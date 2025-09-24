REKLAMA

Ulgi i odliczenia » Ulga dla młodych w PIT jest wykorzystywana przez oszustów. Studenci i uczniowie wciągani w podatkowe szwindle

Ulga dla młodych w PIT jest wykorzystywana przez oszustów. Studenci i uczniowie wciągani w podatkowe szwindle

24 września 2025, 17:14
Ulga dla młodych w PIT jest wykorzystywana przez oszustów. Studenci i uczniowie wciągani w podatkowe szwindle
Ulga dla młodych w PIT jest wykorzystywana przez oszustów. Studenci i uczniowie wciągani w podatkowe szwindle
Coraz częściej osoby poniżej 26. roku życia, korzystające z ulgi podatkowej i zwolnień ze składek ZUS, stają się łatwym celem dla nieuczciwych firm. W zamian za szybki zarobek młodzi podpisują fikcyjne rachunki, narażając się na konsekwencje finansowe i karne. Monika Piątkowska – doradczyni podatkowa fillup.pl ostrzega: z pozoru niewinna „przysługa” może rzutować na całą przyszłą karierę zawodową.

Ulga dla młodych narzędziem w rękach oszustów

Organy podatkowe podają, że w toku przeprowadzanych kontroli wykryto zjawisko związane z wykorzystywaniem osób poniżej 26. roku życia, posiadających status studenta lub ucznia i w związku tym zwolnionych z opłacania składek ZUS i podatku dochodowego. Osoby takie, w zamian za umówioną kwotę pieniędzy, wystawiają lub tylko podpisują przygotowane już rachunki, dotyczące umów zlecenia za fikcyjne usługi.

Jak wskazuje KAS opisując przebieg wyłudzenia: młode, często nieświadome osoby nakłaniane są do poświadczania nieprawdy w dokumentach i wystawiania fikcyjnych rachunków, które służą potem nieuczciwym firmom do obniżania zobowiązań podatkowych. Proceder wykorzystuje przy tym ulgę dla młodych, czyli ulgę dla osób do 26. roku życia. Zgodnie z jej założeniami przychody młodych podatników są zwolnione z opodatkowania do kwoty 85 528 zł, do tego dochodzi kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. Zatem, osoby do 26. roku życia nie zapłacą złotówki podatku jeśli ich przychód nie przekroczy łącznie tych dwóch kwot.

– Fiskus wykrył przypadki wystawiania rachunków m.in. za obsługę korespondencji elektronicznej, pozyskiwanie klientów, redagowanie tekstów, przygotowanie baz firm, prace biurowe, porządkowe oraz usługi graficzne i informatyczne. Pojedyncze rachunki wystawiane były na różne kwoty, jednak w praktycznie każdym przypadku, dana osoba w skali roku nie przekraczała kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradczyni podatkowa fillup.pl i e-pity.pl

KAS podkreśla, że za fikcyjne rachunki młodzi otrzymywali zapłatę zawsze w gotówce. Dokumenty te pozwalały firmom zawyżać koszty prowadzenia działalności, a tym samym płacić niższy podatek dochodowy.

Udział w oszustwie może mieć surowe konsekwencje - podatkowe i karne

Młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczają na ścieżkę kariery zawodowej, często nie zdają sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje mogą wywołać ich działania. Kierując się chęcią szybkiego zarobku, mogą zostać uwikłani w proceder, który skutkować będzie nie tylko obowiązkiem zwrotu wyłudzonego podatku. Takie działania rodzą też konsekwencje na gruncie karnym – przestrzega Monika Piątkowska z fillup.pl.

Młodzi ludzie, wkraczając w dorosłe życie, często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich decyzji. Lekkomyślne działania mogą ciążyć im przez wiele lat, np. w postaci statusu osoby karanej, jeśli zostanie wykryte oszustwo podatkowe. Brak doświadczenia i chęć szybkiego zarobku sprawiają, że młodzi stają się łatwym celem dla oszustów. W takich sytuacjach szczególnie ważna jest rola rodziców. Podobnie jak uczymy dzieci samodzielności i odpowiedzialności, warto też zadbać, aby znały swoje prawa i obowiązki podatkowe oraz konsekwencje ich naruszenia.

pi

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Ulga dla młodych w PIT jest wykorzystywana przez oszustów. Studenci i uczniowie wciągani w podatkowe szwindle
24 wrz 2025

Coraz częściej osoby poniżej 26. roku życia, korzystające z ulgi podatkowej i zwolnień ze składek ZUS, stają się łatwym celem dla nieuczciwych firm. W zamian za szybki zarobek młodzi podpisują fikcyjne rachunki, narażając się na konsekwencje finansowe i karne. Monika Piątkowska – doradczyni podatkowa fillup.pl ostrzega: z pozoru niewinna „przysługa” może rzutować na całą przyszłą karierę zawodową.
