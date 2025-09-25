REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki na wsi » KSeF dla rolników – idzie rewolucja, która zapuka do gospodarstw już w 2026 roku!

KSeF dla rolników – idzie rewolucja, która zapuka do gospodarstw już w 2026 roku!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2025, 07:08
Adam Kuchta
Adam Kuchta
KSeF dla rolników – rewolucja, która zapuka do gospodarstw w 2026 roku
KSeF dla rolników – rewolucja, która zapuka do gospodarstw w 2026 roku
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Cyfrowa rewolucja wkracza na wieś! Już w 2026 roku także rolnik będzie musiał zmierzyć się z KSeF – Krajowym Systemem e-Faktur. Czy jesteś gotowy na koniec papierowych faktur, łatwiejsze rozliczenia i nowe wyzwania technologiczne? Sprawdź, co dokładnie się zmienia i jak przygotować swoje gospodarstwo, żeby nie zostać w tyle.

Już za kilka miesięcy polscy rolnicy wejdą w świat cyfrowego fakturowania. Krajowy System e-Faktur (KSeF), o którym od dawna mówi Ministerstwo Finansów, przestanie być ciekawostką dla informatyków i księgowych, a stanie się codziennością także dla tych, którzy dziś wystawiają faktury tylko kilka razy w roku. Co ważne, dotknie to nie tylko wielkie firmy i korporacje, ale także rolników – zarówno tych czynnych VAT, jak i ryczałtowych. Resort finansów jasno wskazuje terminy: Obowiązek wystawiania faktur w KSeF nastąpi od:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: VAT w 2025/2026 r.
  • 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł,
  • 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców” - tak czytamy na specjalnej stronie rządowej ksef.podatki.gov.pl.

Co to oznacza dla rolników? Otóż to, że już od wiosny 2026 roku faktury papierowe czy te wystawiane w Excelu powoli odejdą w zapomnienie. Zamiast tego, wszystkie dokumenty sprzedaży będą musiały trafiać do państwowego systemu elektronicznego.

Rolnik czynny VAT – zmiana bez odwrotu: faktury w KSeF!

Jeśli jesteś rolnikiem czynnym VAT i sprzedajesz swoje zboże, mleko czy owoce innemu przedsiębiorcy, nie ma od tego odwrotu: twoje faktury od kwietnia 2026 roku będą musiały przejść przez KSeF. Wyjątek? Tylko wąska grupa rolników, którzy przekroczą 200 mln zł sprzedaży rocznie – oni zaczną wcześniej, już od lutego 2026 roku. To jednak przypadek marginalny, bo dotyczy gigantów.

Jak tłumaczy Krajowa Administracja Skarbowa: „Wszyscy podatnicy VAT czynni będą zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez KSeF, o ile przepisy nie przewidują zwolnień”. W praktyce oznacza to, że każdy VAT-owiec będzie musiał nauczyć się obsługi nowego systemu albo znaleźć kogoś, kto zrobi to za niego – biuro rachunkowe, doradcę podatkowego czy dedykowany program komputerowy.

REKLAMA

Webinar: KSeF w małym biurze rachunkowym
Autopromocja

Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym

Sprawdź

Rolnik ryczałtowy – tu pojawia się wybór. Faktury VAT RR mogą być poza KSeF

Dla rolników ryczałtowych, którzy korzystają ze specjalnego statusu i zwykle nie prowadzą aż tak rozbudowanej księgowości, KSeF brzmi bardziej jak opcja niż obowiązek. Ministerstwo wyraźnie zaznacza: „Od 1 kwietnia 2026 r. wprowadzona zostanie możliwość wystawiania w KSeF faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolników ryczałtowych. Wystawianie tych dokumentów przy użyciu KSeF nie będzie obowiązkowe. Jeżeli jednak rolnik ryczałtowy wskaże w KSeF nabywcę produktów rolnych jako uprawnionego do wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA przy użyciu tego systemu, to do czasu odwołania tego wskazania nabywca będzie obowiązany wystawiać te faktury w KSeF” - podaje rządowa platforma ksef.podatki.gov.pl.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od kwietnia 2026 r. ryczałtowiec będzie mógł więc powiedzieć: zostaję przy papierze, bo tak mi wygodniej – i nikt nie będzie mógł mu tego zabronić. Ale jeśli zdecyduje się pójść z duchem czasu, może zgłosić w KSeF, że jest rolnikiem ryczałtowym i wskazać swojego nabywcę jako tego, który będzie wystawiał faktury VAT RR elektronicznie. Wtedy obowiązek spadnie na kupującego. Brzmi skomplikowanie? Trochę tak, ale eksperci podkreślają, że to ukłon w stronę rolników, którzy nie zawsze mają dostęp do szybkiego internetu czy zaawansowanych narzędzi.

Co z korektami i przechowywaniem faktur od 2026 roku?

