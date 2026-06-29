REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Finanse i inwestycje » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – jak uzyskać i ile można dostać w 2026 roku? Czy można dostać pieniądze na zakup samochodu?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – jak uzyskać i ile można dostać w 2026 roku? Czy można dostać pieniądze na zakup samochodu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 czerwca 2026, 11:28
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – jak uzyskać i ile można dostać w 2026 roku? Czy można dostać pieniądze na zakup samochodu?
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – jak uzyskać i ile można dostać w 2026 roku? Czy można dostać pieniądze na zakup samochodu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to jedna z najpopularniejszych form wsparcia dla przedsiębiorców, którzy planują zatrudnić nowego pracownika i potrzebują środków na przygotowanie dla niego miejsca pracy. W praktyce oznacza to, że firma najpierw tworzy lub doposaża stanowisko, zatrudnia osobę skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy, a następnie otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla firm, które chcą się rozwijać, ale nie chcą od razu ponosić pełnych kosztów zakupu sprzętu, narzędzi, mebli, maszyn czy wyposażenia niezbędnego do pracy.

rozwiń >

Ile można otrzymać jako refundację stanowiska pracy?

Realnie kwoty refundacji najczęściej mieszczą się obecnie w przedziale około 30 000 – 57 000 zł na jedno stanowisko pracy. Wysokość wsparcia zależy jednak od konkretnego Powiatowego Urzędu Pracy, dostępnego budżetu oraz aktualnego naboru.

Zgodnie z zasadami refundacja może wynosić:
- do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia przy krótszym okresie utrzymania stanowiska,
- powyżej 4-krotności, ale nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia przy dłuższym okresie utrzymania stanowiska.

Warto wiedzieć, że zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosło 9 562,88 zł.
Zatem 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia wynosi aktualnie: 38 251,52 zł,
a 6-krotność: 57 377,28 zł.

W praktyce jeden urząd może oferować np. 30 000 zł, inny 38 000 zł, a jeszcze inny do 40 000 zł lub więcej. Dlatego zawsze należy sprawdzić regulamin konkretnego naboru w swoim urzędzie pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
Ważne

Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i ma prawo do jego odliczenia, refundacja najczęściej wypłacana jest w kwocie netto

Na co można uzyskać refundację?

Pieniądze z refundacji można uzyskać na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, czyli na zakupy bezpośrednio związane z pracą osoby, która zostanie zatrudniona.

Przykładowo mogą to być:
- komputery, laptopy i urządzenia biurowe,
- maszyny, narzędzia i specjalistyczny sprzęt,
- meble biurowe, regały, stoły robocze,
- urządzenia produkcyjne lub usługowe,
- wyposażenie magazynu, warsztatu, gabinetu lub punktu obsługi klienta.

Refundacja nie służy finansowaniu ogólnych kosztów działalności, reklamy, wynagrodzeń czy bieżących opłat. Każdy wydatek musi być uzasadniony charakterem stanowiska i zgodny z regulaminem danego urzędu.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, a także wybrane placówki edukacyjne, producenci rolni oraz inne podmioty wskazane w przepisach. Podstawowym warunkiem jest utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim osoby skierowanej przez urząd pracy. Firma powinna najczęściej działać minimum 6 miesięcy, nie zalegać z podatkami, składkami ZUS, wynagrodzeniami oraz innymi zobowiązaniami publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi. Istotne jest również to, aby w ostatnim okresie nie zmniejszać zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Jak wygląda proces uzyskania refundacji?

Proces wydaje się prosty, ale wymaga dobrze przygotowanych dokumentów. Najpierw firma analizuje potrzeby kadrowe i ustala, jakie stanowisko chce stworzyć. Następnie przygotowuje wniosek wraz z listą zakupów, uzasadnieniem, dokumentami finansowymi i wymaganymi załącznikami.

Po złożeniu wniosku urząd dokonuje oceny formalnej i merytorycznej. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, przedsiębiorca podpisuje umowę ze starostą, działającym najczęściej przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Refundacja jest realizowana na podstawie tej umowy. Dopiero po podpisaniu umowy firma dokonuje zakupów, tworzy stanowisko pracy, zatrudnia skierowaną osobę i przedstawia dokumenty rozliczeniowe. Po pozytywnej weryfikacji urząd wypłaca refundację.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 – zmiany przepisów, orzecznictwo i interpretacje
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 – zmiany przepisów, orzecznictwo i interpretacje

Sprawdź

Jak długo trzeba utrzymać stanowisko pracy po uzyskaniu refundacji?

To jeden z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy. Stanowisko pracy trzeba utrzymać co najmniej przez:
- 12 miesięcy – jeżeli refundacja nie przekracza 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
- 18 miesięcy – jeżeli refundacja jest wyższa niż 4-krotność, ale nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
- 24 miesiące - jeżeli refundacja wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Co ważne, refundacja dotyczy stanowiska pracy, a nie konkretnego pracownika na zawsze. Jeżeli zatrudniona osoba odejdzie, firma zwykle może zatrudnić kolejną osobę skierowaną przez urząd, aby dalej realizować warunki umowy.

