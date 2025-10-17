REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Finanse i inwestycje » Paradoks: Rentowność obligacji skarbowych spadała w minionym tygodniu, a ich ceny rosły. Co będzie dalej?

Paradoks: Rentowność obligacji skarbowych spadała w minionym tygodniu, a ich ceny rosły. Co będzie dalej?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 października 2025, 18:50
pieniądze, oszczędności, obligacje
Paradoks: Rentowność obligacji skarbowych spadała w minionym tygodniu, a ich ceny rosły. Co będzie dalej?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rentowność obligacji skarbowych spadała w minionym tygodniu, a ich ceny rosły, na przekór narracji płynącej z rynku złota i innych metali szlachetnych, których rajd miałby być wyrazem spadającego zaufania do dolara, obligacji i całego systemu fiducjarnego. Czy można pogodzić dwa trendy o przeciwnym charakterze? Na to pytanie, w cotygodniowym komentarzu Catalyst odpowiada Emil Szweda (Obligacje.pl).

Rentowność obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych Ameryki

Rentowność amerykańskich dziesięciolatek spadła w piątek 17 października 2025 r. poniżej 4 proc. po raz pierwszy od początku kwietnia z szansą na najniższe tygodniowe zamknięcie od ponad roku. To zdumiewające statystyki jak na wyceny długu imperium chylącego się ku upadkowi. Inwestorzy powinni raczej pozbywać się jego obligacji, szczególnie teraz, gdy kraj właściwie nie funkcjonuje właśnie z braku pieniędzy, czy też braku politycznej zgody na dalszy wzrost zadłużenia.

Sądząc po tempie wzrostu notowań złota, srebra i innych metali szlachetnych, część inwestorów uznała je akurat teraz za właściwe zabezpieczenie na wypadek upadku systemu finansowego opartego na walucie fiat. Problem polega na tym, że w tym samym czasie inwestorzy trzymający się bardziej konserwatywnych poglądów, uznali obligacje USA za papiery niedocenione, co przeczyłoby głównej tezie wspierającej rynek metali szlachetnych. Mamy więc dwie różne narracje płynące z rynków. Kto ma rację? Zazwyczaj silniejszy.

Kapitalizacja złota zbliża się do 30 bln dolarów, tymczasem samo zadłużenie USA przekracza 37,5 bln USD, zaś zadłużenie światowe to już ponad 300 bln dolarów. Rynek długu jest też dalece płynniejszy, ostatecznie większość wydobytego złota nie jest przedmiotem handlu, natomiast obligacje ze swojej natury wcześniej czy później wracają na rynek (ktoś musi je wykupić i nawet jeśli w miejsce wygasających serii oferuje nowe, to przecież dla tych nowych musi ustalić odpowiednie warunki emisji).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

Najpłynniejszy rynek na świecie

Rynek obligacji USA jest zaś rynkiem najpłynniejszym ze wszystkich i m.in. z tego powodu wciąż przyciąga inwestorów, którzy wierzą, że niemal w każdej chwili są w stanie ulokować na nim lub upłynnić dowolną sumę. Właśnie z powodu wpływu rynku długu na wszystkie pozostałe rynki (a więc to nie złoto dyktuje warunki, lecz jedynie reaguje na wydarzenia na rynku obligacji) ostatnie tygodnie wzrostu notowań złota i innych metali szlachetnych można uznać raczej za dzieło emocji niż żelaznej logiki. Co nie oznacza jeszcze, że temat wyprzedaży obligacji nie wróci w nieco dalszej perspektywie.

Na razie jednak rynek obligacji nie przejmuje się „groźbami” złota, a raczej kieruje się dobrze znaną regułą. Spadek stóp procentowych, a właściwie nadzieje na cięcia stóp, sprzyjają zwykle notowaniom obligacji długoterminowych i właśnie tak należy odczytywać obecne nastroje na rynku długu.

Obligacje skarbowe w Polsce – perspektywy

U nas MF uplasowało ponad 11 mld zł nowych obligacji przy popycie sięgającym 17,7 mld zł. A przecież wszyscy świetnie wiedzą, jak wyglądają perspektywy zadłużenia budżetu. Będzie rosło i to bardzo szybko. Przy czym przedstawiciele banków - a więc głównego kupującego obligacje skarbowe - coraz częściej mówią, że wcale za tymi obligacjami nie przepadają i woleliby kredytować przedsiębiorstwa. Jednak nadpłynność sektora bankowego zmusza go do dalszego kupowania papierów skarbowych. Równolegle rynek wierzy w dalszy spadek stóp, więc rentowności spadają, co podnosi wyceny i przyciąga na rynek kolejnych chętnych (na tej samej zasadzie rosnące notowania złota przyciągają kolejnych kupujących). W pewnym momencie trend ten zostanie jednak przerwany. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych mogą imponować tak długo, jak długo spada rentowność obligacji. W pewnym momencie cięcia stóp nie będą mogły być kontynuowane i wrócimy do punktu wyjścia, to jest sytuacji, w której rynek znów dostrzeże, że rządów nie stać na obsługę jeszcze wyższego zadłużenia, a zwolennicy złota i innych metali szlachetnych będą twierdzić, że od początku mieli rację.

