paweł Huczko
zasoby własne

Pieniądze, jakie pracodawca przekazuje pracownikowi tytułem zwrotu kosztów używania samochodu elektrycznego do celów służbowych, stanowią przychód pracownika i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wydatki takie nie są też kosztem przedsiębiorcy (pracodawcy). Takie jest stanowisko Ministra Finansów zaprezentowane w odpowiedzi wiceministra finansów Jarosława Nenemana na interpelację poselską. Jednocześnie w interpelacji poinformowano, że Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zmiany te mają pozwolić na wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, a także napędzanych wodorem, czy też zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Jak rozliczać kilometrówki w przypadku aut elektrycznych - interpelacja poselska do Ministra Finansów

W interpelacji poselskiej do ministra finansów, jeden z posłów zwrócił pod koniec czerwca 2025 r. uwagę na problem rozliczania tzw. kilometrówki w przypadku pojazdów elektrycznych.

Poseł wskazał, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, stawki zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych uzależnione są od pojemności silnika, co wprost nie uwzględnia pojazdów elektrycznych. W efekcie powstała luka interpretacyjna – jedni przyjmują stawkę 0,89 zł/km jako odpowiednik dla silnika do 900 cm3, inni twierdzą, że brak jednoznacznych regulacji pozwala na pełną swobodę ustalania stawek (np. w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT).

W związku z tym problemem poseł zadał następujące pytania:

1) Czy Ministerstwo Finansów planuje jednoznaczne uregulowanie kwestii rozliczania tzw. kilometrówki dla pojazdów elektrycznych?
2) Czy w ocenie Pana Ministra stawka 0,89 zł/km jest prawidłowa w przypadku pojazdów elektrycznych?
3) Czy resort dopuszcza możliwość rozliczania kosztów przejazdów służbowych samochodami elektrycznymi w oparciu o wyższe stawki, w przypadku gdy rzeczywiste koszty użytkowania pojazdu (np. leasing, ładowanie, ubezpieczenie) to uzasadniają?
4) Czy dopuszczalne jest stosowanie nielimitowanego zwrotu kosztów (bez stosowania limitów kilometrów) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, jeśli strony uzgodnią taką formę rozliczenia?

Obecne zasady rozliczania podatkowego kwot zwracanych pracownikom przez pracodawców z tytułu wykorzystywania prywatnych aut do celów służbowych

W dniu 17 lipca 2025 r. odpowiedzi na tę interpelację udzielił (z upoważnienia Ministra Finansów) Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Na wstępie minister przypomniał, że przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ustawa o PIT) nie regulują zasad rozliczania tzw. kilometrówki w odniesieniu do samochodów, w tym także do samochodów o napędzie elektrycznym.

Ustawa PIT w odniesieniu do wykorzystywania prywatnych aut do celów służbowych przewiduje unormowania w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwracanych pracownikom kwot z tego tytułu, jak również zaliczania takich wydatków ponoszonych przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodów.

Wspomniane zwolnienie przedmiotowe zostało uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że wolny od podatku dochodowego jest:
zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Zdaniem Ministra Finansów, z ww. przepisu wynika, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych korzysta ze zwolnienia podatkowego:
1) jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw, czyli z tzw. pragmatyk służbowych,
2) do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Te "odrębne przepisy", do których odwołuje się ww. przepis, to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia. Mają być uwzględnione też auta o napędzie elektrycznym, hybrydowym, napędzane wodorem i innymi alternatywnymi źródłami energii

Minister finansów zacytował też stanowisko Ministra Infrastruktury (pismo nr DTD-8-1.054.6.2025 z 15 lipca 2025 r.) w tej sprawie, o które poprosił Minister Finansów. Minister Infrastruktury w tym piśmie wyjaśnił m.in.:

(…) obowiązujące przepisy prawa nie regulują kwestii zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych o napędzie elektrycznym niebędących własnością pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271, z późn. zm.) umożliwia dokonanie takiego zwrotu jedynie w odniesieniu do pojazdów o napędzie spalinowym, uzależniając jego wysokość od pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego.