Czy refundacja jest opłacalna?

Tak, refundacja stanowiska pracy może być bardzo korzystna, szczególnie dla firm, które i tak planują zatrudnienie nowej osoby. Pozwala ograniczyć koszt wejścia w nowy etap rozwoju i sfinansować wyposażenie, które później zostaje w firmie. Dzięki temu przedsiębiorca może szybciej uruchomić nowe stanowisko, zwiększyć moce produkcyjne, poprawić obsługę klientów albo rozwinąć nową usługę bez konieczności finansowania wszystkiego wyłącznie z własnych środków.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można kupić samochód z refundacji?
Czasami jest to możliwe, ale zależy od regulaminu konkretnego urzędu. Zakup pojazdu jest oceniany bardzo indywidualnie i musi być bezpośrednio związany z tworzonym stanowiskiem pracy.

Czy można sfinansować marketing?
Nie. Refundacja dotyczy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a nie reklamy, promocji czy kampanii marketingowych.

Czy można kupić komputer do obsługi sklepu internetowego?
Tak, jeżeli stanowisko dotyczy obsługi sklepu internetowego. Można wtedy uzasadnić zakup komputera, biurka, regałów, pakowarki, drukarki etykiet czy innego sprzętu potrzebnego do pracy.

Czy kolejność złożenia wniosku ma znaczenie?
To zależy od urzędu. Niektóre urzędy rozpatrują wnioski konkursowo, inne według kolejności wpływu kompletnych dokumentów. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić zasady konkretnego naboru.

Czy można otrzymać refundację na kilka stanowisk?
Tak, ale zależy to od dostępnych środków oraz regulaminu urzędu. W praktyce urząd może ograniczyć liczbę stanowisk finansowanych dla jednego wnioskodawcy.

Podsumowanie

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to bardzo praktyczne wsparcie dla firm, które planują zatrudnienie i chcą ograniczyć koszty przygotowania nowego miejsca pracy. Środki można przeznaczyć na sprzęt, narzędzia, maszyny i wyposażenie, a kwoty wsparcia w wielu urzędach realnie sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Najważniejsze jest jednak dobre przygotowanie wniosku, zgodność wydatków z regulaminem oraz prawidłowe utrzymanie stanowiska przez wymagany okres. Dobrze przygotowana dokumentacja znacząco zwiększa szansę na pozytywną decyzję i sprawne otrzymanie refundacji, jednocześnie warto pamiętać o tym, że nie będzie dało się sfinansować tak zwanego zawodu deficytowego w danym regionie.

Autorzy:
Rafał Nowak, Prezes Zarządu Projekt Biznes Sp. z o. o.
Ogólnopolska Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – jak uzyskać i ile można dostać w 2026 roku? Czy można dostać pieniądze na zakup samochodu?
29 cze 2026

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to jedna z najpopularniejszych form wsparcia dla przedsiębiorców, którzy planują zatrudnić nowego pracownika i potrzebują środków na przygotowanie dla niego miejsca pracy. W praktyce oznacza to, że firma najpierw tworzy lub doposaża stanowisko, zatrudnia osobę skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy, a następnie otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla firm, które chcą się rozwijać, ale nie chcą od razu ponosić pełnych kosztów zakupu sprzętu, narzędzi, mebli, maszyn czy wyposażenia niezbędnego do pracy.
Zmiany w kasach fiskalnych od 2027 r. (projekt rozporządzenia). Koniec możliwości wystawiania faktur na kasie i inne nowości
29 cze 2026

Ministerstwo Finansów opublikowało 26 czerwca 2026 r. projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Przypomnijmy, że na podstawie ustawy wdrażającej Krajowy System e-Faktur podatnicy będą mogli wystawiać faktury VAT przy użyciu kas rejestrujących (tzw. fiskalnych) tylko do 31 grudnia 2026 r. Dlatego konieczne jest usunięcie z przepisów rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych przepisów pozwalających na wystawianie i ewidencjonowanie tych faktur na kasie fiskalnej. Są też i inne zmiany.
Klimatyzacja w kosztach firmy – bezpośrednio albo przez amortyzację. Decydują wartość, montaż i sposób wykorzystania. A gdy mieszkanie służy jako biuro?
28 cze 2026

Wysoka temperatura potrafi skutecznie obniżyć wydajność pracy. Jest jednak dobra wiadomość – po spełnieniu kilku warunków zakup klimatyzacji można rozliczyć w działalności gospodarczej. Sposób ujęcia takiego wydatku zależy od trzech elementów: wartości urządzenia wraz z montażem, przewidywanego okresu używania oraz tego, czy klimatyzacja jest samodzielnym sprzętem, czy instalacją trwale związaną z budynkiem.
Czy utracone wadium to koszt uzyskania przychodu? Wadium i koszty przetargów w praktyce
26 cze 2026