Nowy system fakturowy to nie tylko wystawianie faktur, ale także ich korekty i archiwizacja. Jeśli faktura VAT RR zostanie wystawiona w KSeF, jej korekta również będzie musiała przejść przez ten sam system. Nie będzie możliwości „mieszania” – dokument elektroniczny musi być korygowany elektronicznie.

Kolejna zmiana to przechowywanie. Do tej pory rolnicy musieli pilnować segregatorów pełnych papierów przez pięć lat. W KSeF wygląda to inaczej. Faktury wystawione w KSeF będą przechowywane w systemie przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. To spore ułatwienie – mniej papierów, mniej ryzyka, że dokument zginie.

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu
Autopromocja

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu

Sprawdź

KSeF – szansa czy kłopot dla rolnika?

Jedni powiedzą: to kolejny obowiązek, kolejne papiery, tylko tym razem elektroniczne. Inni zobaczą w tym szansę, bo dzięki KSeF łatwiej będzie udowodnić swoje rozliczenia, a urząd skarbowy nie będzie już wymagał dostarczania kopii dokumentów.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że celem systemu jest przejrzystość i bezpieczeństwo. Każda faktura trafia do centralnej bazy, gdzie nie da się jej podrobić ani zgubić. A rolnik, który dziś stresuje się kontrolą podatkową, będzie mógł spać spokojniej – bo wszystkie dokumenty będą w jednym miejscu.

Ale są też wyzwania. Nie każdy rolnik ma dostęp do szybkiego internetu, nie każdy czuje się pewnie przy komputerze. Wprowadzenie KSeF oznacza konieczność uczenia się nowych narzędzi, a często także wydatki na sprzęt czy oprogramowanie.

VAT 2026. Komentarz

Webinar: KSeF w małym biurze rachunkowym
Autopromocja

Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym

Sprawdź

Jak się przygotować do KSeF?

Choć obowiązek wchodzi dopiero w 2026 roku, warto działać wcześniej. Rolnik powinien sprawdzić, czy jest podatnikiem VAT czynnym czy ryczałtowym, przeanalizować swoją sprzedaż i zdecydować, czy chce korzystać z KSeF dobrowolnie. Dobrze też już teraz pobrać i przetestować Aplikację Podatnika KSeF albo jej mobilną wersję, którą udostępnia Ministerstwo Finansów. Dzięki temu moment startu nie będzie szokiem, a raczej naturalnym przejściem do nowej rzeczywistości

KSeF to rzeczywiście rewolucja, która zmieni sposób dokumentowania sprzedaży w całej Polsce. Dla wielkich firm to po prostu kolejny etap cyfryzacji, ale dla rolników – prawdziwe wyzwanie. Rolnicy czynni VAT nie będą mieli wyboru: od kwietnia 2026 roku wszystkie faktury przejdą przez system państwowy. Rolnicy ryczałtowi dostają wybór – mogą zostać przy papierze albo wejść do cyfrowego świata i powierzyć wystawianie faktur nabywcy.

Jedno jest pewne: to nie jest zmiana, którą można zignorować. Warto zacząć przygotowania już teraz, by w 2026 roku nie obudzić się z ręką w… segregatorze pełnym nieaktualnych faktur.

Zobacz również:

ksef

INFOR

Powiązane
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw? Wypłaty od 5000 do 8000 zł, zależnie od liczby wspólnie przeżytych lat
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw? Wypłaty od 5000 do 8000 zł, zależnie od liczby wspólnie przeżytych lat
Nowa definicja rolnika już od 2026 roku? Wojciechowski: tysiące gospodarstw mogą stracić dopłaty
Nowa definicja rolnika już od 2026 roku? Wojciechowski: tysiące gospodarstw mogą stracić dopłaty
Rewolucja w księgach wieczystych? Nowe przepisy zmienią dostęp do danych właścicieli nieruchomości, a także uderzą w nielegalne portale
Rewolucja w księgach wieczystych? Nowe przepisy zmienią dostęp do danych właścicieli nieruchomości, a także uderzą w nielegalne portale
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga dla młodych w PIT jest wykorzystywana przez oszustów. Studenci i uczniowie wciągani w podatkowe szwindle
24 wrz 2025

Coraz częściej osoby poniżej 26. roku życia, korzystające z ulgi podatkowej i zwolnień ze składek ZUS, stają się łatwym celem dla nieuczciwych firm. W zamian za szybki zarobek młodzi podpisują fikcyjne rachunki, narażając się na konsekwencje finansowe i karne. Monika Piątkowska – doradczyni podatkowa fillup.pl ostrzega: z pozoru niewinna „przysługa” może rzutować na całą przyszłą karierę zawodową.
SENT: zmiany od 2026 roku. Nowe grupy towarów objęte monitorowaniem
24 wrz 2025