Emil Szweda, Obligacje.pl

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Paradoks: Rentowność obligacji skarbowych spadała w minionym tygodniu, a ich ceny rosły. Co będzie dalej?
17 paź 2025

Rentowność obligacji skarbowych spadała w minionym tygodniu, a ich ceny rosły, na przekór narracji płynącej z rynku złota i innych metali szlachetnych, których rajd miałby być wyrazem spadającego zaufania do dolara, obligacji i całego systemu fiducjarnego. Czy można pogodzić dwa trendy o przeciwnym charakterze? Na to pytanie, w cotygodniowym komentarzu Catalyst odpowiada Emil Szweda (Obligacje.pl).
Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: STIR, DAC7 – warto wiedzieć, co to jest i jak działa
17 paź 2025

Fiskus ma prawo do prowadzenia kontroli kont bankowych. Dotyczy to osób prywatnych oraz przedsiębiorców i firm. Dla sprawdzenia historii transakcji na koncie bankowym nie musi być prowadzone przeciwko nam żadne postępowanie ani wszczęta kontrola. Skarbówce wystarczy samo podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, aby sięgnąć do banku po informacje o dokonywanych przez nas transakcjach. Poza tym zautomatyzowane systemy same badają na bieżąco historię bankową naszych kont i wyłapują transakcje podejrzane.
Firmowe to firmowe. Dlaczego warto oddzielić finanse prywatne od firmowych. Cztery konta, które dają przedsiębiorcy spokój
17 paź 2025

Właściciele małych firm często powtarzają: „to przecież wszystko moje pieniądze”. I rzeczywiście – formalnie tak jest. Ale kiedy pieniądze są wspólne, problemy finansowe też robią się wspólne. Dopóki na koncie jest płynność, granica między finansami firmowymi a prywatnymi wydaje się niewidoczna. Ale wystarczy większy wydatek, spadek sprzedaży albo poślizg w płatnościach od klientów – i zaczyna się chaos. Nie w dokumentach – w codziennym zarządzaniu.
Dwie ważne nowości w podatku od spadków i darowizn. Przywrócenie terminu do zwolnienia i zmiana przepisów dot. obowiązku podatkowego i złożenia zeznania
16 paź 2025

W dniu 14 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła i przesłała do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, który przewiduje w szczególności ochronę spadkobierców przed utratą zwolnień podatkowych. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, nowe przepisy przewidują możliwość przywrócenia terminu, który będzie miał zastosowanie do wszystkich tytułów nabycia majątku podlegającego podatkowi od spadków i darowizn. Ponadto przywrócenie terminu dotyczyć będzie poza zwolnieniem dla najbliższej rodziny, także zwolnienia nabycia przedsiębiorstw zmarłej osoby fizycznej, gdzie warunkiem zwolnienia jest również konieczność terminowego złożenia zgłoszenia. Dodatkowo nowe przepisy doprecyzują moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku i obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Jest możliwe, że zmiany przepisów wejdą w życie jeszcze w 2025 roku.

REKLAMA

API KSeF 2.0 - Ministerstwo Finansów udostępniło demo interfejsu programistycznego
16 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo) interfejsu programistycznego API KSeF 2.0.Środowisko daje możliwość sprawdzenia systemów finansowo-księgowych z wykorzystaniem rzeczywistych metod uwierzytelniania. Resort finansów zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników środowiska przedprodukcyjnego (Demo) pod adresem: podatki.gov.pl/formularz. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że integracja ze środowiskiem API KSeF 2.0 jest konieczna, aby zapewnić kompatybilność systemów finansowo-księgowych z obligatoryjną wersją systemu KSeF 2.0.
Od 2026 r. zmiany w księgowości podatników PIT. Nowe pliki JPK i rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
16 paź 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 16 października 2025 r., że od 2026 r. wchodzą w życie nowe obowiązki dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ramach podatku PIT. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegające podatkowi PIT, które co miesiąc przekazują ewidencję JPK_V7M, będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ministerstwo Finansów udostępni bezpłatne narzędzia pozwalające na realizację obowiązków w zakresie przesyłania nowych obligatoryjnych plików JPK.
Rachunki nie będą trafiały do KSeF. Czy to oznacza, że wrócą do łask?
17 paź 2025

Już od 2026 roku podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). System obejmie faktury ustrukturyzowane, natomiast nie dotyczy innych dokumentów, takich jak rachunki. Oznacza to, że przedsiębiorcy dokumentujący sprzedaż zwolnioną z VAT mogą wystawiać rachunki poza KSeF.
Darowizna samochodu żonie po wycofaniu z firmy. Czy to na pewno bezpieczne podatkowo? Skarbówka rozwiewa wątpliwości
17 paź 2025

Czy przekazanie żonie samochodu wycofanego z działalności gospodarczej może sprowadzić na przedsiębiorcę problemy z fiskusem? Najnowsza interpretacja skarbówki rozwiewa te wątpliwości. Urząd jasno wskazał, że darowizna auta po wycofaniu z firmy nie powoduje powstania przychodu w PIT, o ile spełnione są określone warunki. To ważna wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, jak bezpiecznie przekazać majątek firmowy do majątku prywatnego.

REKLAMA

Opodatkowanie donejtów dla twórców internetowych (PIT, VAT). Czy to naprawdę darowizna?
16 paź 2025

Przez lata środowisko twórców internetowych – streamerów, youtuberów czy użytkowników Patronite – żyło w przekonaniu, że donate’y (czyli dobrowolne wpłaty od widzów) to darowizny, a więc – do określonego limitu – nieopodatkowane. Takie podejście miało swoje źródło w języku – słowo „donate” pochodzi przecież od angielskiego „donation”, czyli darowizna.
KSeF 2.0. Co ważniejsze – prawo podatkowe, czy podręczniki Ministerstwa Finansów? Faktura ustrukturyzowana istnieje tylko wirtualnie
15 paź 2025

Opublikowany przez resort finansów, liczący kilkaset stron (!) dokument pod nazwą „Podręcznik KSeF 2.0.” (w 4. częściach), jest w wielu miejscach nie tylko sprzeczny z projektowanymi przepisami, lecz również z uchwaloną już nowelizacją ustawy o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA