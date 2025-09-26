REKLAMA

Czy można edytować fakturę w KSeF?

Czy można edytować fakturę w KSeF?

26 września 2025, 15:15
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Faktura w KSeF: czy można ją poprawić po wysłaniu?
Faktura w KSeF: czy można ją poprawić po wysłaniu?
Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy popełniony błąd w fakturze da się poprawić bez wystawiania nowego dokumentu. Oficjalna odpowiedź Ministerstwa Finansów nie pozostawia wątpliwości - w KSeF edytowanie faktury nie będzie możliwe.

Faktura w KSeF: czy można ją poprawić po wysłaniu?

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i kluczowych pytań dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest kwestia czy można poprawić błąd w fakturze po jej przesłaniu. Z oficjalnej strony rządowej KSeF 2.0 otrzymujemy jasną i jednoznaczną odpowiedź: „Nie. Faktura po przyjęciu do KSeF staje się dokumentem prawnym i nie można jej zmieniać. Jeśli pojawi się błąd, trzeba wystawić fakturę korygującą.”

System KSeF nie weryfikuje błędów na fakturze

Ten fragment wyjaśnia istotę systemu KSeF - gdy faktura zostaje przyjęta do systemu i otrzyma numer KSeF, przestaje być “próbną wersją”, a staje się dokumentem prawnym, którego już nie da się modyfikować.

Oficjalna strona resortu finansów dodatkowo wskazuje: „Plik przesyłany do KSeF powinien zawierać prawidłowe wartości rachunkowe. System nie weryfikuje takich błędów i przyjmie taki plik XML. Faktura będzie jednak wystawiona z błędem. Aby poprawić dane, trzeba będzie wystawić fakturę korygującą.”

Czyli nawet w przypadku błędów rachunkowych (np. źle policzona kwota) - system zaakceptuje plik, ale błąd pozostanie w fakturze i będzie wymagał korekty poprzez dokument korygujący.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Konieczna będzie faktura krygująca

  • Musisz bardzo starannie przygotowywać fakturę przed jej wysłaniem do KSeF - błąd, nawet formalny, nie zostanie już “naprawiony” w tej samej fakturze.
  • W razie pomyłki musisz wystawić fakturę korygującą - to oficjalna metoda poprawy błędów.
  • Zwróć uwagę, że proces weryfikacji wstępnej nie wychwyci wszystkich możliwych błędów (np. rachunkowych) - system skupia się na zgodności struktury i uprawnieniach nadawcy.
Zobacz również:
Źródło: INFOR
Księgowość
