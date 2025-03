Rozliczenie PIT osób do 26 roku życia. Do 85.528 zł bez podatku i obowiązku składania PIT-a. Nie wszystkie przychody są zwolnione

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przypominają kiedy podatnikom do 26. roku życia przysługuje tzw. ulga dla młodych oraz jak powinni rozliczyć podatek gdy prowadzą własną działalność gospodarczą albo pracują za granicą.

Sezon PIT-owy 2025 startuje już za chwilę

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają - co do zasady - obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe 2024 r. Ale nie wszyscy. Niektórzy są zwolnieni z podatku i obowiązku składania PIT-a.

Ulga dla młodych - czyli zwolnienie podatkowe

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, zwolnione z tego podatku są przychody:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcą (np. spółką albo osobą prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą),

c) z praktyki absolwenckiej - odbywanej zgodnie z ustawą z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),

d) ze stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

e) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.



A zatem od przychodów do 85 528 zł uzyskanych w 2024 r. nie trzeba płacić podatku dochodowego ani składać w 2025 roku zeznania podatkowego - jeżeli dany podatnik nie miał innych (nie zwolnionych z podatku) dochodów w 2024 roku).



Warto pamiętać, że omawiane zwolnienie (zwane też czasem "ulgą dla młodych") nie obejmuje przychodów z działalności gospodarczej. Zatem jeżeli młoda osoba przed 26 rokiem życia osiągnęła w 2024 roku przychody z działalności gospodarczej, to podlegają one - co do zasady - opodatkowaniu i trzeba je wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.



Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w objaśnieniach, omawiane zwolnienie dotyczy przychodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa, określona w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. A warunek wieku musi być spełniony na moment uzyskania przychodów, włącznie z dniem 26. urodzin. Czyli zwolnione są z podatku do ww. limitu kwoty przychodu otrzymane w 2024 r. do dnia 26. urodzin (o ile ten dzień miał miejsce w zeszłym roku).



Ministerstwo Finansów informuje też, że ulga dla młodych e obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeśli oprócz ulgi dla młodych dana osoba korzysta z innych tzw. „zerowych ulg”, np. z ulgi na powrót - to przychody zwolnione na podstawie każdej z tych ulg nie mogą łącznie przekroczyć 85 528 zł.

Kiedy podatnik do 26. roku życia musi złożyć zeznanie podatkowe?

Ministerstwo Finansów informuje, że podatnik do 26. roku życia musi złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 albo PIT-37), jeśli wystąpiły dodatkowe okoliczności, np.:

- oprócz przychodów objętych ulgą uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu, np. przychody z działalności gospodarczej, z umowy o dzieło, z renty,

- ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku,

- chce skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił od przychodów objętych ulgą,

- ma obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utracił prawo.



Jeżeli taka osoba składa zeznanie podatkowe (PIT-36, PIT-37), to informacyjnie musi w nim wykazać również przychody objęte ulgą dla młodych.



Oczywiście trzeba złożyć zeznanie podatkowe i opodatkować przychody, które nie korzystają ze zwolnienia jeżeli w rozliczanym roku podatkowym (2024):

- podatnik miał mniej niż 26 lat ale zarobił więcej niż 85 528 zł (chodzi o ww. przychody opodatkowane wg skali podatkowej) – bowiem nadwyżka ponad 85 528 zł podlega opodatkowaniu;

- podatnik skończył 26 lat – przychody, które uzyskał po ukończeniu 26 lat życie nie są zwolnione i podlegają opodatkowaniu.



Ministerstwo Finansów wyjaśnia także, że podatnik do 26. roku życia powinien złożyć zeznanie podatkowe również wtedy gdy:

- płatnik na wniosek tego podatnika w trakcie roku pobierał zaliczki na podatek;

- na nazwisko podatnika była zarejestrowana działalność gospodarcza lub działy specjalne produkcji rolnej;

- podatnik był wspólnikiem spółki osobowej (np. cywilnej).



Ministerstwo Finansów wskazuje, że najszybciej i najprościej można złożyć roczne zeznanie podatkowe w usłudze Twój e-PIT.

Z jakich odliczeń podatkowych może skorzystać podatnik do 26. roku życia

Jeśli podatnikowi przysługuje ulga na dzieci, a w 2024 roku uzyskał wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, to ma prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił od przychodów objętych ulgą dla młodych.

Ministerstwo Finansów zwraca też uwagę, że składki na ubezpieczenie społeczne, które taki podatnik do 26. roku życia zapłacił od przychodu zwolnionego (w tym ulgi dla młodych) nie podlegają odliczeniu od dochodu. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne można wykorzystać tylko do „dodatkowego zwrotu” z ulgi na dzieci.

Jak już wspomniano wyżej, gdy w rozliczanym roku podatkowym (2024) oprócz przychodów objętych ulgą dla młodych podatnik do 26. roku życia uzyskał inne przychody podlegające opodatkowaniu, to ma obowiązek się z tego rozliczyć i złożyć PIT-37 albo PIT-36. W takiej sytuacji od tych opodatkowanych przychodów (dochodów) może korzystać ze wszystkich dostępnych ulgi podatkowych (np. ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna i inne).