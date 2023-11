„Komplet PODATKI 2024” - praktyczny przewodnik dla księgowych i biur rachunkowych

"Komplet Podatki 2024" to niezastąpiony pakiet dziesięciu publikacji, który będzie cennym źródłem informacji dla księgowych i biur rachunkowych, pomagający w zrozumieniu wszystkich zmian podatkowych w 2024 roku oraz rozliczeniu PIT za 2023 rok.

„Komplet PODATKI 2024”

Komplet poradników jest dostępny w dwóch wariantach: standardowym i premium. Wybierając opcję rozszerzoną, poza wymienionymi poniżej publikacjami otrzymasz również dostęp do wideoszkolenia „Krajowy System e-faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” oraz możliwość uczestnictwa w webinarium „VAT 2024”, które odbędzie się 11 grudnia 2023 roku. Wybierając naszą rozszerzoną ofertę, zyskujesz nie tylko dostęp do kompleksowej wiedzy zawartej w poradnikach, ale także szansę na udział w szkoleniu i webinarium, które pomogą jeszcze lepiej zrozumieć najnowsze zmiany w przepisach podatkowych.

„Komplet PODATKI 2024" – jakie książki wchodzą w skład pakietu? „Komplet Podatki 2024" – dziesięć publikacji, które stanowią źródło kompleksowej wiedzy związanej z podatkami na rok 2024. Dzięki tym materiałom będziesz stale na bieżąco z najnowszymi przepisami i zmianami, co umożliwi ci profesjonalne doradztwo dla swoich klientów oraz uniknięcie potencjalnych trudności podatkowych. „KSeF. Wdrożenie w firmie" W tej publikacji znajdziesz obszerne omówienie kluczowych aspektów związanych z implementacją KSeF w firmie, w tym analizę problemów praktycznych, jakie mogą pojawić się w trakcie korzystania z KSeF,

przebieg procesu wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych,

rodzaje dostępu do systemu KSeF oraz narzędzia ułatwiające korzystanie z niego,

strategie radzenia sobie podczas awarii systemu KSeF. „PIT, CIT, Ryczałt 2024. Podatki część 1” Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ryczałcie ewidencjonowanym oraz podatku dochodowym od osób prawnych oraz wszelkie zmiany obowiązujące od 2024 roku. Obszernie omówiono w niej również zagadnienia dotyczące: zmiany przepisów w trakcie 2024 roku,

zmian w zakresie pobierania zaliczek od funduszy kapitałów,

nowych obowiązków płatników,

zasad ustalania dochodów z obligacji,

opłacania zaliczek oraz rocznych PIT-ów przedsiębiorców,

zmian w ulgach podatkowych,

nowych stawek amortyzacji dla podatników CIT,

amortyzacji środków trwałych nabytych z dotacji i subwencji. „PKPiR 2024” Publikacja skupia uwagę na najbardziej skomplikowanych aspektach związanych z prowadzeniem księgowości, zapewniając wyjaśnienia zagadnień, takich jak: rozliczenie przychodów w księdze przychodów i rozchodów (PKPiR), w tym otrzymanych zaliczek oraz sposób dokonywania korekty przychodów;

rozliczanie kosztów i ich korekta;

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w czasie zawieszenia działalności gospodarczej;

ewidencja sprzedaży kasowej;

ulga na złe długi;

zamknięcie PKPiR. „VAT 2024. Podatki część 2” Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT (uwzględnia zmiany wchodzące w życie w 2024 roku), a także wybór najważniejszych rozporządzeń VAT. Obszernie omówiono w niej również zagadnienia dotyczące: wystawiania faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF,

wystawiania faktur korygujących do faktur ustrukturyzowanych,

rozliczania podatku naliczonego z tytułu WNT,

dokumentowania transakcji zaliczkowych,

sposobu dostarczania faktur nabywcy,

zasad postępowania podczas awarii systemu KSeF. „Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2024 r.” Publikacja omawia popularne cywilnoprawne formy zatrudnienia, takie jak: umowę o dzieło, umowę zlecenie, kontrakt menadżerski w ujęciu prawnym, składkowym, podatkowym i zasiłkowym. Znajdziesz w niej odpowiedzi na nurtujące zagadnienia: wartość kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy,

ustalenie zwolnienia z podatku składek w odniesieniu do wynagrodzenia kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe na podstawie zlecenia,

odprawy i odszkodowania zleceniobiorcy,

skutki składkowo-podatkowe zawarcia umowy cywilnoprawnej ze wspólnikiem sp. z.o.o. „Ryczałt ewidencjonowany” Publikacja omawia warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc rozliczać się w ramach ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Znajdziesz w niej ponad 80 przykładów, aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe. Poruszono w niej także zagadnienia dotyczące: obliczenia limitu przychodów uprawniających do korzystania z ryczałtu,

stawek ryczałtu,

terminu opłacania ryczałtu,

prowadzenia ewidencji podatkowej,

ulg i zwolnień podatkowych, z których warto korzystać. „PIT-y i ulgi podatkowe 2023” W poradniku znajdziesz informacje i wskazówki, które pomogą prawidłowo sporządzić zeznanie roczne PIT 2023. Znajdziesz w nim także odpowiedzi na zagadnienia: wspólne rozliczenie z dzieckiem,

ulgi podatkowe po zmianach,

rozliczenie dochodu z pracy, działalności gospodarczej i najmu. „Ordynacja podatkowa, NIP 2024. Podatki część 3” Publikacja kierowana do doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, organów administracji skarbowych, działów finansowych przedsiębiorstwa, przedsiębiorców. Obszernie omówiono w niej zagadnienia dotyczące: zmiany przepisów od 2024 roku,

odpowiedzialności za raportowanie transakcji dokonanych z nierezydentami,

sporządzania porozumienia inwestycyjnego,

wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu zaległości na raty, „Samochód w firmie” Publikacja omawia, jak zgodnie z prawem używać samochodu w firmie i zaoszczędzić pieniądze. Poruszono w niej poniższe zagadnienia: zasady odliczania VAT od samochodów,

rodzaje wydatków na samochód, które można zaliczyć do kosztów podatkowych,

określenie wartości samochodu używanego wcześniej w celu prywatnym,

zgłoszenie nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu,

udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi, zleceniobiorcy lub menadżerowi. „Transakcje zagraniczne w VAT” Publikacja omawia w jaki sposób rozliczać transakcje zagraniczne (WDT, WNT, eksport, import, transakcje łańcuchowe, WSTO, wykonywane i nabyte usługi), wykonywać korekty, ustalać kursy walut, fakturować te transakcje w KSeF. Znajdziesz w niej odpowiedzi na nurtujące zagadnienia, takie jak: fakturowanie transakcji zagranicznych w KSeF,

dokonywanie korekt transakcji zagranicznych i ustalanie kursu walut,

rozliczanie transakcji łańcuchowych w VAT,

kontrola płatności transgranicznych.