Limit 10 tys. złotych w KSeF – ratunek czy pułapka dla mikrofirm?

Od 1 kwietnia 2026 roku w życie wejdzie obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF), który obejmie także najmniejsze firmy. Mikroprzedsiębiorcy o obrotach poniżej 10 tys. zł miesięcznie dostali czas do końca roku, jednak – jak alarmują posłowie i sami przedsiębiorcy – tak niski limit może okazać się pułapką zamiast realnej pomocy. Jest spór o wysokość progu!

Od 1 kwietnia 2026 roku rusza drugi etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). System obejmie absolutnie wszystkich – od największych koncernów i spółek giełdowych, aż po małe, rodzinne biznesy. To krok milowy w historii polskich finansów, ale też ogromne wyzwanie, szczególnie dla najmniejszych.

Jedyną grupą, która otrzymała jeszcze kilka dodatkowych miesięcy na dostosowanie się, są mikroprzedsiębiorcy osiągający miesięczne obroty poniżej 10 tys. zł. Oni będą mogli odetchnąć do końca 2026 roku. Ale czy ten próg nie jest ustawiony zbyt nisko? Czy 10 tys. zł rzeczywiście odzwierciedla realia prowadzenia najmniejszej działalności gospodarczej w Polsce? Poseł Artur Jarosław Łącki uważa, że nie. W swojej interpelacji nr 12046 skierowanej do ministra finansów i gospodarki alarmuje, że tak niski limit zamiast chronić mikrofirmy, w praktyce pogrąży je w dodatkowych problemach.

KSeF z limitem 10 tysięcy złotych miesięcznie. „Rachunek za wynajem lokalu czy zakup towaru może już przekroczyć ten próg”

Poseł Łącki w swojej interpelacji nie owija w bawełnę. Podkreśla, że 10 tys. zł miesięcznie to kwota, która w warunkach prowadzenia nawet najmniejszej działalności jest po prostu zbyt mała. Pisze: „W mojej ocenie, a także w opinii wielu przedsiębiorców, ustawienie limitu na tak niskim poziomie (10 tys. zł miesięcznie) jest dalece niewystarczające. W praktyce nie odpowiada on realiom prowadzenia nawet najmniejszej działalności gospodarczej. Rachunek za wynajem lokalu, podstawowe koszty energii czy zakupu towaru mogą już przekroczyć ten próg. W rezultacie, liczne mikrofirmy rodzinne zostaną zmuszone do wcześniejszego wejścia w system, co rodzi obawy o brak przygotowania technicznego i finansowego.”

Tym samym jasno wskazuje, że limit 10 tys. zł może okazać się pułapką – zamiast chronić najmniejszych, zmusi ich do szybkiego wejścia w system, na które nie będą gotowi ani technicznie, ani finansowo. Dlatego poseł apeluje o podniesienie progu do 20 tys. zł miesięcznie. Jak twierdzi: „Zasadne byłoby rozważenie podniesienia tego limitu do poziomu co najmniej 20 tys. zł miesięcznie, aby rzeczywiście chronić najmniejszych i najbardziej wrażliwych przedsiębiorców.”

REKLAMA

Instrukcje krok po kroku do KSeF – klucz do przetrwania najmniejszych biznesów

Drugim filarem interpelacji stała się potrzeba stworzenia jasnych i praktycznych instrukcji obsługi KSeF. Poseł ostrzega, że brak takich materiałów może sparaliżować pracę małych firm, które często nie korzystają z pomocy biur rachunkowych.

„Równocześnie chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę przygotowania jasnych i przystępnych instruktaży krok po kroku („step by step”) dla przedsiębiorców, którzy będą musieli korzystać z KSeF. Obawy w tym zakresie zgłaszają szczególnie właściciele małych firm, często bez zaplecza księgowego, dla których brak praktycznego wsparcia może oznaczać poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu.” Tu pojawia się konkretna lista potrzeb przedsiębiorców:

materiały wideo pokazujące proces logowania, wystawiania i odbierania faktur,

pokazujące proces logowania, wystawiania i odbierania faktur, przewodniki PDF pełne obrazków i instrukcji krok po kroku,

pełne obrazków i instrukcji krok po kroku, szkolenia online i stacjonarne, w trakcie których przedsiębiorca może zadać pytanie ekspertowi.

Poseł nie ukrywa, że bez takich narzędzi najmniejsi mogą poczuć się „wrzuceni na głęboką wodę”.

