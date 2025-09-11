REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF 2.0 już nadchodzi: Wszystko, co musisz wiedzieć o rewolucji w e-fakturowaniu

KSeF 2.0 już nadchodzi: Wszystko, co musisz wiedzieć o rewolucji w e-fakturowaniu

11 września 2025, 11:51
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Środowisko testowe KSeF 2.0 – start już 30 września 2025 r.
Środowisko testowe KSeF 2.0 – start już 30 września 2025 r.
INFOR

Już od 1 lutego 2026 r. w Polsce zacznie obowiązywać nowy, obligatoryjny KSeF 2.0. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wersja produkcyjna KSeF 1.0 zostaje „zamrożona” i nie będzie dalej rozwijana, a przedsiębiorcy muszą przygotować się do pełnej migracji. Ważne terminy nadchodzą szybko – środowisko testowe wystartuje 30 września 2025 r., a od 1 listopada ruszy Moduł Certyfikatów i Uprawnień. To oznacza prawdziwą rewolucję w e-fakturowaniu, której nie można przespać.

rozwiń >

Koniec rozwoju KSeF 1.0 – mrożenie cen, funkcjonalności i możliwości systemu

Ministerstwo Finansów oficjalnie potwierdziło, że wersja produkcyjna KSeF 1.0 nie będzie dalej rozwijana. To oznacza swoiste „zamrożenie” dotychczasowych możliwości tego środowiska – system przestaje być aktualizowany i uzupełniany o nowe funkcje. Firmy, które już zintegrowały swoje systemy księgowe z KSeF 1.0, mogą nadal z niego korzystać, ale tylko do momentu planowanej przerwy technicznej w dniach 26–31 stycznia 2026 roku. Od 1 lutego 2026 r. jedyną dostępną wersją będzie KSeF 2.0 – w pełni obligatoryjna.

Warto podkreślić, że API KSeF 1.0 nie jest kompatybilne z API KSeF 2.0, co w praktyce oznacza konieczność ponownej integracji systemów po stronie przedsiębiorstw. To poważne wyzwanie technologiczne i organizacyjne, ale też krok w stronę nowoczesności i bezpieczeństwa.

Jak czytamy w komunikacie: „Migracji podlegają wyłącznie faktury i uprawnienia właścicielskie oraz wynikające z ZAW-FA z KSeF 1.0 do KSeF 2.0”. Oznacza to, że inne dane, konfiguracje czy uprawnienia użytkowników nie zostaną automatycznie przeniesione. Firmy będą musiały przygotować się na pełne wdrożenie nowej platformy.

Środowisko testowe KSeF 2.0 – start już 30 września 2025 r.

Jednym z głównych kroków w procesie przejścia na nową wersję systemu jest uruchomienie środowiska testowego KSeF 2.0. Zgodnie z zapowiedziami, stanie się to 30 września 2025 r. To właśnie tam przedsiębiorcy i integratorzy będą mogli sprawdzić, jak działa nowa struktura faktury FA(3), wzbogacona o węzeł Załącznik, a także inne funkcjonalności niedostępne wcześniej w API KSeF 1.0.

Ministerstwo zapewnia, że dzięki nowoczesnemu API oraz gotowym bibliotekom SDK integracja z systemami finansowo-księgowymi będzie szybsza i bardziej efektywna. Dodatkowo, nowe środowisko pozwoli przetestować mechanizmy uwierzytelniania, szyfrowania danych oraz zarządzania dostępem. To ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa operacyjnego firm, które każdego dnia generują i przesyłają tysiące faktur.

Resort finansów deklaruje również wsparcie użytkowników poprzez udostępnienie dokumentacji, przykładów kodu oraz cyklu szkoleń edukacyjnych. Dla wielu przedsiębiorców będzie to okazja, by z wyprzedzeniem przygotować swoje zespoły IT, księgowe i prawne do nadchodzącej rewolucji.

Nowe funkcjonalności KSeF 2.0 – odpowiedź na postulaty biznesu

W wyniku konsultacji społecznych z przedsiębiorcami i ekspertami wprowadzono do KSeF 2.0 nowe funkcjonalności, których brakowało w wersji 1.0. Mowa m.in. o:

  • strukturze FA(3) z możliwością dodawania załączników,
  • trybie offline24,
  • certyfikatach KSeF zwiększających poziom bezpieczeństwa i zaufania.

To zmiany, które mają ułatwić prowadzenie biznesu i odpowiadać na realne potrzeby rynkowe. Jak zaznacza Ministerstwo, KSeF 2.0 ma być nie tylko narzędziem kontroli podatkowej, ale także wsparciem dla codziennej pracy firm.