W dniu 17 marca 2026 r. (po 6 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw) wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 10 września 2025 r., wprowadzające katalog nowych grup towarów (odzież i obuwie), których przewóz będzie monitorowany w systemie SENT. Ministerstwo Finansów informuje, że zgłaszanie przewozu odzieży i obuwia wymaga rejestracji firmy albo aktualizacji danych podmiotu gospodarczego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
Ile czasu na wysłanie faktury do KSeF? To zależy od trybu
25 wrz 2025

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, ile mają czasu na przesłanie faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Termin zależy od trybu wystawiania faktury – online, offline24, offline lub awaryjnego. Wyjaśniamy, kiedy faktura uzyskuje ważność i jakie są konkretne terminy wysyłki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Kiedy trzeba wypełnić SD-Z2? Dzięki temu może uniknąć płacenia podatku od darowizn
25 wrz 2025

Otrzymujesz darowiznę od rodziców, zapis w testamencie albo dziedziczysz dom po bliskiej osobie? Wiele osób nie wie, że aby uniknąć podatku, trzeba wypełnić odpowiedni formularz – SD-Z2. Wyjaśniamy, kiedy i w jakich sytuacjach trzeba go złożyć, aby nie narazić się na dodatkowe koszty.

REKLAMA

"Cyfrowy Księgowy 2.0" – konferencja SKwP o tym, jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki
24 wrz 2025

Konferencja "Cyfrowy Księgowy 2.0" to wyjątkowa okazja, by zgłębić wpływ najnowszych technologii na przyszłość księgowości. Wydarzenie ma nie tylko dostarczyć praktycznej wiedzy, lecz także zainspirować do pełnego wykorzystania potencjału cyfrowej transformacji.
System ICS2 w 11 krajach UE już od września 2025 r. – polscy przewoźnicy muszą dostosować procedury
23 wrz 2025

Nierównomierne wdrażanie systemu Import Control System 2 w Unii Europejskiej tworzy złożoną sytuację dla polskich firm transportowych. Podczas gdy jedenaście państw członkowskich uruchamia nowe wymogi już od września 2025 roku, Polska ma czas do maja 2026. To oznacza konieczność stosowania różnych procedur w zależności od trasy przewozu.
KSeF 2.0. Jak wystawić fakturę po 1 lutego 2026 r.: 5 podstawowych kroków – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
23 wrz 2025

Ministerstwo Finansów opublikowało we wrześniu 2025 r. cztery części Podręcznika KSeF 2.0, w których omawia zasady korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w modelu obowiązkowym od 1 lutego 2026 roku. W części II tego podręcznika omówione zostały zasady wystawiania oraz otrzymywania faktur wg stanu prawnego obowiązującego od 1 lutego 2026 r.
Ukryte zyski w estońskim CIT. Przykład: samochody firmowe wykorzystywanych w użytku mieszanym
23 wrz 2025

System opodatkowania w formie estońskiego CIT stanowi wyjątkowo korzystną alternatywę dla przedsiębiorców. Z jednej strony umożliwia odroczenie bieżącego opodatkowania zysku, z drugiej zaś, aby zapobiec nadmiernym wypłatom na rzecz wspólników czy udziałowców (ponad poziom podzielonego zysku), ustawodawca wprowadził szereg ograniczeń. Jednym z kluczowych rozwiązań w tym zakresie jest wyodrębnienie kategorii dochodów tzw. „ukrytych zysków” podlegających opodatkowaniu ryczałtem. Ten artykuł omawia dochód z tytułu ukrytych zysków na przykładzie samochodów wykorzystywanych w użytku mieszanym.

REKLAMA

7 form faktur VAT w 2026 r. Czy dokument „udostępniony w sposób uzgodniony” w rozumieniu art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie fakturą czy jej kopią?
22 wrz 2025

Podatnicy VAT, którzy tracą nadzieję (nie wszyscy), że ominie ich dopust boży faktur ustrukturyzowanych w 2026 r., zaczynają powoli czytać przepisy dotyczące tych faktur i włosy im stają na głowie, bo ich nie sposób zrozumieć, a przede wszystkim nawet nie będzie wiadomo, co będzie w sensie prawnym „fakturą” w przyszłym roku. W przypadku tradycyjnej postaci tych faktur, czyli papierowej i elektronicznej jest to jasne, a w przypadku nowych potworków – już nie - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Eksport bez odprawy celnej – czy możliwe jest zgłoszenie po wywozie towaru?
22 wrz 2025

W codziennej praktyce handlu zagranicznego przedsiębiorcy przywiązują ogromną wagę do dokumentacji celnej. To ona daje gwarancję bezpieczeństwa podatkowego, prawa do zastosowania stawki 0% VAT i pewność, że transakcja została prawidłowo rozliczona. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, w których samolot z towarem już odleciał, statek odpłynął, a zgłoszenie eksportowe… nie zostało złożone. Czy w takiej sytuacji eksporter ma jeszcze szansę naprawić błąd?

REKLAMA