Wadium, koszty uzyskania przychodów i szeroko rozumiane koszty przetargów to tematy, które regularnie wracają w firmach startujących w zamówieniach publicznych i przetargach prywatnych. Przedsiębiorca, który przygotowuje ofertę, angażuje czas zespołu, kupuje dokumentację, korzysta z pomocy prawnej albo wnosi wadium, musi wiedzieć, które wydatki może podatkowo rozliczyć. Najwięcej pytań budzi sytuacja, w której wadium nie wraca do wykonawcy, lecz zostaje zatrzymane przez organizatora przetargu.

REKLAMA

Zmiany w zgłoszeniach celnych od 1 lipca 2026 r. Nowelizacja rozporządzenia już w Dzienniku Ustaw
26 cze 2026

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował w komunikacie, że w Dzienniku Ustaw poz. 837 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych.
Globalny podatek minimalny pod znakiem zapytania. Rząd sceptyczny, biznes ostrzega przed utratą konkurencyjności
26 cze 2026

Globalny podatek minimalny miał ograniczyć unikanie opodatkowania przez największe międzynarodowe korporacje i wyrównać zasady konkurencji między państwami. W praktyce jednak zarówno Ministerstwo Finansów, jak i przedsiębiorcy wskazują na rosnące problemy. Rząd nie ukrywa sceptycyzmu wobec nowych regulacji, a biznes alarmuje, że mogą one osłabić skuteczność ulg inwestycyjnych i zmniejszyć atrakcyjność Polski dla nowych inwestorów.
Wystawienie faktury ustrukturyzowanej to czynność wewnętrzna nie tworząca skutków prawnych inter pares. Dlaczego lepiej nie ściągać z KSeF obcych faktur ustrukturyzowanych
25 cze 2026

Wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, jest czynnością techniczną nie rodzącą co do zasady jakichkolwiek stosunków prawnych (ani publicznych ani prywatnych) w relacjach inter pares (tj. między stronami) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. I radzi, by nie używać poza KSeF (nie „ ściągać”) elektronicznych wersji obcych faktur ustrukturyzowanych.
Jak rozliczyć podatkowo transakcję sale & leaseback nieruchomości. CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości, ceny transferowe
25 cze 2026

Dla spółki, która ma w bilansie wartościową halę produkcyjną, magazyn czy biuro, sale & leaseback bywa kuszącą odpowiedzią na pytanie, skąd wziąć gotówkę bez zaciągania kolejnego kredytu. Konstrukcja jest prosta: firma sprzedaje nieruchomość, po czym dalej z niej korzysta – na podstawie najmu, dzierżawy albo leasingu zwrotnego. Zamiast aktywa, które samo z siebie nie zarabia, pojawiają się środki – do wykorzystania na rozwój i inwestycje. Problem w tym, że to, co księgowo wygląda na zamianę nieruchomości na pieniądze, podatkowo rozpada się na kilka odrębnych zdarzeń. Sale & leaseback to ani „zwykła" sprzedaż, ani czyste finansowanie – i właśnie dlatego skutki trzeba analizować kompleksowo: na gruncie CIT, VAT, PCC, podatku od nieruchomości, a przy podmiotach powiązanych także w zakresie cen transferowych - pisze Joanna Henzel, Dyrektor, doradca podatkowy, TPA Poland.

REKLAMA

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego a wygaśnięcie mandatów członków organów sp. z o.o. i S.A. Zasady, wyjątki i pułapki. Kadencja, to nie to samo co mandat
25 cze 2026

Coroczne zatwierdzenie sprawozdania finansowego bywa traktowane jak formalność księgowa. Dla członków zarządu i rady nadzorczej bywa to jednak dzień, w którym tracą umocowanie do działania – często bez świadomości, że to się właśnie wydarzyło. Pomyłka co do tego momentu może podważyć ważność uchwał i umów podpisanych „w imieniu spółki” przez osobę, która formalnie nie jest już członkiem organu.
KSeF zmienia system podatkowy. Firmy wchodzą w erę stałego nadzoru skarbówki, a MF zapowiada kolejne zmiany
25 cze 2026

Pierwsze miesiące obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pokazują wyraźne różnice między dużymi firmami a sektorem MŚP. Eksperci oceniają system zasadniczo pozytywnie, choć wskazują na potrzebę dalszych usprawnień – od korekt zbiorczych, przez język angielski na platformie, po wydłużenie terminu wysyłki faktur. Jednocześnie KSeF coraz mocniej zmienia sposób relacji przedsiębiorców z administracją skarbową, przesuwając ją w stronę bieżącego monitoringu danych.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA