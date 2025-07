Prawie 11,5 mld zł warte są inwestycje realizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządzająca infrastrukturą kolejową spółka, która jest największym beneficjentem KPO, zawarła już ponad 120 umów z wykonawcami na kwotę 8 mld zł. Przeszło 160 prowadzonych zadań ma przyczynić się do zwiększenia prędkości pociągów, a także zwiększenia przepustowości tras oraz usprawnienia zarządzania ruchem kolejowym. Inwestycje poprawiają bezpieczeństwo ruchu i komfort obsługi podróżnych. Na stacjach i przystankach budowany jest nowoczesny system informacji pasażerskiej, a ich infrastruktura - dopasowywana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Miliardy z KPO usprawniają kolejową infrastrukturę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Materiały prasowe

– W ramach KPO zrealizowaliśmy już 40 zadań na łączną kwotę 320,5 mln zł. Poprawione zostało bezpieczeństwo na 152 przejazdach kolejowo-drogowych, zlikwidowano 2 wąskie gardła, w 16 lokalizacjach zainstalowane zostały urządzenia zdalnego sterowania, natomiast w 10 - system dynamicznej informacji pasażerskiej – wylicza Piotr Wyborski, prezes zarządu PLK S.A.

Nowoczesny system informacyjny, instalowany w ponad 100 lokalizacjach, pozwala aktualizować w czasie rzeczywistym przekazywane pasażerom informacje o przyjazdach i odjazdach pociągów. Natomiast realizowane w ponad 50 lokalizacjach i warte ponad 700 mln zł Przedsięwzięcia dotyczące wdrażania technologii zdalnego sterowania ruchem kolejowym wpisują się w postępującą cyfryzację kolei.

Bezpieczniej, szybciej, bez wąskich gardeł

Dzięki funduszom z KPO przyspieszą pociągi kursujące „Nadodrzanką”, ważną linią nr 273 łączącą Wrocław ze Szczecinem, którą w ubiegłym roku Komisja Europejska włączyła do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Na ponad 200-kilometrowym odcinku trasy w województwie lubuskim i zachodniopomorskim wymienione zostaną szyny i wyremontowane rozjazdy, likwidując obecne ograniczenia prędkości. Pozwoli to zwiększyć prędkość pociągów do 140 km/h, a na wybranych odcinkach woj. dolnośląskiego - do 160 km/h, tj. nawet dwukrotnie większej niż obecnie. Zarazem poprawa parametrów trasy zwiększy jej przepustowość m.in. dla pociągów towarowych przeładowywanych w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu.

Skrócenie czasu przejazdów na linii nr 8 łączącej Warszawę z Krakowem przyniesie modernizacja 53-kilometrowego odcinka prowadzącego od Krakowa do stacji Tunel. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę szyn, wzmocnienie podtorza, wymianę sieci trakcyjnej i rozjazdów, co pozwoli zwiększyć prędkość pociągów do 120 km/h. Powstanie nowy peron na stacji Miechów, a na przystanku w Smrokowie i stacji w krakowskich Batowicach istniejące perony zostaną zmodernizowane i podwyższone. Zaplanowano także przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych, co poprawi bezpieczeństwo. Realizowana inwestycja ma być także przygotowaniem odcinka na zakładany rozwój kolei aglomeracyjnej.

Wśród finansowanych w ramach KPO przedsięwzięć liniowych są m.in. fragmenty największej kolejowej inwestycji na południu Polski: projektu Podłęże–Piekiełko, mającego skrócić podróż pomiędzy Krakowem a Nowym Sączem. W ramach prac na linii 104 Chabówka–Nowy Sącz, obejmujących odcinki Chabówka–Rabka Zaryte oraz Limanowa–Klęczany–Nowy Sącz, przewidziano m.in. modernizację 34 km linii, nową sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem. Ponadto nowe lokalne centrum sterowania w Nowym Sączu, budowę i przebudowę przystanków i stacji kolejowych, mostów oraz wiaduktów, a także modernizacje przejazdów kolejowo-drogowych.

W Beskid Sądecki dojedziemy w godzinę

Jeśli dziś podróż z Nowego Sącza do Krakowa zajmuje ponad dwie godziny, to w przyszłości skróci się o co najmniej połowę.

– Ta infrastruktura, którą budujemy w sumie za 14,5 mld zł, z czego ponad 3 mld zł finansujemy ze środków Krajowego Planu Odbudowy, pozwoli na skrócenie czasu przejazdu z Nowego Sącza do Krakowa do około jednej godziny, a z Limanowej do Krakowa - do około 40 minut. Mówimy o fundamentalnej zmianie transportowej, fundamentalnej zmianie dostępności transportowej całego regionu – stwierdza Marcin Mochocki, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji PLK S.A.

Znaczące skrócenie czasu oraz poprawę komfortu podróży przyniesie modernizacja trasy łączącej Suchą Beskidzką w Małopolsce z Żywcem w województwie śląskim. To fragment linii nr 97 Skawina – Żywiec, której odcinek od Skawiny do Suchej zmodernizowano wcześniej. Teraz od Suchej do Żywca przebudowywane są 33 km torów, 90 przepustów i 55 przejazdów kolejowo-drogowych. Ponadto sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. Modernizowane są perony na stacjach i przystankach, na których pojawią się nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie i oświetlenie. Inwestycja poprawi mieszkańcom powiatów suskiego i żywieckiego możliwości dojazdu do pracy i szkoły, m.in. w Krakowie. Z kolei turystom przyniesie nowe, ciekawsze oferty podróży ze stolicy Małopolski w Beskid Żywiecki, a z województwa śląskiego – pod Tatry. Po zakończeniu modernizacji przejazd pociągów na odcinku Sucha Beskidzka–Żywiec skróci się o blisko pół godziny. Najszybszy pociąg relacji Żywiec–Kraków Główny będzie mógł pokonać tę trasę nawet w 100 minut.

Kolejny przykład usprawniania kolejowego transportu to linia nr 38 Giżycko–Korsze: trwa tam budowa nowego toru, na modernizowanych czterech stacjach i pięciu przystankach gotowe są konstrukcje peronów. Wkrótce gotowy będzie wiadukt drogowy w Sterławkach Wielkich, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy i poprawi bezpieczeństwo na przecięciu drogi i linii kolejowej. Strategicznym elementem inwestycji jest elektryfikacja trasy, która wyeliminuje konieczność zmiany lokomotyw elektrycznych na spalinowe. Skróci to czas przejazdu i zwiększy przepustowość linii.

Kluczowe znaczenie mają realizowane przez PLK S.A. przedsięwzięcia w poprawę bezpieczeństwa. Takie jak zbudowany już drugi tunel pod torami w Sulejówku, który zastąpił przejazd kolejowo-drogowy. Dzięki niemu kierowcy nie czekają przed zamkniętymi rogatkami, a pociągi kursujące z Warszawy do Terespola nie są narażone na zakłócenia. Miasto bez korków oraz komfortowe i bezpieczne podróżowanie to wymierne efekty pokazujące, jak ważne są inwestycje w infrastrukturę dla rozwoju naszego kraju.

Kolej staje się bardziej konkurencyjna

Znikać będą wąskie gardła wyhamowujące i dezorganizujące ruch pociągów. Budowa nowego, 250-metrowego peronu, wydłużenie istniejącego, dobudowa dwóch rozjazdów oraz montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym zlikwidowały wąskie gardło na stacji w Hajnówce na Podlasiu. Dzięki temu możliwe stało się krzyżowanie pociągów, czyli mijanie długich składów dalekobieżnych w obrębie stacji. Natomiast standard obsługi podróżnych poprawiać będą inwestycje jak m.in. przebudowa stacji Ostróda na Mazurach. Dostęp do pociągów ułatwią tam przebudowane i podwyższone perony, które połączy z obiema częściami miasta nowe przejście podziemne. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zamontowane zostaną windy, a zmodernizowane nagłośnienie oraz wyświetlacze usprawnią przekazywanie informacji pasażerom. Z kolei wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej, a także urządzeń sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów w kierunku Iławy i Olsztyna.

– Priorytetem niezmiennie pozostaje precyzyjne inwestowanie pieniędzy na modernizację linii kolejowych. Środki z KPO przeznaczamy na poprawę czasów przejazdów pociągów dzięki zwiększeniu przepustowości linii, ich lepszym parametrom oraz likwidacji wąskich gardeł. Cel jest jeden: uzyskanie szybkich efektów w możliwie krótkim czasie – mówi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.

Inwestycje realizowane przez PLK S.A. z KPO to realne zmiany odczuwalne przez pasażerów i przewoźników. Modernizacja torów, stacji, przystanków oraz systemów sterowania i informacji pasażerskiej przyczynia się do rozwoju zrównoważonego transportu i integracji regionów – podkreśla spółka. Program odpowiada na wyzwania związane z gospodarczymi skutkami pandemii oraz kryzysu energetycznego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę.

– Jesteśmy w trakcie realizacji projektów, które dynamicznie zmieniają oblicze polskiej kolei. Dzięki tym inwestycjom zwiększymy konkurencyjność kolei jako środka lokomocji – mówi prezes Wyborski.

Według dyrektora Mochockiego kolej w Polsce może stać się środkiem transportu pierwszego wyboru.

– W tym celu przywracamy ruch kolejowy na liniach o znaczeniu regionalnym, budujemy, modernizujemy i inwestujemy, aby wpływać na efektywne zarządzanie ruchem i optymalizację infrastruktury. Chcemy, żeby nasze inwestycje przyczyniały się do dynamicznego rozwoju transportu, turystyki, biznesu i gospodarki w całym kraju – dodaje Marcin Mochocki.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują ponad 160 zadań w ramach 41 Przedsięwzięć finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