Przedsiębiorcy zyskają większą elastyczność, możliwość dostosowania systemu do własnych procesów oraz bardziej intuicyjne mechanizmy zarządzania fakturami. W praktyce może to oznaczać skrócenie czasu obiegu dokumentów, redukcję błędów i łatwiejszą współpracę z kontrahentami.

MCU – Moduł Certyfikatów i Uprawnień od listopada 2025 r.

Kolejną nowością będzie uruchomienie Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU). Stanie się to 1 listopada 2025 r., czyli trzy miesiące przed wejściem w życie obligatoryjnego KSeF 2.0.

Nowy moduł pozwoli:

  • nadawać uprawnienia użytkownikom systemu,
  • pobierać certyfikaty KSeF 2.0,
  • przygotować się do pełnej obsługi e-faktur od lutego 2026 r.

Jak podkreślono w komunikacie: „Nadawanie uprawnień innych niż właścicielskie i wynikających z ZAW-FA oraz możliwość pobrania certyfikatu KSeF 2.0 będzie możliwe za pośrednictwem Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) od 1 listopada 2025 r.”.

To ważny krok dla przedsiębiorstw, które muszą z wyprzedzeniem zaplanować politykę dostępu do danych, nadać odpowiednie role pracownikom oraz zadbać o bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.

Harmonogram wdrożenia – daty bardzo istotne dla przedsiębiorców!

Dla uporządkowania, oto najważniejsze terminy wprowadzania KSeF 2.0:

  • 30 września 2025 r. – uruchomienie środowiska testowego KSeF 2.0,
  • 1 listopada 2025 r. – start Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU),
  • 26–31 stycznia 2026 r. – przerwa techniczna w działaniu KSeF 1.0,
  • 1 lutego 2026 r. – wejście w życie obligatoryjnego KSeF 2.0 jako jedynej produkcyjnej wersji systemu.

Ten kalendarz pokazuje, że firmy mają stosunkowo mało czasu na przygotowanie się do migracji. Integratorzy, dostawcy oprogramowania oraz działy księgowe muszą rozpocząć prace nad dostosowaniem swoich rozwiązań już teraz, by uniknąć problemów w momencie obligatoryjnego wdrożenia.

Wyzwania dla przedsiębiorstw – koszty, szkolenia i zmiana podejścia

Dla wielu przedsiębiorców zmiana KSeF 1.0 na 2.0 będzie oznaczać konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z:

  • dostosowaniem oprogramowania,
  • szkoleniem pracowników,
  • integracją z nowymi funkcjami systemu.

Nie bez znaczenia są także kwestie organizacyjne – konieczność zmiany procedur, przeprojektowania obiegu dokumentów oraz dostosowania procesów kontrolnych.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że inwestycja w dostosowanie się do KSeF 2.0 może się szybko zwrócić dzięki oszczędnościom czasu, redukcji błędów i większej przejrzystości rozliczeń.

„VAT 2026. Komentarz”

Ministerstwo otwarte na dialog – wsparcie dla biznesu

Resort finansów zapewnia, że będzie wspierać użytkowników na każdym etapie wdrożenia. Firmy mogą zgłaszać problemy związane z integracją z KSeF 1.0 i 2.0 na adres: ksef@mf.gov.pl. Dostępne są także oficjalne materiały pod linkiem: ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/wsparcie-dla-integratorow.

To pokazuje, że ministerstwo stara się prowadzić otwarty dialog z biznesem i reagować na potrzeby przedsiębiorców. Nie bez powodu wiele zmian w KSeF 2.0 zostało wprowadzonych właśnie po konsultacjach społecznych.

KSeF – najwyższy czas na decyzje i przygotowania!

Wejście w życie KSeF 2.0 oznacza prawdziwą rewolucję w e-fakturowaniu w Polsce. Mrożenie rozwoju KSeF 1.0 to jasny sygnał, że przedsiębiorcy muszą jak najszybciej rozpocząć przygotowania do migracji.

Nowe funkcjonalności, środowisko testowe od września, moduł MCU od listopada i przerwa techniczna w styczniu 2026 r. – to kamienie milowe, które zdecydują o sukcesie całego procesu. Firmy, które z wyprzedzeniem przygotują swoje systemy i zespoły, zyskają przewagę konkurencyjną, unikną ryzyka opóźnień i będą mogły w pełni wykorzystać potencjał nowego systemu.

Źródło: INFOR
Księgowość