Pytania posła Łąckiego do ministra finansów

Interpelacja kończy się trzema pytaniami w zakresie KSeF, które dziś zadaje sobie wielu przedsiębiorców w całej Polsce:

Czy Ministerstwo Finansów rozważa podniesienie limitu miesięcznych obrotów z 10 tys. zł do 20 tys. zł, aby faktycznie zabezpieczyć interesy najmniejszych przedsiębiorców? Czy zostały już przygotowane, lub czy planuje się przygotować, praktyczne instruktaże i poradniki krok po kroku dla przedsiębiorców wdrażających KSeF? Jeśli tak – w jakiej formie (np. materiały wideo, przewodniki PDF, szkolenia online) oraz kiedy zostaną udostępnione? W jaki sposób ministerstwo zamierza wesprzeć przedsiębiorców w pierwszych miesiącach obowiązywania systemu, aby uniknąć chaosu i paraliżu administracyjno-finansowego w małych firmach?

Ministerstwo Finansów: limit w KSeF zostaje na poziomie 10 tys. zł

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Ministerstwo Finansów, ustami podsekretarza stanu Jarosława Nenemana, odpowiedziało bardzo jednoznacznie: limit 10 tys. zł pozostaje bez zmian.

„Zgodnie z art. 145m ust. 1 ustawy (…) podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej, jeżeli łączna wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku u tych podatników udokumentowana tymi fakturami wystawionymi w danym miesiącu jest mniejsza lub równa 10 000 zł. (…) Wprowadzenie kryterium 10 000 zł (…) jest realizacją tego celu. Nie jest zatem rozważane podniesienie limitu z 10 000 na 20 000 zł.”

To jednoznaczny sygnał: najmniejsze firmy mogą liczyć na „ulgę” tylko do tego progu i nic więcej. Resort uzasadnia decyzję tym, że 10 tys. zł odpowiada rzeczywiście „niewielkiej wartości sprzedaży”. Ale dla wielu przedsiębiorców ta odpowiedź może brzmieć jak zimny prysznic.

Ministerstwo obiecuje wsparcie – gdzie szukać pomocy?

Nie oznacza to jednak, że ministerstwo nie planuje wsparcia. Wręcz przeciwnie, odpowiedź Nenemana pełna jest zapowiedzi działań edukacyjnych i informacyjnych. Wskazano m.in., że wszystkie kluczowe materiały znajdują się już na stronie ksef.podatki.gov.pl. Resort wymienia szczegółowo, co jest dostępne:

informacje ogólne o KSeF 2.0 – podstawy prawne, terminy, tryby wystawiania faktur,

dokumentacja techniczna API dla integratorów,

informacje o strukturze logicznej FA(3), obowiązującej od lutego 2026 r.,

broszury i grafiki w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Ministerstwo zapowiada również publikację najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz specjalnego Podręcznika KSeF 2.0, który ma być „biblią” przedsiębiorcy w nowym systemie.

Szkolenia, aplikacje, infolinia – jak ministerstwo chce uniknąć chaosu z KSeF?

Kolejny element odpowiedzi ministerstwa to plan działań informacyjnych. W lipcu i sierpniu odbyły się już „Letnie spotkania informacyjne o KSeF. Bądź na bieżąco”. Od września ruszyły „Środy z KSeF” – cykl szkoleń w każdym województwie, który potrwa do połowy grudnia. Podczas zajęć przedsiębiorcy dowiedzą się, jak:

wystawiać i odbierać faktury,

pobierać certyfikaty,

korzystać z aplikacji Podatnika KSeF i Aplikacji Mobilnej KSeF.

Resort podkreśla też znaczenie darmowych narzędzi, takich jak e-mikrofirma czy aplikacje mobilne, które mają być dostosowane do wersji KSeF 2.0. Dzięki nim najmniejsze firmy nie będą musiały kupować drogich programów księgowych.

Na początku 2025 roku uruchomiono również infolinię KAS do spraw KSeF. Konsultanci udzielają wsparcia telefonicznego w kwestiach technicznych i merytorycznych. Oprócz tego dostępny jest formularz kontaktowy, chat na stronie KSeF, a w przyszłości – także możliwość umówienia się na wizytę w urzędzie skarbowym, gdzie urzędnicy mają osobiście pomóc w obsłudze systemu.