Mając jednak na uwadze liczne postulaty obywateli oraz rosnącą liczbę rejestracji samochodów osobowych o napędzie elektrycznym, w resorcie infrastruktury rozpoczęte zostały prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, a także napędzanych wodorem, czy też zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Powyższe prace mają związek z koniecznością zmiany delegacji ustawowej zawartej w art. 34 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2024 poz. 1539), dalej „ustawy”. Podstawowym celem projektowanej nowelizacji jest umożliwienie wydania aktu wykonawczego określającego zasady dokonania zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych o napędzie elektrycznym niebędących własnością pracodawcy.

Mając na uwadze konieczność pilnego wprowadzenia niezbędnych zmian w art. 34a ustawy, we wskazanym wyżej zakresie, podjęto decyzję o włączeniu przedmiotowych regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD18).

Pismem z dniu 9 lipca 2025 r. skierowanym do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, stosownie do postanowień § 58 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2024 r. poz. 806 oraz z 2025 r. poz. 408), zwrócono się z prośbą o przedłożenie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD18) wraz z załącznikami do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów na najbliższym posiedzeniu. Zgodnie z porządkiem obrad SKRM w dniu 17 lipca 2025 r. ww. projekt ustawy ma zostać poddany pod obrady tego komitetu.

Warto dodać, że ww. projekt ustawy zmienił nieco nazwę, która aktualnie brzmi: "Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy – Prawo przewozowe". Projekt ten jeszcze nie trafił do Sejmu.

Trudno obecnie wskazać, kiedy wyżej zapowiadane zmiany wejdą w życie. Ministerstwo Infrastruktury nie wskazało żadnego konkretnego terminu.

Minister Finansów: zwrot kosztów pracownikowi za używanie auta elektrycznego do celów służbowych jest opodatkowane PIT

Minister Finansów uznaje zatem obecnie (tak jak Minister Infrastruktury), że omawiane ww. rozporządzenie – warunkujące zastosowanie zwolnienia podatkowego – nie ma zastosowania do zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych o napędzie elektrycznym niebędących własnością pracodawcy.

Dlatego też - zdaniem MF - taki zwrot stanowi dla podatnika (pracownika) podlegający opodatkowaniu przychód. Wynika to z postanowień art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, który stanowi, że:
Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Koszty uzyskania przychodów

Ponadto, zdaniem Ministra Finansów, wydatki pracodawcy z tego tytułu, tj. zwrot kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych o napędzie elektrycznym nie mieści się w dyspozycji w art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy PIT normującym limit możliwych do zastosowania przez przedsiębiorcę kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy o PIT, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności:
a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
b) w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
- określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

I w tym przypadku "odrębne przepisy", do których odwołuje się art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy o PIT, to ww. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Minister Finansów podkreślił, że także w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów, rozporządzenie to nie ma zastosowania do samochodów osobowych o napędzie elektrycznym.

Minister Finansów ponadto wskazał, że analogiczne regulacje w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności zawiera w art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki z tego tytułu są kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy PIT (art. 15 ust. 1 ustawy CIT), zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 ustawy CIT), tj. kosztów, które nie są uznawane za koszty.

Zatem - jak podkreślił końcowo Minister Finansów - zakres przepisów podatkowych normujących zwolnienie przedmiotowe, jak i możliwość zastosowania przez przedsiębiorców kosztów podatkowych w istocie zależą od postanowień odrębnych unormowań leżących we właściwości resortu infrastruktury. Jak wynika natomiast z cytowanych na wstępie informacji Ministra Infrastruktury omawiany stan prawny ma ulec w niedługim czasie zmianie - co najprawdopodobniej pozwoli na stosowanie korzystniejszych przepisów podatkowych wobec pracowników używających swoje prywatne auta elektryczne czy hybrydowe (a także napędzane innymi alternatywnymi źródłami energii) do celów służbowych, a także wobec pracodawców zwracających pracownikom te wydatki.

Źródło: Interpelacja poselska nr 10568 w sprawie rozliczania kilometrówek w przypadku aut elektrycznych

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
