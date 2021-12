MF: w związku z Polskim Ładem przedsiębiorcy mogą zmienić sposób opodatkowania

W związku z Polskim Ładem można zmienić sposób opodatkowania; wybór zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy - przekazało w poniedziałek 27 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów.

Przedsiębiorcy mają do wyboru: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt albo estoński CIT. Resort przyznał, że każda z tych form rozliczenia podatku ma swoje zalety.

Polski Ład - podatki a nowe zasady płacenia składki zdrowotnej

Warto wziąć pod uwagę nowe zasady płacenia składki zdrowotnej. "Jeśli stosowana dotychczas forma rozliczeń okaże się mniej opłacalna niż inna, to z powodzeniem można przejść na efektywniejszy sposób opodatkowania" - przekazało MF. Przypomniano, że Polski Ład wprowadza m.in. zmiany w skali podatkowej. Wzrosnąć ma kwota wolna od podatku – do 30 tys. zł oraz próg dochodowy – do 120 tys. zł. Składka zdrowotna będzie płacona od dochodu i będzie wynosiła 9 proc.

Polski Ład - jak ma rozliczyć się fryzjerka

Z przykładów przygotowanych przez resort finansów wynika, że forma rozliczeń wg. skali podatkowej będzie atrakcyjna np. dla fryzjerki z rocznymi przychodami na poziomie 240 tys. zł i kosztami uzyskania przychodu na poziomie 120 tys. zł. "Na zasadach ogólnych obciążenie podatkiem i składką wyniesie w jej przypadku 21,6 tys. zł" - wyliczono.

Polski Ład - założenia MF

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Dzięki nim w portfelach Polaków ma pozostać 17 mld zł. Niższe podatki zapłaci 18 mln Polaków. Prawie 9 mln przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 620 tys. Nowa rozwiązania są korzystne lub neutralne dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce - informuje resort finansów.