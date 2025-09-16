KSeF tuż za rogiem: 5 pułapek, które mogą sparaliżować Twoją firmę. Jak się przed nimi uchronić?
Do obowiązkowego KSeF zostało już niewiele czasu. Choć większość firm twierdzi, że jest gotowa, praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Niespodziewane błędy w testach, odrzucane faktury czy awarie mogą sparaliżować sprzedaż. Sprawdź pięć najczęstszych pułapek i dowiedz się, jak ich uniknąć.
- 1. Testy KSeF, które nie odzwierciedlają rzeczywistości
- 2. Walidacja – nie wszystko, co przyjmie KSeF, zaakceptuje kontrahent
- 3. Awarie KSeF, które wstrzymują sprzedaż
- 4. Chaos w środowisku rozproszonych systemów do wystawia e-faktur
- 5. Ograniczenia systemu KSeF i brak procedur obsługi wyjątków
Największym firmom w Polsce zostało już niecałe pół roku na przygotowanie się do obowiązkowego wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Pozostałe przedsiębiorstwa mają czas do kwietnia 2026 r. I choć większość uważa, że jest na to gotowa – w 2024 r. aż 82 proc. organizacji deklarowało, że zdąży sprostać temu zadaniu – to praktyka pokazuje, że w rzeczywistości nie wie nawet, na co zwrócić uwagę. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że podczas wdrożeń powtarza się kilka trudności. Oto pięć najczęstszych niespodzianek, które mogą spotkać przedsiębiorców i praktyczne wskazówki Michała Sosnowskiego, Dyrektora Business Development w Exorigo-Upos, jak im zapobiec.
1. Testy KSeF, które nie odzwierciedlają rzeczywistości
Wielu przedsiębiorców sądzi, że skoro integracja działa w środowisku przygotowanym przez KSeF, to działa wszędzie. Problem w tym, że dotychczasowa wersja testowa systemu Ministerstwa Finansów nie odzwierciedlała codziennej pracy: działała wolniej, miała ograniczoną przepustowość, występowały w niej błędy i niespójności. Pierwsze otwarte testy API 2.0 ruszą dopiero 30 września 2025 r., a testowa aplikacja podatnika w listopadzie – co zostawia bardzo mało czasu na symulacje z prawdziwymi danymi. Biorąc pod uwagę zmiany jakie MF wprowadziło do opublikowanej w czerwcu specyfikacji nowego API, istnieje ryzyko, że testowe środowisko KSeF 2.0 nie będzie od razu w pełni stabilne i gotowe do zastosowania w realnych procesach biznesowych.
Dla wielu firm dużym wyzwaniem okazało się nagłe wyłączenie dotychczasowych środowisk testowych KSeF. Oficjalny komunikat pojawił się 29 sierpnia, a już od 1 września środowisko testowe przestało być dostępne. Co istotne, nie została zachowana jego ciągłość – od 30 września uruchomione zostanie KSeF 2.0, niezależne od wcześniejszej wersji 1.0. W praktyce oznacza to konieczność ponownego skonfigurowania dostępu, zamknięcia otwartych dokumentów czy wygenerowania nowych faktur w środowisku testowym.
Dlatego warto korzystać z narzędzi pozwalających odtwarzać scenariusze „jeden do jednego” z produkcją, także na rzeczywistych danych, ale w trybie, który nie wysyła ich do KSeF. To jedyny sposób, by wychwycić błędy, zanim zaczną blokować sprzedaż. Dobrze zaprojektowane narzędzia są odporne na nieprzewidziane sytuacje. Przy wyborze systemu do komunikacji z KSeF, warto upewnić się, że producent udostępnia symulator i umożliwia weryfikację rozwiązania, nawet gdy testowy KSeF nie działa.
2. Walidacja – nie wszystko, co przyjmie KSeF, zaakceptuje kontrahent
KSeF weryfikuje faktury tylko pod kątem zgodności z formatem, ale nie ocenia merytorycznej poprawności danych (poza słownikami np. stawek VAT, kodów krajów czy kodów walut). To oznacza, że faktura przyjęta przez system może zostać odrzucona przez kontrahenta, np. z powodu błędnego numeru zamówienia lub niezgodnego opisu towaru.
Rozwiązaniem jest wdrożenie dodatkowych, rozszerzonych reguł walidacyjnych działających jeszcze przed wysyłką dokumentu. Takie narzędzia potrafią wykryć błędy w formacie, czy treści w czasie rzeczywistym (np. niespójności w danych czy wady formalno-rachunkowe) i przekazać informację zwrotną od razu do osoby wystawiającej fakturę – co skraca proces i eliminuje źródła opóźnień w płatnościach.
3. Awarie KSeF, które wstrzymują sprzedaż
W sytuacjach, takich jak niedostępność KSeF, problemy z siecią czy błąd integracji, brak kolejkowania i automatycznego ponawiania wysyłki może sparaliżować fakturowanie i sprzedaż. Wtedy każda minuta przestoju staje się kosztowna.
W zapewnieniu ochrony przed tym mogą pomóc procedury awaryjne, w których faktury mogą być wystawiane i obsługiwane w systemach firmowych nawet wtedy, gdy nie ma połączenia z KSeF, a następnie przesyłane automatycznie, gdy połączenie zostanie przywrócone. Należy jednak pamiętać, że wystawianie faktur w trybie offline – przewidziane przez ustawodawcę na wypadek awarii czy niedostępności KSeF – wiąże się z dodatkowymi wymogami formalnymi po stronie podatników. Dlatego kluczowe jest przygotowanie odpowiednich procedur i narzędzi wspierających obsługę takich sytuacji.
4. Chaos w środowisku rozproszonych systemów do wystawia e-faktur
W dużych organizacjach faktury mogą być wystawiane z różnych systemów: ERP, POS, WMS czy narzędzi branżowych. Bez centralnego mechanizmu zbierania i udostępniania dokumentów pojawiają się problemy z ich spójnością, duplikaty czy brak pełnego obrazu sytuacji. Analogiczne, a czasem nawet większe, problemy pojawiają się, gdy faktury od dostawców są obsługiwane równolegle przez wiele różnych systemów.
Firmy powinny szukać rozwiązań, które zbiorą wszystkie faktury w jednym miejscu, przekażą je do KSeF w spójny sposób, a jednocześnie udostępnią je wszystkim systemom wewnętrznym i zakupowym w ujednoliconym formacie. Optymalnym rozwiązaniem są narzędzia, które potrafią automatycznie rozpoznać przeznaczenie faktury pobranej z KSeF i przekazać ją do odpowiednich systemów wewnętrznych. Należy zakładać, że w przyszłości KSeF stanie się jedynym źródłem dokumentów sprzedaży, bez konieczności generowania dodatkowych plików czy wydruków.
5. Ograniczenia systemu KSeF i brak procedur obsługi wyjątków
KSeF nie obsługuje wielu elementów potrzebnych w codziennej pracy: brak powiadomień, np. dla zagranicznych kontrahentów, brak obsługi załączników binarnych, ograniczone wyszukiwanie faktur. Przedsiębiorstwa często dowiadują się o tym dopiero w momencie, gdy muszą zrealizować nietypową transakcję.
Warto więc już dziś opracować procedury dla faktur korygujących, duplikatów czy sprzedaży międzynarodowej oraz wybrać narzędzia, które uzupełnią funkcje KSeF – tak, by w dniu startu systemu nie trzeba było działać w trybie improwizacji. Coraz więcej organizacji, które deklarowały gotowość, a po pierwszych próbach widzi, jak wiele obszarów wymaga jeszcze dopracowania. Najczęściej problemem jest skupienie się na samym „podłączeniu” do KSeF, bez uwzględnienia całej architektury danych, komunikacji między systemami i scenariuszy awaryjnych. Im wcześniej przedsiębiorcy poznają te wyzwania i wdrożą odpowiednie rozwiązania, tym większa szansa, że obowiązek korzystania z KSeF stanie się szansą na usprawnienie biznesu, a nie źródłem paraliżu.
